தூத்துக்குடி மாணவி வழக்கு.. கைதானவர் குறித்து பகீர் தகவல்! முழு விவரம்

Tamil Nadu Crime Latest News: தூத்துக்குடி மாவட்டம், விளாத்திகுளம் அருகே 12 ஆம் வகுப்பு படித்து வந்த மாணவி ஒருவர் கடந்த 10 ஆம் தேதி இரவு காட்டுப் பகுதிக்கு இயற்கை உபாதை கழிப்பதற்காக சென்றார். ஆனால் அவர் வீடு திரும்பவில்லை. அதிர்ச்சி அடைந்த பெற்றோர், காட்டு பகுதியில் மாணவியை தேடி உள்ளனர். ஆனால், கிடைக்கவில்லை. இதன் காரணமாக குலத்தூர் போலீசாரிடம் புகார் அளித்தனர். இந்த சூழலில், மாணவியை போலீசார் தேடிய நிலையில், மார்ச் 11 ஆம் தேதி காட்டு பகுதியில் உடலில் பல்வேறு காயங்களுடன் கொலை செய்யப்பட்ட நிலையில், மாணவி மீட்கப்பட்டார்.
இது தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்த காவல்துறையினர் சம்பந்தப்பட்ட குற்றவாளிகளை தனிப்படை அமைத்து தேடி வந்தனர். இந்த நிலையில், இன்று மார்ச் 19 முனீஸ்வரன் என்பவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். இந்த நிலையில்தான் பல திடுக்கிடும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது. ஏற்கனவே கடந்த 2022 ஆம் தேதி மூதாட்டி ஒருவரை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்த வழக்கில் கைதாகி ஆயுள் தண்டனைக்கு உள்ளானார். ஆனால் 2024 ஆம் ஆண்டில் வழக்கு நிறுத்திவைக்கப்பட்டதாகவும் அவருக்கு ஜாமீன் வழங்கப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.
அண்ணாமலை சரமாரி கேள்வி
இந்த நிலையில், பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை பல கேள்விகளை எழுப்பி இருக்கிறார்.
இது தொடர்பாக அவர் எக்ஸ் பக்கத்தில், தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திகுளம் வேடநத்தம் கிராமத்தில், பன்னிரண்டாம் வகுப்பு பள்ளி மாணவியை பாலியல் தாக்குதல் நடத்தி, கொடூரமாகக் கொலை செய்து, பத்து நாட்கள் கடந்தும், காவல்துறை குற்றவாளியைக் கைது செய்யவில்லை. குற்றவாளியைக் கைது செய்ய வலியுறுத்தி, பொதுமக்களின் கடுமையான போராட்டங்கள் தொடர்ந்து வரும் நிலையில், சாயல்குடியைச் சேர்ந்த தர்ம முனீஸ்வரன் என்ற நபரைக் கைது செய்திருப்பதாக, திமுக அரசின் காவல்துறை அறிவித்திருக்கிறது. ஆனால், இதில் பல கேள்விகள் எழுகின்றன.
ஆயுள் தண்டனை வழங்கப்பட்ட ஒருவருக்கு ஜாமீன்
கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு, தூத்துக்குடி எட்டயபுரம் அருகே, 65 வயது முதிர்ந்த பெண்மணியை, பாலியல் தாக்குதலுக்குள்ளாக்கி கொலை செய்த வழக்கில், கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு, சாயல்குடியைச் சேர்ந்த தர்ம முனீஸ்வரன் என்ற நபர் கைது செய்யப்பட்டார். வழக்கு முடிவில், கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் அவருக்கு ஆயுள் தண்டனை வழங்கப்பட்டது. இந்த நிலையில், மாண்புமிகு உச்சநீதிமன்றத்தில், அந்த வழக்கு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டதாகவும், அவருக்கு ஜாமீன் வழங்கப்பட்டதாகவும், தற்போது செய்திகள் வெளியாகியிருக்கின்றன.
குற்றவாளியை கண்காணிக்காமல் இருந்த காவல்துறை
ஒரு வயதான பெண்மணியை, பாலியல் தாக்குதலுக்கு உள்ளாக்கிக் கொலை செய்து ஆயுள் தண்டனை பெற்ற குற்றவாளிக்கு, உச்சநீதிமன்றத்தில் ஜாமீன் கிடைக்கும் அளவுக்கு, திமுக அரசு அந்த வழக்கை மெத்தனமாகக் கையாண்டிருக்கிறது. மறுபக்கம், பல வழக்குகள் கொண்ட ஒரு சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளி, ஜாமீனில் வெளிவரும்போது, அவனைத் தொடர்ந்து கண்காணிக்காமல் தமிழகக் காவல்துறை இருந்திருக்கிறது.
பொதுமக்களுக்கு உண்மை தெரிய வேண்டும்
மேலும், சிசிடிவி காட்சிகள் மூலம் இந்தக் குற்றவாளியைப் பிடித்ததாகக் கூறும் காவல்துறை, சிசிடிவியை ஆராய பத்து நாட்கள் எடுத்துக் கொண்டது என்பதும் கேள்விக்குரியதே. பொதுமக்களுக்கு உண்மை தெரிய வேண்டும். காவல்துறைக்குப் பொறுப்பான முதலமைச்சர் திரு மு.க. ஸ்டாலின், இதற்கு பொதுமக்களிடம் விளக்கமளிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறேன்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