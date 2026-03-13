English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Madurai
  • கனிமொழியை லாக் செய்த மக்கள்... மாணவியின் குடும்பத்தை சந்திக்க தாமதம் ஏன்? - சராமாரி கேள்விகள்!

கனிமொழியை லாக் செய்த மக்கள்... மாணவியின் குடும்பத்தை சந்திக்க தாமதம் ஏன்? - சராமாரி கேள்விகள்!

Thoothukudi Girl Student Death: தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 12ஆம் வகுப்பு மாணவி கொல்லப்பட்ட நிலையில், பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தை சந்தித்து கனிமொழி எம்.பி., ஆறுதல் தெரிவித்தார். அப்போது அப்பகுதி மக்கள் அவரிடம் முற்றுகையிட்டு அவரை அங்கிருந்து செல்லவிடாமல் தடுத்தது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 13, 2026, 04:02 PM IST
  • இன்னும் குற்றவாளிகள் கண்டுபிடிக்கவில்லை.
  • மாணவியின் சகோதரிக்கு அரசு வேலை வேண்டி கோரிக்கை.
  • 10 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

கனிமொழியை லாக் செய்த மக்கள்... மாணவியின் குடும்பத்தை சந்திக்க தாமதம் ஏன்? - சராமாரி கேள்விகள்!

Thoothukudi Girl Student Death: தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திகுளம் அருகே அடையாளம் தெரியாத வகையில், 12ஆம் வகுப்பு மாணவி கொலை செய்யப்பட்டார். இந்த மாணவி பாலியல் வன்கொடும்கு உள்ளாக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டிருப்பதாக குற்றஞ்சாட்டப்படுகிறது. இருப்பினும் இன்னும் உறுதிசெய்யப்படவில்லை. 

பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்த குடும்பத்தினரை அவர்களின் இல்லத்திற்கு சென்று, தூத்துக்குடி மக்களவை உறுப்பினர் கனிமொழி ஆறுதல் கூறினார். குற்றவாளிகள் விரைவில் கைது செய்யப்படுவார்கள் என்றும் பாதிக்கப்பட்டவர்களுடன் அரசு துணை நிற்கும் என்றும் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினருக்கு, கனிமொழி நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

குடும்பத்தினர் கோரிக்கை

குற்றவாளியை கைது செய்து உரிய தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்றும் இல்லையென்றால் தங்களிடம் குற்றவாளி ஒப்படைத்துவிடுங்கள் என்றும் சிறுமியின் குடும்பத்தினர் கோரிக்கை வைத்தனர். மேலும், உயிரிழந்த சிறுமியின் சகோதரிக்கு அரசு வேலை வழங்க வேண்டும்  என்றும் குடும்பத்தினர் கோரிக்கை வைக்க, நிச்சயமாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று கனிமொழி உறுதி அளித்தார்.

கனிமொழியை லாக் செய்த மக்கள்

இதையெடுத்து, வெளியே வந்த கனிமொழியை அந்த பகுதி மக்கள் முற்றுகையிட்டு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். சிறுமி உயிரிழந்து மூன்று நாட்களாகியும் குற்றவாளியை ஏன் கண்டுபிடிக்கவில்லை என்றும் சம்பவம் நடைபெற்ற மூன்று நாட்களாகி தாமதமாக வந்தது ஏன் என்றும் அடுத்தடுத்து கேள்வி எழுப்பி கனிமொழி எம்பியை பதில் கூற விடாமல் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.

நிச்சயமாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று கனிமொழி எம்பி கூறினார். இருப்பினும், கிராம மக்கள் கனிமொழியை அங்கிருந்து செல்ல விடவில்லை. காவல்துறை பாதுகாப்புடன் அவரை அழைத்து செல்ல முயன்ற போது கிராம மக்கள், தொடர்ந்து கனிமொழியை செல்ல விடாமல் தடுத்து நிறுத்தியதால் அங்கு பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இதனை தொடர்ந்து போலீசார் கனிமொழி எம்பி, அமைச்சர் கீதாஜீவன், சட்டமன்ற உறுப்பினர் மார்க்கண்டேயன் ஆகியோரை பாதுகாப்பாக போலீசார் அனுப்பி வைத்தனர்.

10 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன...

