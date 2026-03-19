தூத்துக்குடி மாணவி கொலை வழக்கு: இளைஞர் கைது.. யார் இவர்? முழு விவரம்

Thoothukudi Girl Death: தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திகுளத்தில் 12ஆம் வகுப்பு மாணவி கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் ஒருவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. குற்றவாளி யார், சம்பவம் எவ்வாறு நடந்தது என்பது குறித்து போலீசார் விரைவில் வெளியிட உள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 19, 2026, 02:39 PM IST
Thoothukudi Girl Death Case Latest: தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திகுளம் அருகே உள்ள வேடநத்தம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த 12 ஆம் வகுப்பு மாணவி கடந்த 10ம் தேதி வீட்டில் இருந்து இரவு வேளையில் அருகே உள்ள காட்டுப் பகுதிக்கு இயற்கை உபாதைக் கழிக்க சென்ற நிலையில் காணாமல் போனார்.  மாலை 6 மணியளவில் தனது வீட்டில் இருந்து அருகில் உள்ள வனப்பகுதிக்கு சென்றுள்ளார். ஒரு மணி நேரம் ஆகியும்  அவர் வீடு திரும்பாததால், அவரது பெற்றோரும், உறவினர்களும் காட்டில் அரைவ தேடத் தொடங்கினர்.

தூத்துக்குடி மாணவி கொலை வழக்கு

ஆனால், எந்த தடயமும் கிடைக்கவில்லை.  இதனால், பெற்றோர் குலத்தூர் காவல் நிலையத்திற்கு சென்றனர். ஆனால், அங்கு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்ய மறுத்து, விளாத்திகுளம் செல்ல வேண்டும் என கூறினர்.  இதனை அடுத்து, 20 கி.மீ தூரம் பயணித்து சிறுமியின் பெற்றோர் விளாத்திகுளம் மகளிர் காவல் நிலையத்திற்கு சென்றனர். அங்கேயும் புகார் செய்ய மறுதது, குலத்தூர் செல்ல வேண்டும் என கூறினர்.  இறுதியாக குலத்தூர காவல் துறையினரால் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. 

சிறுமி காணாமல் போன 14  மணி நேரத்திற்கு பிறகு வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணையை போலீசார் தொடங்கினர். கடந்த 11ஆம் தேதி அதே காட்டுப் பகுதியில் உடலில் பல்வேறு இடங்களில் காயங்களுடன் கொலை செய்யப்பட்ட நிலையில் உடல் மீட்கப்பட்டது.  இதைத்தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்ட மாணவியின் உறவினர்கள் மற்றும் கிராம மக்கள் இந்த கொலை சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட குற்றவாளிகளை கைது செய்ய வலியுறுத்தி சாலை மறியல் உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களில் தமிழக முழுவதும் ஈடுபட்டனர் . கடந்த ஒன்பதாவது  நாளாக சிறுமியின் உடலை வாங்க மறுத்து வருகின்றனர். 

ஒருவர் கைது

இதைத் தொடர்ந்து தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் மதன் உத்தரவின் பேரில் 10 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு இந்த கொலை வழக்கில் தொடர்புடைய நபர்கள் யார் என்பது குறித்து மாணவியின் உறவினர்கள் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் மற்றும் அந்தப் பகுதி அருகே வேலை பார்த்த வட மாநில தொழிலாளர்கள் பள்ளி மாணவர்கள்  என சுமார் 50-க்கும்  மேற்பட்டோரிடம் விசாரணை நடைபெற்றதுடன் கிராமம் முழுவதும் வீடு வீடாக சல்லடை போட்டு விசாரணை நடத்தினர்.

