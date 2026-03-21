மதுரை திருப்பரங்குன்றம் மலை மேல் 300 அடி உயரத்தில் ரம்ஜான் சிறப்பு தொழுகை!

Madurai Thiruparankundram Eid Prayers: மதுரை என்றாலே அது மத நல்லிணக்கத்தின் ஊற்றுக்கண் என்பதற்குச் சான்றாக, இந்த ஆண்டு ரம்ஜான் பெருநாள் திருப்பரங்குன்றத்தில் மிகச் சிறப்பாகக் கொண்டாடப்பட்டது. ஆண்டாண்டு காலமாகத் தொடரும் இந்த மலைமேல் தொழுகை, இப்போதும் பக்திப் பரவசத்துடன் அரங்கேறியுள்ளது. திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது நடைபெற்ற ரம்ஜான் தொழுகை நிகழ்வின் சிறப்பம்சங்கள் குறித்து பார்ப்போம்.
திருப்பரங்குன்றத்தில் ரம்ஜான் தொழுகை
திருப்பரங்குன்றம் மலை மேல் நடைபெற்ற ரம்ஜான் சிறப்பு தொழுகையின் போது, ஏராளமான இஸ்லாமியர்கள் கலந்து கொண்டு ஒருவரைக்குயோருவர் கட்டியணைத்து ரம்ஜான் வாழ்த்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டனர். அனைத்து சமுதாயத்தினருக்கும் எல்லாம் கிடைத்து நலமுடன் வாழ வேண்டும் இந்து முஸ்லிம் கிறிஸ்டின் ஒற்றுமையுடன் மாமன் மச்சங்களாக தொடர்ந்து வாழ்ந்திட சிறப்பு துவா நடைபெற்றதாக தொழுகையில் ஈடுபட்ட இஸ்லாமியர்கள் தெரிவித்தனர்.
ரம்ஜான் மாதம் கொண்டாட்டம்
இஸ்லாமியர்களுக்கு ரம்ஜான் மாதம் என்பது மிகவும் சிறப்பான மாதம் இந்த மாதத்தில் நோன்பு இருந்து இறைவனை வழிபடுவார்கள் இறுதியில் பிறை பார்க்கப்பட்டு ரம்ஜான் கொண்டாடப்படும். அதன் அடிப்படையில் இன்று உலகம் முழுவதும் ரம்ஜான் பண்டிகை கொண்டாட பட்டு வருகிறது.
300 அடி உயரத்தில் ரம்ஜான் கொண்டாட்டம்
மதுரை திருப்பரங்குன்றம் பகுதியைச் சேர்ந்த ஏராளமான பள்ளிவாசல் நிர்வாகிகள் மற்றும் திருப்பரங்குன்றம் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் உள்ள இஸ்லாமியர்கள் புத்தாடைகள் அணிந்து வருடம் தோறும் ரம்ஜான் சிறப்பு தொழுகையை தரையில் இருந்து 300 அடி உயரத்தில் இருக்கும் திருப்பரங்குன்றம் மலைமேல் உள்ள ஹஜ்ரத் சுல்தான் சிக்கந்தர் பாதுஷா தர்கா செல்லும் பாதையில் உள்ள நெல்லித்தோப்பு பகுதியில் தொழுகையில் ஈடுபடுவார்கள் அதேபோல் இந்த ஆண்டும் மலைமீது தொழுகைக்கு சென்ற இஸ்லாமியர்களை காவலர்கள் சோதனை பின்னரே மலை மீது செல்ல அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
மத நல்லிணக்க பிரார்த்தனை
100-க்கும் மேற்பட்ட இஸ்லாமியர்கள் மலை மேல் உள்ள நெல்லித்தோப்பு பகுதி திடல் தொழுகையில் ஈடுபட்டனர். இத்தொழுகையில் அனைத்து சமுதாயத்தினரும் மக்களுக்கும் எல்லாம் கிடைத்து நலமுடன் வாழவும் இந்து முஸ்லிம் கிறிஸ்டின் ஒற்றுமையாக மாமன் மச்சான்களாக வாழ வேண்டியும் மத நல்லிணக்கத்திற்காகவும், இயற்கை வளங்கள் செழித்து பஞ்சங்கள் நம்மை விட்டு அகல வேண்டும் என்று சிறப்பு துவா செய்யப்பட்டது. சிறப்பு தொழுகை முடிந்த பின்னர், இஸ்லாமியர்கள் ஒருவரைக்குயோருவர் கட்டி அனைத்து ரம்ஜான் வாழ்த்துக்கள் பகிர்ந்து கொண்டனர்.
போலீஸ் சோதனையும் வாக்குவாதமும்..
பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக இந்த ஆண்டு சில கூடுதல் நடைமுறைகள் பின்பற்றப்பட்டன. மழையில் தொழுகையில் ஈடுபட சென்ற இஸ்லாமியர்களை பழனி ஆண்டவர் கோவில் மலைப்பாதை அருகே, பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த போலீசார் தடுத்து நிறுத்தி, பெயர் மற்றும் ஆதார் அட்டைகளை கேட்டுள்ளனர். நாங்கள் வருடா வருடம் இங்கே தானே தொழுகை நடத்துறோம், இப்போ எதுக்கு இவ்வளவு கெடுபிடி? என மக்கள் சிலர் போலீஸாரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். அதன் பின் முறையான சோதனைக்குப் பிறகே அனைவரும் மலைக்குச் செல்ல அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
திருப்பரங்குன்றம் ரம்ஜான் தொழுகை நிகழ்வின் சிறப்பம்சங்கள்
தனித்துவமான இடம்
கடல் மட்டத்திலிருந்து சுமார் 300 அடி உயரத்தில் உள்ள திருப்பரங்குன்றம் மலைப்பாதையில் (நெல்லித்தோப்பு பகுதி) இந்தச் சிறப்புத் தொழுகை ஆண்டுதோறும் நடைபெறுகிறது.
மத நல்லிணக்க பிரார்த்தனை
வெறும் தனிப்பட்ட முன்னேற்றத்திற்காக மட்டுமின்றி, இந்து, முஸ்லிம், கிறிஸ்தவர் என அனைத்துச் சமுதாயத்தினரும் ஒற்றுமையாக வாழவும், இயற்கை வளம் செழிக்கவும் சிறப்பு 'துவா' (பிரார்த்தனை) செய்யப்பட்டது.
வாழ்த்துப் பகிர்வு
தொழுகை முடிந்த பின் இஸ்லாமியர்கள் ஒருவரையொருவர் கட்டித்தழுவி அன்பையும், ரம்ஜான் வாழ்த்துகளையும் பரிமாறிக்கொண்டனர்.
