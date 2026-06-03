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நடிகை தீபாவின் தந்தைக்கு அரிவாள் வெட்டு.. டீக்கடையில் சரமாரி தாக்குதல்.. நடந்தது என்ன?

Tuticorin Crime News: பிரபல துணை நடிகை தீபாவின் தந்தை அரிவாளால் வெட்டப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த கொலைவெறி தாக்குதல் சம்பவம் தொடர்பாக மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். பைக்கில் வந்த மூன்று பேர் கொண்ட கும்பல், தீபாவின் தந்தையை கொடூரமாக வெட்டியுள்ளது. 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 03, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 01:15 PM IST
நடிகை தீபாவின் தந்தைக்கு அரிவாள் வெட்டு.. டீக்கடையில் சரமாரி தாக்குதல்.. நடந்தது என்ன?
Image Credit: Tuticorin Crime News

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Umabarkavi K

Umabarkavi K

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