இருப்பினும் குற்றவாளிகள் கண்டுபிடிக்க முடியாமல் காவல்துறை தொடர்ந்து திணறி  வந்தது.    இந்த நிலையில், இன்று (மார்ச் 19) ஒருவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.  அவர் முனீஸ்வரன் என்று கூறப்படுகிறது. ஆனால், போலீசார் தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வரவில்லை. செல்போன் சிக்னலை ஆய்வு செய்து அதன் அடிப்படையில் சாயல்குடியைச் சேர்ந்த முனீஸ்வரனை கைது செய்ததாக சொல்லப்படுகிறது.  இதுகுறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்று மாலைக்குள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

போலீசார் கைது செய்தது எப்படி?

வேடநத்தம் கிராமம் காட்டுப் பகுதியில் அமைந்துள்ள ஒரு காற்றாலையின் சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்வதில் சம்பவம் நடந்த அன்று அந்தப் பகுதியில் ஒரு இருசக்கர வாகனம் இருப்பதை காவல்துறையினர் கண்டறிந்துள்ளனர். அந்த இருசக்கர வாகனத்தின் நம்பரை சிசிடிவி காட்சிகள் அடிப்படையில் கண்டுபிடித்ததில் அந்த இருசக்கர வாகனம் ராம்நாடு மாவட்டம் பார்த்திபனூர் பகுதியில் இருந்து மர்ம நபரால் திருடி கொண்டுவரப்பட்டது தெரிய வந்தது. அந்த இருசக்கர வாகனம் திருடு போயிருப்பதாக காவல் நிலையத்திலும் புகார் செய்யப்பட்டு இருந்தது.

இதைத்தொடர்ந்து ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சென்ற காவல்துறையினர் அங்கே இருசக்கர வாகன சிசிடிவி குறித்து ஆய்வு செய்ததில் அந்த இருசக்கர வாகனத்தை மர்ம நபர் திருடி வந்திருப்பது தெரிய வந்தது. திருடிய இருசக்கர வாகனத்தில் மர்ம நபர் அந்த காட்டு பகுதிக்கு எதற்கு வந்தார் என விசாரணை நடத்தி வந்தனர். அந்த மர்ம நபர் பல்வேறு குற்ற வழக்குகளில் தொடர்புடையவர் என தெரியவந்துள்ளது. 

இதைத்தொடர்ந்து அந்த மர்ம நபரை பிடிக்க தனிப்படை காவல்துறையினர் தீவிரமாக விசாரணை நடத்தி வந்தனர். மேலும் அவருக்கு கிராம மக்கள் யாரேனும் உதவி செய்தனரா என்பது குறித்தும் விசாரணை நடைபெற்றது. மேலும், இந்த வழக்கில் சந்தேகத்தின் பேரில் ஆறு பேருக்கு டிஎன்ஏ மருத்துவ பரிசோதனையும் காவல்துறையினர் எடுத்தனர். இதன் அடிப்படையில் தான் தற்போது இளைஞர் ஒருவரை கைது செய்தனர் எனக் கூறப்படுகிறது.  

இதற்கிடையில்,  மாணவி கொலை வழக்கில் கைதானவர் பகீர் தகவலும் வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, 2020ஆம் ஆண்டு எட்டயபுரத்தில் 60 வயது மூதாட்டியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொன்றவர் முனீஸ்வரன் என்பது தெரியவந்துள்ளது. மூதாட்டியை கொன்ற வழக்கில்  ஆயுள் தண்டனை பெற்று பிணையில் வந்ததும், மற்றொரு கொலையும் செய்துள்ளதாகவும் தெரியவந்துள்ளது. 

சம்பவம் நடந்த 8 நாட்களுக்கு பிறகு போலீசார், முக்கிய குற்றவாளியை கைது செய்தனர். இந்த சம்பவத்தில் அதிமுக, பாஜக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சி கடும் கண்டனம் தெரிவித்தனர். தமிழகத்தில் பெண்களின் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாகி இருப்பதாகவும் எதிர்க்கட்சிகள் கண்டனம் தெரிவித்தனர். இந்த நிலையில்,தற்போது முக்கிய குற்றவாளியை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

