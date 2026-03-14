தூத்துக்குடி சிறுமி கொலை: போலீசாரை கடுமையாக சாடிய வைகோ.. பரபரப்பு!

Thoothukudi Teen Murder Case: தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் சிறுமி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்த நிலையில்,  சிறுமியின் வீட்டிற்கு நேரில் சென்று மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ ஆறுதல் தெரிவித்தார்.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 14, 2026, 07:36 PM IST
Thoothukudi Teen Murder Case: தூத்துக்குடி மாவட்டம்  விளாத்திகுளம்  அருகே வேடநத்தம் கிராமத்தில் மர்மான முறையில் 17 வயது சிறுமி கொலை செய்யப்பட்டார். இவர் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டதாக புகார் அளிக்கப்பட்டது. இந்த சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

மாணவியின் குடும்பத்தை சந்தித்த வைகோ 

இந்த நிலையில், 12ம் வகுப்பு மாணவி‌ வீட்டிற்கு நேரில் சென்ற மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ இன்று ஆறுதல் தெரிவித்தார். கொலை செய்யப்பட்ட சிறுமியின் பெற்றோருக்கு ஆறுதல் தெரிவித்தார்.  மேலும், நடந்த சம்பவங்களை  கேட்டறிந்தவர். தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் உதவியாளர்  தினேஷ்குமார் தொடர்பு கொண்டு  உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் மேலும் அந்த குடும்பத்திற்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார். மகள் இறந்த துக்கத்தில் சாப்பிடாமல் இருந்த அந்த மாணவியின் பெற்றோருக்கு  ஜீஸ்  கொடுத்து குடிக்க வைத்தார்.

"புகார் பெற்றுக் கொள்ளலாம் இருந்தது கொலைக்கு சமம்”

இதனை தொடர்ந்து மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், "மாணவி உயரிழப்பு தாங்க முடியாத துயரம்.  மாணவியின் பெற்றோர் புகார் கொடுக்க சென்ற போது  குளத்தூர் காவல் நிலைய  சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் செல்வராஜ் புகாரை பெற்றுக் கொள்ளாமல் இருந்தது கொலை செய்ததற்கு சமம். காட்டு பகுதியில் அந்த மாணவி அலங்கோலமாக  கிடந்தது. 

கழுத்து கருப்பு துணி இறுக்கப்பட்டு பாலியல் குற்றம்  கொலை செய்துள்ளது பயங்கரம். தூத்துக்குடி மாவட்ட எஸ்பி மதன் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறார். உண்மையான குற்றவாளிகளை கைது செய்து அதிகபட்ச தண்டனையாக தூக்கு தண்டனை  வழங்க வேண்டும். இது போன்ற சம்பவங்கள் நடைபெறாமல் இருக்க கடுமையான புதிய சட்டம் ஏற்ற வேண்டும்.

மாணவியின்  குடும்பம் எழ்மையான குடும்பம். அந்த குடும்பத்திற்கு உரிய நிவாரணத்தை தொகை வழங்க வேண்டும். அந்த மாணவியின் சகோதரி கல்விச்  செலவை ஏற்பது மட்டுமின்றி, படிப்பு முடிந்ததும் அவருக்கு தகுந்த வேலை வழங்க வேண்டும். இது தொடர்பாக தமிழக முதல்வரின் உதவியாளரை தொடர்பு கொண்டு தெரிவித்துள்ளேன். மேலும் இது குறித்து தமிழக முதல்வருக்கு அறிக்கையும் கொடுக்க உள்ளேன். இனிமேல் இப்படிப்பட்ட சம்பவங்கள் நடைபெறக் கூடாது என்றார்.

முன்னதாக,  பேசிய வைகோ, ”பல ஆண்டுகளாகவே பாலியல் வன்கொடுமை கொலை நடந்து வருகிறது. எவ்வளவோ கடுமையான முயற்சிகளை காவல்துறை மேற்கொண்டு, உடனடியாக கைது செய்து குற்றவாளிகளை கூண்டில் ஏற்றி சிறையில் அடைக்க வேண்டும். கொடுமை கொடுமை நினைக்கவே நெஞ்சம் பதறுகிறது. காவல்துறை தீவிரமாக விசாரணையை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். குற்றவாளிகளை எப்படியும் பிடித்து விடுவார்கள் என்பது நம்புகிறேன். பாலியல் வன்முறை கொலையில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு ஆயில் வரை சிறையில் இருக்கும் வகையில் சட்டம் கொண்டுவரப்பட வேண்டும்” என்று கூறினார்.

மாணவி கொலை 

தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திக்குளத்தில் 17 வயது சிறுமி சடலமாக கண்டெக்கப்பட்டார்.  மார்ச் 10ஆம் தேதி சிறுமி வீட்டில் அருகில் கழிவறைக்கு சென்றார். கழிவறைக்கு சென்ற சிறுமி நீண்ட நேரமாகியும் திரும்பவில்லை. இதனால், சந்தேகம் அடைந்த பெற்றோர் இரவு 9.30 மணிக்கு புகார் அளிக்க குளத்தூர் காவல் நிலையத்திற்குச் சென்றனர். ஆனால், அவர்களை விளாத்திக்குளம் காவல் நிலையம் செல்ல வேண்டும் கூறினர். இதனை அடுத்து, அவர்களும் விளாத்திகுளம் காவல்நிலையம் சென்றனர். அங்கு  போலீசார் புகார் செய்ய மறுத்து, குளத்தூர் காவல்நிலையம் செல்ல வேண்டும் என கூறியிருக்கின்றனர். 

இதனை அடுத்து, இறுதியாக குளத்தூர் காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. காணாமல் போன சிறுமியின் உடல் புதன்கிழமை (மார்ச் 11, 2026) பிற்பகல் 3 மணியளவில் காட்டுப் பகுதியில் அவரது வீட்டிலிருந்து 300 மீட்டர் தொலைவில் கண்டெடுக்கப்பட்டதாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.  இதனை அடுத்து, குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்க 10 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அவரை போலீசார் தீவரமாக தேடி வருகின்றனர். 

இதற்கிடையில்,  வழக்குப்பதிவு செய்ய மறுத்த விளாத்திகுளம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய ஆய்வாளர் வி.பி. பிரவீனா பணியில் இருந்து இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டு இருக்கிறார். இந்த சம்பவம் அரசியல் ரீதியாக கடுமையான கண்டனங்களையும் எழுப்பி இருக்கிறது.

