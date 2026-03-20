தூத்துக்குடி மாணவி வழக்கு: கைதான முனீஸ்வரனுக்கு உடல்நலக் குறைவு.. சிறையில் பரபரப்பு

Thoothukudi Girl Murder Case: தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திகுளத்தில் 12ஆம் வகுப்பு மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தையே உலுக்கியது. இந்த வழக்கில் 9 நாட்களுக்கு பிறகு, நேற்று (மார்ச் 20) தர்ம முனீஸ்வரன் என்பவர் கைதாகினார்.
கைதானவருக்கு உடல்நலக் குறைவு
விளாத்திக்குளம் முழுவதும் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில், தர்ம முனீஸ்வரனை போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.
இந்தக் கொலை வழக்கு தொடர்பாக 10 தனிப் படைகள் அமைத்து போலீசார் குற்றவாளியை தேடி வந்த நிலையில் ஒன்பது நாட்கள் கழித்து நேற்று கைது செய்தனர். கைது செய்யப்பட்டவர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சாயல்குடி பகுதியைச் சேர்ந்த தர்ம முனிஸ்வரன் (38) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது.
கைதான முனீஸ்வரனை ரகசிய இடத்தில் வைத்து போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தினர். அப்போது, நள்ளிரவில் திடீரென அவருக்கு வயிறு வலி ஏற்பட்டதாக தெரிகிறது. இதை எடுத்து தர்ம முனீஸ்வரன் எட்டையாபுரம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டு, அங்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. தற்போது சிகிச்சை முடிந்து போலீசார் தர்ம முனீஸ்வரனை மீண்டும் விசாரணைக்காக அழைத்துச் சென்றனர்.
முனீஸ்வரன் கைதானது எப்படி?
தூத்துக்குடி மாணவி கொலை வழக்கில் முனீஸ்வரம் எப்படி கைதானார் என்பது குறித்து மாவட்ட எஸ்பி மதன் விளக்கம் அளித்தார். அவர் கூறுகையில், முனீஸ்வரனை முற்றிலும் அறிவியல் பூர்வமான விசாரணை மூலம் மட்டுமே கைது செய்தோம். நான்கு துணை காவல் கண்காணிப்பாளர்கள், ஆறு ஆய்வாளர்கள் அடங்கிய 10 தனிப்படைகள் மூலம் பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடத்தப்பட்டது. தூத்துக்குடியில் உள் 461 நபர்களிடம் நேரடியாகவும், டிஜிட்டல் முறைகள் மூலமாகவும் விசாரணை நடத்தப்பட்டது. இந்த வழக்கு இன்னும் விசாரணையில் உள்ளதால் தற்போதைக்கு மேலதிக விவரங்களை வெளியிட முடியாது" எனக் கூறினர்.
சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை மற்றும் கொலையா என செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். இதற்கு பதலளித்த எஸ்பி மதன், ”சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். மாதிரிகள் பரிசோதனைகள் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. முனீஸ்வரன் மீது பல வழக்குகள் உள்ளன. ஆனால், அரசியல் பின்னணி எதுவும் இல்லை. குற்றச்சாட்டப்பட்டவருக்கு அதிகபட்ச தண்டனை கிடைப்பதை உறுதி செய்ய தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். உச்சபட்ச தண்டனை வழங்கப்படும். சிறுமி புகைப்படம், அடையாளத்தை சட்டப்படி வெளியிட கூடாது. மீறினால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்று கூறினார்.
சிக்கிய சிசிடிவி காட்சி
வேடநத்தம் கிராமம் காட்டுப் பகுதியில் அமைந்துள்ள ஒரு காற்றாலையின் சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்வதில் சம்பவம் நடந்த அன்று அந்தப் பகுதியில் ஒரு இருசக்கர வாகனம் இருப்பதை காவல்துறையினர் கண்டறிந்துள்ளனர். அந்த இருசக்கர வாகனத்தின் நம்பரை சிசிடிவி காட்சிகள் அடிப்படையில் கண்டுபிடித்ததில் அந்த இருசக்கர வாகனம் ராம்நாடு மாவட்டம் பார்த்திபனூர் பகுதியில் இருந்து மர்ம நபரால் திருடி கொண்டுவரப்பட்டது தெரிய வந்தது. அந்த இருசக்கர வாகனம் திருடு போயிருப்பதாக காவல் நிலையத்திலும் புகார் செய்யப்பட்டு இருந்தது.
இதைத்தொடர்ந்து ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சென்ற காவல்துறையினர் அங்கே இருசக்கர வாகன சிசிடிவி குறித்து ஆய்வு செய்ததில் அந்த இருசக்கர வாகனத்தை மர்ம நபர் திருடி வந்திருப்பது தெரிய வந்தது. திருடிய இருசக்கர வாகனத்தில் மர்ம நபர் அந்த காட்டு பகுதிக்கு எதற்கு வந்தார் என விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் அந்த மர்ம நபர் பல்வேறு குற்ற வழக்குகளில் தொடர்புடையவர் என தெரியவந்துள்ளது. சந்தேகத்தின் பேரில் ஆறு பேருக்கு டிஎன்ஏ மருத்துவ பரிசோதனையும் செய்தனர். இதனை அடுத்து, முனீஸ்வரனை கைது செய்தனர்.
முனீஸ்வரம் மீது பல வழக்குகள்
தூத்துக்குடி மாணவி கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட முனீஸ்வரன் மீது ஏற்கனவே பல வழக்குகள் உள்ளன. மேலும், அவர் பிணையில் இருந்து வெளியே வந்துள்ளார். இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, தூத்துக்குடி விரைவு மகளிர் நீதிமன்றத்தில் 2022ஆம் ஆண்டு கொலை மற்றும் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் அவருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
நீதிமன்றம் குற்றவாளி என கண்டறிந்து, அவருக்கு கொலைக்கு ஆயுள் தண்டனை, பாலியல் வன்கொடுமைக்கு 20 ஆண்டுகுள் கடுங்காவல் தண்டனை, கொள்ளைக்கு 10 ஆண்டுகள் தண்டனை என விதிக்கப்பட்டது. இதனை அடுத்து, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் அவர் மேல்முறையீடு செய்தார். இதனை அடுத்து, 2025ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில் முனீஸ்வரன் ஜாமீனில் இருந்து வெளியே வந்துள்ளார். இதனை அடுத்து தான், விளாத்திகுளத்தில் 12ஆம் வகுப்பு மாணவி பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்திருப்பது தெரியவந்தது. மாணவியை அவரது வீட்டில் அருகில் உள்ள காட்டுப் பகுதியில் பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்தது தெரியவந்துள்ளது. மாணவியின் உடல் காயங்களுடன் மீட்கப்பட்டது.
மாணவியின் உடல் ஒப்படைப்பு
இந்த வழக்கில் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து, மாணவியரின் உடலை அவரின் பெற்றோர்கள் இன்று தூத்துக்குடி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் இருந்து பெற்றுக் கொண்டனர். அந்த மாணவியின் உடல் தகனம் செய்வதற்காக பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் வேடநத்தம் கிராமத்திற்கு கொண்டு சென்றனர். மாணவியின் உடல் எடுத்துச் செல்லப்படும் போது அங்கு குடியிருந்த அனைவரும் சோகத்தில் ஆழ்ந்திருந்தனர். கடந்த 10 நாட்களாக மாணவியின் உடலை வாங்க மறுத்து பெற்றோர், உறவினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் என்பது குறிபபிடத்தக்கது.
