தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: திருப்பரங்குன்றம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Thiruparankundram Election Result 2026: மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள திருப்பரங்குன்றம் (Thiruparankundram) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியைத் தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலைக் குறித்து அறிந்துகொள்ளுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : May 4, 2026, 05:59 AM IST

திருப்பரங்குன்றம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: மதுரை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள புகழ் பெற்ற ஆன்மீகத் தலமான திருப்பரங்குன்றம் சட்டமன்றத் தொகுதி (தொகுதி எண் 195), விருதுநகர் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் கீழ் செயல்படும் ஒரு முக்கிய தொகுதியாகும். மதுரை மாநகரின் புறநகர்ப் பகுதிகள் மற்றும் கிராமங்களை உள்ளடக்கிய இத்தொகுதி, ஒவ்வொரு தேர்தலிலும் அதிமுக, திமுக கூட்டணிகளுக்கு இடையே மிகக் கடுமையான போட்டியைக் கண்டு வருகிறது.

திருப்பரங்குன்றம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று ஒரே கட்டமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், இன்று மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று திருப்பரங்குன்றம் தொகுதிக்கான இறுதி தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும். 

திருப்பரங்குன்றம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

அதிமுக (AIADMK): வி. ராஜன் செல்லப்பா (தற்போதைய எம்.எல்.ஏ)
திமுக: கிருத்திகா தங்கப்பாண்டி
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): சத்யா தேவி
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): சிடிஆர் நிர்மல்குமார்

திருப்பரங்குன்றம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

கடந்த 2021ம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் திருப்பரங்குன்றம் தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள் மற்றும் வெற்றி விவரங்கள்

வெற்றி: வி. ராஜன் செல்லப்பா (அதிமுக) - 1,03,683 வாக்குகள் (43.96%) 
இரண்டாம் இடம்: எஸ்.கே. பொன்னுத்தாய் (மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் - திமுக கூட்டணி) - 74,194 வாக்குகள் (31.46%)

வாக்கு வித்தியாசம்: அதிமுக வேட்பாளர் வி. ராஜன் செல்லப்பா தன்னை எதிர்த்து போட்டியிட்ட சிபிஎம் (CPM) வேட்பாளரை 29,489 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றார்.

மற்ற கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் (2021):
 நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): இரா. ரேவதி - 22,722 வாக்குகள் (9.63%) 
 மக்கள் நீதி மய்யம் (MNM): பரணிராஜன் - 16,750 வாக்குகள் (7.10%)
 அமமுக (AMMK): டேவிட் அண்ணாதுரை - 10,190 வாக்குகள் (4.32%) 
 நோட்டா (NOTA): 2,073 வாக்குகள் (0.88%)

மதுரை மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

 மதுரை கிழக்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
 மேலூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
 சோழவந்தான் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
 மதுரை வடக்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
 மதுரை தெற்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
 மதுரை மத்திய சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
 மதுரை மேற்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
 திருமங்கலம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
 உசிலம்பட்டி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

