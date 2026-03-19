தூத்துக்குடி மாணவி வழக்கு: கொலையாளி முனீஸ்வரன் கைதானது எப்படி? எஸ்பி விளக்கம்

Thoothukudi Girl Murder Case Update: தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திகுளத்தில் மார்ச் 10ஆம் தேதி மாலை 6 மணியளவில் 12ஆம் வகுப்பு படிக்கும் சிறுமி காணாமல் போனார். அதனை தொடர்ந்து, மார்ச 11ஆம் தேதி அவரது வீட்டிற்கு அருகில் உள்ள காட்டுப்பகுதியில் சடலமாக மீட்கப்பட்டார்.
தூத்துக்குடி மாணவி கொலை வழக்கு
இந்த வழக்கு தொடர்பாக குலத்தூர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். 10 தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு, விசாரணை அதிகாரியாக காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் சுந்தரபாண்டியன் நியமனம் செய்யப்பட்டு குற்றவாளிகளை கைது செய்ய விசாரணை தீவிரமாக நடைபெற்றது. இந்த நிலையில், இந்த வழக்கில் இன்று ஒருவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
அதாவது, தர்ம முனீஸ்வரனை (38) போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். 12வகுப்பு பள்ளி மாணவி கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட தர்ம முனீஸ்வரன் கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு எட்டையாபுரம் அருகே மூதாட்டி ஒருவரை பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவர் என்பது தெரிய வந்துள்ளது. இந்த நிலையில், கொலையாளி முனீஸ்வரனை போலீசார் கைது செய்தது எப்படி என்று தூத்துக்குடி மாவட்ட எஸ்பி மதன் செய்தியாளர்கள் இன்று பேட்டி அளித்தார்.
கொலையாளி முனீஸ்வரன் கைதானது எப்படி?
மாவட்ட எஸ்பி மதன் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில், "விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை வழக்கில் அறிவியல் பூர்வமான விசாரணை மற்றும் சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையிலேயே தர்ம முனீஸ்வரன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். எந்தவித அழுத்தத்திற்கு ஆளாகாமல் விசாரணை நடத்தி குற்றவாளியை கண்டுபிடித்துள்ளோம். சம்பவம் நடந்த இடத்தில் சிசிடிவி இல்லையென்றாலும், சுற்று வட்டாரத்தில் இருந்த 98 சிசிடிவி கேமராக்களை ஆய்வு செய்ய தனிப்படைகள் அமைத்தோம்.
2,574 நம்பர்களுக்கான கால் history பெற்று ஆய்வு செய்தோம். அப்பகுதியில் குற்றப் பின்னணியில் உள்ள 461 பேரிடம் விசாரணை செய்து, அவர்களுக்கு இதில் தொடர்பில்லை என்பதை உறுதி செய்ததுடன் கிராமத்தில் உள்ள 800 ஆண்களிடம் தனியாக விசாரணை நடத்தினோம்.
பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்படு சிறுமி கொல்லப்பட்டுள்ளார். விரைவில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்படும். விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை குற்றவாளிக்கு அதிகபட்ச தண்டனையை பெற்று தருவோம். பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் பெயர் புகைப்படத்தை சட்டப்படி பயன்படுத்த கூடாது. மீறி பயன்படுத்தினால் அவர்கள் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்படும்" என்றார்.
தந்தை பேட்டி
கொலை செய்யப்பட்ட மாணவியின் தந்தை செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், "கடந்த 10 ந்தேதி எனது காணாமல் போனார். காவல் நிலையத்தில் புகார் தெரிவித்தும் தவறாக பேசி அலைக்கழித்தனர். நாங்களே தேடிப் பார்த்துதான் உடலை எடுத்தோம். தற்போது குற்றவாளி கண்டுபிடித்து விட்டதாக கூறுகின்றனர்.
இனிமேல் இது போன்று நடக்க கூடாது. எல்லா காவல்துறை அதிகாரிகளும் உறுதியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இதே கடைசியாக இருக்கட்டும். குற்றவாளிக்கு உயிர் போகும் தண்டனை தான் வழங்க வேண்டும். இனிமேல் வெளியே வரக்கூடாது. இனி இது போன்ற சம்பவங்கள் நடக்க கூடாது. நாளை எனது மகள் உடலை வாங்க நானும் எங்களது கிராமத்தினரும் முடிவு செய்துள்ளோம்” என்றார்.