தொடர்ந்து, கனிமொழி எம்.பி., செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "இளம் மாணவிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கொடுமை நடந்துள்ளது. 10 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு ஏடிஎஸ்பி தலைமையில் நான்கு டிஎஸ்பிகள் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆறு ஆய்வாளர்கள் தலைமையில் 10 தனிப்படைகள் செயல்படுகின்றன. குற்றவாளிகள் விரைவில் கண்டுபிடிக்கப்பட வேண்டும் முனைப்புடன் எல்லோரும் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இதனை தமிழக முதல்வர் தீவிரகமாக கண்காணித்து வருகிறார். இளம் பெண்ணிற்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும். குற்றவாளிகளுக்கு மிகப்பெரிய கடுமையான தண்டனை பெற்றுத் தரப்பட வேண்டும்" என்றார்.

தூத்துக்குடியில் நடந்தது என்ன?

விவசாய கூலி தொழிலாளியின் 17 வயது மகள், அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் 12ஆம்  வகுப்பு படித்து வந்தார். தற்போது 12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வை எழுதி வந்தார். இந்நிலையில் மார்ச் 10ஆம் தேதி மாலை 6 மணிக்கு அவர் வீட்டில் இருந்து வெளியே சென்றுள்ளார். வெகு நேரமாகியும் அவர் வீடு திரும்பாததால், அவரது தந்தை காவல் நிலையத்துக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளார். அங்கிருந்த போலீசார் அடுத்த நாள் காலை 10 மணிக்கு  காவல் நிலையத்துக்கு வரும்படி அறிவுறுத்தியுள்ளனர். 

இதைத் தொடர்ந்து, மார்ச் 11ஆம் தேதி காலையில் மாணவியின் பெற்றோர் காவல் நிலையத்திற்கு புகார் அளிக்க சென்றனர். அங்கிருந்த போலீஸார் 17 வயது பள்ளி மாணவி என்பதால் விளாத்திகுளம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்க அறிவுறுத்தி உள்ளனர். இதையடுத்து பெண்ணின் தந்தை விளாத்திகுளம் மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்க சென்றார். அங்கு பணியில் இருந்த போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் பிரவீனா, அவரை தரக்குறைவாக பேசி புகாரை வாங்காமல் மதியம் வரை அலைக்கழித்துள்ளார்.

சடலமாக கண்டெடுக்கப்பட்ட மாணவி

பின்னர் மதியம் 2 மணி அளவில் அவர்களிடம் புகாரை எழுதி வாங்கி குளத்தூர் காவல் நிலையத்தில் பேசிவிட்டேன். அங்கே போய் கொடுங்கள் என திருப்பி அனுப்பி உள்ளார். இதனால் வேதனையுடன் விளாத்திகுளத்தில் இருந்து புறப்பட்டு குளத்தூர் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தபோது அவரது சொந்த ஊரின் காட்டுப்பகுதியில் முகம் மற்றும் உடலில் காயங்களுடன் மாணவி சடலமாக கிடப்பதாக உறவினர்கள் பார்த்து பெற்றோருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். 

பதறி துடித்துக் கொண்டு சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்து மகளின் நிலையை கண்டு பெற்றோர்கள் கண்ணீர் விட்டு கதறி அழுதனர். போலீசார் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்து, மாணவியின் சடலத்தை கைப்பற்றி தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து விசாரணையை தொடங்கினர். நேற்று (மார்ச் 12) மோப்பநாய், விரல் ரேகை பிரிவு நிபுணர்கள், தடயவியல் நிபுணர்கள் சம்பவ இடத்துக்கு வரவழைக்கப்பட்டு தடயங்கள் சேகரிக்கப்பட்டன.

பாலியல் வன்கொடுமையா?

மாணவியின் பெற்றோர் கொடுத்த புகாரை முறையாக விசாரிக்காமல் அலட்சியப்படுத்தியதாக  விளாத்திகுளம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் பிரவீனாவை பணியிடை நீக்கம் செய்து நெல்லை சரக டிஐஜி சரவணன் உத்தரவிட்டார். இதனை தொடர்ந்து  சிறுமியின் உடற்கூராய்வு நிறைவு செய்யப்பட்டது. உடற்கூராய்வில், கழுத்து எலும்பு உடைந்து உள்ளதாக முதற்கட்ட தகவல் வெளியாகி உள்ளது. மாணவி பாலியல் வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டாரா என்பது குறித்து ஆய்வு செய்ய திருநெல்வேலியில் உள்ள தடய அறிவியல் மையத்திற்கு அனுப்பி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

