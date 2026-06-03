/நடிகை தீபாவின் தந்தைக்கு அரிவாள் வெட்டு.. டீக்கடையில் சரமாரி தாக்குதல்.. நடந்தது என்ன?

Tuticorin Crime News: சின்னத்திரையில் இருந்து வெள்ளித்திரைக்கு சென்றவர் தீபா சக்ங்கர். இவர் சின்னத்திரை சீரியல்களில் பல்வேறு சீரியல்கள், நிகழ்ச்சிகளில் நடித்ததன் மூலம் மிகவும் பிரபலமானார். தொடர்ந்து, வெள்ளித்திரையில் பல்வேறு படங்களில் நடித்து தனது தனித்துவமான நடிப்பின் மூலம் பிரபலமானார். நடிகை தீபா நம்ம வீட்டு பிள்ளை, கடைக்குட்டி சிங்கம், சில்லு கருப்பட்டி, வீட்ல விசேஷம், பொன் மாணிக்கவேல் என பல்வேறு படங்களில் நடித்து வருகிறார்.
தனது குழந்தை தனமான பேச்சால் அனைவரின் கவனத்தையும் தீபா சங்கர் ஈர்த்து வருகிறார். இந்த நிலையில் தான், தீபா சங்கருக்கு அதிர்ச்சியூடடும் சம்பவம் நடந்துள்ளது. அதாவது, தூத்துக்குடியில் தீபா சங்கரின் தந்தை அரிவாளால் வெட்டப்பட்டுள்ளார். தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் தீபா சங்கரின் தந்தையை மூன்று பேர் கொண்ட கும்பல் அரிவாளால் வெட்டப்பட்டுள்ளார்.
தூத்துக்குடி முத்தையாபுரம் மகாலட்சுமி நகரை சேர்ந்தவர் புலவர் கணேசன் (72 ). இவர் பிரபல சினிமா மற்றும் டிவி சீரியல் நடிகை தீபாவின் தந்தை ஆவார். இவர் தூத்துக்குடி மாநகர 57 வது வார்டு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராகவும் இருந்து வருகிறார். முத்தையாபுரம் பகுதியில் பத்ரகாளிஅம்மன் கோவில் தர்மகர்த்தாகவும் இருந்து சிறந்த நிர்வாகத்தை வழங்கியதற்காக பாராட்டு பெற்றவர்.
மேலும், கோவில் அருகே பெருந்தலைவர் காமராஜர் சிலை அமைக்கும் பணிகளிலும் ஈடுபட்டு வருகிறார். இந்நிலையில், கோவில் நிர்வாகம் மற்றும் காமராஜர் சிலை அமைக்கும் பணிகளில் அவருக்கு முன் விரோதம் இருந்து வந்துள்ளது. இந்நிலையில் முத்தையாபுரம் பஜாரில் உள்ள டீக்கடை முன்பாக புலவர் கணேசன் நின்று கொண்டிருந்தபோது, திடீரென்று அங்கு மோட்டார் சைக்கிளில் வந்த கும்பலை சேர்ந்த வாலிபர்கள் கையில் அரிவாளுடன் பாய்ந்து வந்து சரமாரியாக புலவர் கணேசனை அரிவாளால் வெட்டினர்.
இதனை அருகில் இருந்தவர்கள் பார்த்ததும் தடுக்கும் வகையில் எச்சரிக்கை விடுத்து சத்தம் எழுப்பி ஓடி வந்தனர். இதனை கண்டதும் தாக்குதலில் ஈடுபட்டவர்கள் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றனர். உடலில் தலை உட்பட பல்வேறு இடங்களில் வெட்டு காயம் ஏற்பட்டு உயிருக்கு போராடிக் கொண்டிருந்தவரை அருகில் இருந்தவர்கள் மீட்டு உடனடியாக தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்த்தனர்.
அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதுகுறித்து முத்தையாபுரம் போலிசார் வழக்கு பதிவு செய்து அப்பகுதியை சார்ந்த முத்துராஜ், கார்த்தி, இசக்கி, உள்ளிட்ட 3 பேரை கைது விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இச்சம்பவம் தூத்துக்குடியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தமிழகத்தில் கொலை, கொள்ளை, வன்முறை சம்பவங்கள் தொடர்ந்து அரங்கேறி வருகிறது. கொலை, வன்முறை சம்பவங்களை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தொடர் கோரிக்கைகள் இருந்து வருகிறது. இதனை தடுக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வந்தாலும், குற்றச் சம்பவங்கள் தொடர்ந்து அரங்கேறி வருகிறது. அண்மையில், தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆலங்குளத்தில் அதிர்ச்சியூட்டும் சம்பவம் நடந்துள்ளது.
அதாவது, தென்காசி மாவட்டம் ஆலங்குளம் அருகே உள்ள நெட்டூர் கிராமத்தில் பல்வேறு சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த 1000க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வரும் நிலையில் நேற்று மாலையில் நெட்டூர் கிராமத்தில் பிரதான சாலையில் நடந்து சென்ற பொதுமக்கள் சிலர் மீதும் அங்கு இன்று நடைபெற்ற திருமண வீட்டிற்கு வந்த நபர்கள் சிலர் மீதும் முகத்தில் முகமுடி அணிந்து வந்த நான்கு பேர் கொண்ட கும்பல் அரிவாளால் வெட்டி சரமாரியாக தாக்குதல் நடத்தினர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக 6க்கு மேற்பட்டவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த சம்பவம் நடந்த சில நாட்களில், மற்றொரு தாக்குதல் சம்பவம் தூத்துக்குடியில் அரங்கேறி இருக்கிறது.