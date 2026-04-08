திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம்: நீதிமன்றத்தை அரசியல் மேடையாக மாற்ற வேண்டாம்.. நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதனுக்கு தடை!

Thiruparankundram Temple Deepam Controversy: திருப்பரங்குன்றம் (Thiruparankundram) மலை உச்சியில் உள்ள தர்கா அருகே தீபம் ஏற்றும் விவகாரத்தில், தனி நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்குகளை விசாரிக்க உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை இரண்டு நீதிபதிகள் அமர்வு இடைக்காலத் தடை விதித்துள்ளது. எதற்காக தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது?, திருப்பரங்குன்றம் வழக்கு பின்னணி என்ன? போன்ற விவரங்களை பார்ப்போம்.
திருப்பரங்குன்றம் வழக்கின் பின்னணி என்ன?
கடந்த ஆண்டு கார்த்திகை தீபத் திருநாளின் போது, திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சி தர்கா அருகே உள்ள தூணில் தீபம் ஏற்ற அனுமதிக்க வேண்டும் என ராமர் ரவிகுமார் உள்ளிட்டோர் வழக்கு தொடர்ந்தனர். இந்த வழக்கை விசாரித்த தனி நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன், அங்கு தீபம் ஏற்ற உத்தரவிட்டிருந்தார்.
இந்த உத்தரவை எதிர்த்து மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் இந்து சமய அறநிலையத்துறை தரப்பில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது. அப்போது வழக்கை விசாரித்த இரு நீதிபதிகள் அமர்வு, "அடுத்த ஆண்டு கார்த்திகை தீபத்தின் போது இரண்டு இடங்களிலுமே தீபம் ஏற்ற வேண்டும்" எனக் கூறி வழக்கை முடித்து வைத்தது.
நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு
ஆனால் இந்த விவகாரத்தில் தனி நீதிபதியிடம் மீண்டும் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. இதனை உடனடியாக விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொண்ட நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன், மாவட்ட ஆட்சியர், காவல்துறை ஆணையர் மற்றும் அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் நேரில் ஆஜராக வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டார்.
திருப்பரங்குன்றம் கார்த்திகை தீபம் வழக்கு அரசு தரப்பு மேல்முறையீடு
இந்த உத்தரவை எதிர்த்து அரசு தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மேல்முறையீட்டு மனு, இன்று நீதிபதி சதீஷ்குமார் தலைமையிலான அமர்வு முன்பாக விசாரணைக்கு வந்தது. அப்பொழுது,
அரசு தரப்பில் "ஏற்கனவே இரு நீதிபதிகள் அமர்வு ஒரு உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ள நிலையில், தனி நீதிபதி மீண்டும் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்குகளை விசாரித்து பல்வேறு உத்தரவுகளைப் பிறப்பிப்பது சட்டப்படி சரியல்ல. எனவே இதற்குத் தடை விதிக்க வேண்டும்" என கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர்கள் வீரா கதிரவன் மற்றும் ரவீந்திரன் வாதிட்டனர்.
அத்நேரம் தர்கா தரப்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் மோகன் மற்றும் வாஞ்சிநாதன் ஆஜராகி, "நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் ஒரு தனியார் நிகழ்வில் பங்கேற்று, அங்கு வைக்கப்பட்டிருந்த மாதிரி தூணில் தீபம் ஏற்றி 'தீபம் நிச்சயம் ஏற்றப்படும்' என்று பேசியுள்ளார். இது நடுநிலை தவறிய செயல். எனவே அவர் இந்த வழக்கை விசாரிக்கக் கூடாது" என வாதிட்டனர்.
நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதனுக்கு நீதிமன்றத்தின் கடும் கண்டனம்
அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், "நீதிமன்றத்தை யாரும் அரசியல் மேடையாக மாற்ற வேண்டாம்" என்று காட்டமாகத் தெரிவித்தனர். மேலும் இரு நீதிபதிகள் அமர்வு உத்தரவு பிறப்பித்த பிறகு, அதே விவகாரத்தில் தனி நீதிபதி எப்படி அவமதிப்பு வழக்குகளை விசாரிக்க முடியும்? என்ற சட்ட ரீதியான கேள்வியை நீதிபதிகள் எழுப்பினர்.
நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதனுக்கு உயர்நீதிமன்றம் தடை விதித்தது ஏன்?
மறு உத்தரவு வரும் வரை, தனி நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் இந்த நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்குகளை விசாரிக்க இடைக்காலத் தடை விதிக்கப்படுகிறது. அதுமட்டுமில்லாமல் அவர் ஏற்கனவே பிறப்பித்த உத்தரவுகளுக்கும் தடை விதிக்கப்படுகிறது.
விசாரணை ஏன் ஒத்திவைக்கப்பட்டது?
இந்த வழக்கின் அடுத்தக்கட்ட விரிவான விசாரணை வரும் ஜூன் மாதத்திற்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. திருப்பரங்குன்றம் மலை விவகாரத்தில் உயர்நீதிமன்றத்தின் இந்த அதிரடி உத்தரவு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மேலும் படிக்க - ஸ்டார் தொகுதியாக மாறிய திருப்பரங்குன்றம்! குறி வைக்கும் பாஜக? திமுக?
மேலும் படிக்க - திருப்பரங்குன்றம் மலை தூணில் தீபம் ஏற்றலாம்.. நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு.. முழு விவரம்
மேலும் படிக்க - திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம்: மத்திய அரசுக்கு அர்ஜூன் சம்பத் கோரிக்கை - என்ன தெரியுமா?
திருப்பரங்குன்றம் தீபம் வழக்கு: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
1. திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் உயர்நீதிமன்றம் தற்போது பிறப்பித்துள்ள உத்தரவு என்ன?
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சி தர்கா அருகே தீபம் ஏற்றும் விவகாரம் தொடர்பான நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்குகளை, தனி நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் விசாரிக்க உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையின் இரு நீதிபதிகள் அமர்வு இடைக்காலத் தடை விதித்துள்ளது.
2. தனி நீதிபதி ஜி.ஆர். சுவாமிநாதனுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது ஏன்?
ஏற்கனவே இந்த விவகாரத்தில் இரு நீதிபதிகள் அமர்வு ஒரு உத்தரவைப் பிறப்பித்திருந்த நிலையில், தனி நீதிபதி மீண்டும் அவமதிப்பு வழக்குகளை விசாரித்து அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவு பிறப்பித்தது சட்டச் சிக்கலை ஏற்படுத்தியது. மேலும், அவர் ஒரு தனியார் நிகழ்ச்சியில் இது குறித்துக் கருத்துத் தெரிவித்ததையும் சுட்டிக்காட்டி இந்தத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
3. இந்த வழக்கில் இரு நீதிபதிகள் அமர்வின் முந்தைய உத்தரவு என்ன?
கடந்த ஆண்டு இந்த வழக்கை விசாரித்த இரு நீதிபதிகள் அமர்வு, கார்த்திகை தீபத் திருநாளின் போது இரண்டு இடங்களிலுமே (வழக்கமான இடம் மற்றும் தர்கா அருகிலுள்ள தூண்) தீபம் ஏற்றப்பட வேண்டும் எனக் கூறி வழக்கை முடித்து வைத்திருந்தது.
4. நீதிமன்றம் தெரிவித்த 'அரசியல் மேடை' கருத்து எதைக் குறிக்கிறது?
இந்த விவகாரம் உணர்வுப்பூர்வமானது மற்றும் சட்ட நுணுக்கங்கள் நிறைந்தது என்பதால், இதனை அரசியலாக்க வேண்டாம் என்று நீதிபதிகள் குறிப்பிட்டனர். "நீதிமன்றத்தை அரசியல் மேடையாகப் பயன்படுத்த வேண்டாம்" என்று கூறி அனைத்து தரப்புக்கும் நீதிபதிகள் அறிவுறுத்தினர்.
5. இந்த வழக்கின் அடுத்தகட்ட விசாரணை எப்போது நடைபெற உள்ளது?
தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவுகளுக்குத் தடை விதித்துள்ள நீதிமன்றம், இந்த வழக்கின் விரிவான விசாரணையை வரும் ஜூன் மாதத்திற்கு ஒத்திவைத்துள்ளது. அதுவரை தனி நீதிபதி இந்த விவகாரத்தை விசாரிக்க முடியாது.
