திருப்பரங்குன்றம் வழக்கு: எங்களுக்கு வேற வேல இல்லையா? கடுப்பான நீதிபதிகள்!

Thiruparankundram Case Latest: தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திலேயே பேசும் பொருளாக மாறியது. மேலும், இந்த தேர்தலில் உற்று நோக்கப்படு தொகுதியாக திருப்பரங்குன்றம் மாறியுள்ளது. ஏனென்றால், திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பாக பெரும் பிரச்னையை வெடித்தது. மதுரை திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தர்கா உள்ளது.
திருப்பரங்குன்றம் வழக்கு
இந்த தர்காவின் அருகே தான் தீபத்தூண் அமைந்துள்ளது. கார்த்திகை தீபத்திருநாளில் இந்த தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற அனுமதி கோரி உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இதனை விசாரிக்க நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற உத்தரவிட்டார். தொடர்ந்து, சட்ட ஒழுங்கு பிரச்னை காரணமாக தீபம் ஏற்ற போலீசார் அனுமதிக்கவில்லை. இதனால், நீதிமன்ற அவமதிப்பு தொடரப்பட்டு நடந்து வருகிறது.
இந்த வழக்கில் சுவாமிநாதன் அறநிலையத்துறைக்கு உத்தரவிட்டதை அடுத்து, இந்த உத்தரவுக்கு முறையீடு செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கை தற்போது சதீஷ் குமார், ஜோதிராமன் அமர்வு விசாரித்து வருகிறது. இந்த நிலையில், இந்த வழக்கு தொடர்பாக பல்வேறு மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. அந்த வகையில், மதுரையைச் சேர்ந்த சமூக ஆர்வலர் ரமேஷ் என்பவர் பொதுநல மனுவை தாக்கல் செய்தார்.
அந்த மனுவில், கடந்த ரமலானின் போது திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தர்காவில் தொழுகை நடத்த அனுமதி வழங்கினர். அதே சமயம் தீபத்தூணியில் தீபம் ஏற்ற அனுமதிக்கவில்லை. அரசியலமைப்புக்கு எதிராக நடந்த கொண்ட அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மனுவில் தெரிவித்தார்.
இந்த விசாரணையின்போது நீதிபதிகள் கூறியதாவது, விசாரணை செய்த நீதிபதிகள் இது மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வழக்கு இதில் அவசரம் காட்ட முடியாது. எனவே இந்த விவகாரத்தில் நீதிமன்றத்தை அரசியல் மேடையாக மாற்ற வேண்டாம் இது. இது சிறிய பிரச்சனை ஆனால் ஊதி பெரிய பிரச்சினையாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. திருப்பரங்குன்றம் மலை விவகாரத்தை தவிர வேறு பிரச்னை இல்லையா.
கடுப்பான நீதிபதிகள்
திருப்பரங்குனறம் விவகாரத்தில் ஒவ்வொருவராக வழக்கு தொடர்ந்தால், உயர்நீதிமன்றத்திற்கு வேலை இல்லை? தொடர்ந்து, திருப்பரங்குன்றம் தொடர்பாக மனு தாக்கல் செய்வது ஏன்? இதை வைத்து அரசியல் லாபம் அடைவதை வேலையாக வைத்திருக்கின்றனர் என கடுப்பாக பேசினார். மேலும், மனுதாரர் உரிய ஆவணங்கள, தரவுகள் இல்லாமல் மனு தாக்கல் செய்வதால் மனுதாரருக்கு ரூ.50,000 அபராம் விதித்து நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இதற்கு பிறகும், இவர் திருப்பரங்குன்றம் தொடர்பாக மனு தாக்கல் செய்தால் ரூ.10 லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்படும் எனவும் நீதிபதி தெரிவித்தார். பின்னர், தன்னால் ரூ.50,000 செலுத்த முடியாது எனவும் கருணை காட்ட வேண்டும் எனவும் நீதிபதியிடம் தெரிவித்தார். தொடர்ந்து, நீதிபதிகள் மனுதாரர் ஊடகங்களில் தனது பெயர் வர வேண்டும் என்ற நோக்கில் இதுபோன்று மனுக்களை தொடர்ந்து தாக்கல் செய்வதாக தெரிய வருகிறது எனவே இதுபோன்ற தேவையற்ற மனுக்களை இனி பொதுநல வழக்காக தாக்கல் செய்ய மாட்டேன் என நீதிமன்றத்தில் உறுதிமொழி பத்திரம் வழங்கும் பட்சத்தில் மனுதாரருக்கு விதிக்கப்பட்ட அபராதத்தை திரும்ப பெறுவது குறித்து பரிசீலிக்கப்படும் என்றார்.
மேலும் படிக்க | தேர்தல் நாளில் ஓட்டு போட லீவ் தரலயா? புகார் அளிக்க எண்கள் அறிவிப்பு!
மேலும் படிக்க | இளைஞரின் கன்னத்தில் 'பளார்'.. பரப்புரையில் டென்ஷனான திருமா.. நடந்தது என்ன?
