நெல்லையின் 5 தொகுதிகள்: 2021 ரிசல்ட் எப்படி இருந்தது...? 2026 தேர்தலுக்கு முன் முழு ரிப்போர்ட்

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் 5 சட்டமன்ற தொகுதிகள் - 2021 தேர்தல் நிலவரம்: தென் தமிழகத்தின் முக்கிய மாவட்டமாக திருநெல்வேலி விளங்குகிறது. குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல் என நான்கு திணைகளை கொண்ட தாமிரபரணி நதி பாய்ந்தோடும் நெல்லை மாநகரத்தில் தற்போது தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது.
நெல்லையின் 5 மாவட்டங்கள்
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் திருநெல்வேலி, அம்பாசமுத்திரம், பாளையங்கோட்டை, நாங்குநேரி, ராதாபுரம் என மொத்தம் 5 சட்டப்பேரவை தொகுதிகள் உள்ளன. 2019ஆம் ஆண்டில் தென்காசி மாவட்டம் தனியாக பிரிக்கப்படுவதற்கு முன் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் மொத்தம் 10 மாவட்டங்கள் இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இருந்து தென்காசி பிரிக்கப்பட்ட பின்னர் நடந்த முதல் சட்டப்பேரவை தேர்தல், கடந்த 2021 தேர்தல்தான். அந்த வகையில், திருநெல்வேலி மாவட்டத்தின் 5 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளிலும் நடந்தது என்ன?, திமுக vs அதிமுக கட்சிகளில் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை கைப்பற்றியது யார்? என்பது இங்கு ஒவ்வொரு தொகுதியாக காணலாம்.
1. திருநெல்வேலி சட்டப்பேரவை தொகுதி
மொத்த வாக்குகள்: 2021ல் 2,92,411 வாக்காளர்கள் இருந்தனர்.
பதிவான வாக்குகள்: 2021ல் 1,95,496 வாக்குகள் (66.86%) பதிவானது.
வெற்றி பெற்றவர்: நயினார் நாகேந்திரன் - 92,282 வாக்குகள் (47.20%) - பாஜக (அதிமுக கூட்டணி)
இரண்டாவது இடம்: ஏ.எல்.எஸ் லட்சுமணன் - 69,175 வாக்குகள் (35.38%) - திமுக
வாக்கு வித்தியாசம்: 23,107 வாக்குகள் (11.82%) அதிகம் பெற்று நயினார் நாகேந்திரன் வென்றார். திமுகவிடம் இருந்து பாஜக இத்தொகுதியை கைப்பற்றியது.
மற்ற வேட்பளர்கள்: நாம் தமிழர் - சத்யா - 19,162 வாக்குகள் (9.80%); அமமுக - மகேஷ் கண்ணன் - 8,911 வாக்குகள் (4.56%)
நோட்டா: 2,091 வாக்குகள் (1.07%)
2. பாளையங்கோட்டை சட்டப்பேரவை தொகுதி
மொத்த வாக்குகள்: 2021ல் 2,73,379 வாக்காளர்கள் இருந்தனர்.
பதிவான வாக்குகள்: 2021ல் 1,59,444 வாக்குகள் (58.32%) பதிவானது.
வெற்றி பெற்றவர்: அப்துல் வகாப் - 89,117 வாக்குகள் (55.89%) - திமுக
இரண்டாவது இடம்: கே.ஜே.சி ஜெரால்ட் - 36,976 வாக்குகள் (23.19%) - அதிமுக
வாக்கு வித்தியாசம்: 52,141 வாக்குகள் (32.70%) அதிகம் பெற்று அப்துல் வகாப் வென்றார். திமுக தொடர்ந்து 6வது முறையாக இத்தொகுதியை கைப்பற்றியது.
மற்ற வேட்பளர்கள்: எஸ்டிபிஐ - முகமது முபாரக் - 12,241 வாக்குகள் (7.68%); நாம் தமிழர் - பாத்திமா - 11,665 வாக்குகள் (7.32%); மநீம - பிரேம்நாத் 8,107 (5.08%)
நோட்டா: 1,647 வாக்குகள் (1.03%)
3. அம்பாசமுத்திரம்
மொத்த வாக்குகள்: 2021ல் 2,45,003 வாக்காளர்கள் இருந்தனர்.
பதிவான வாக்குகள்: 2021ல் 1,77,681 வாக்குகள் (72.52%) பதிவானது.
வெற்றி பெற்றவர்: இசக்கி சுப்பையா - 85,211 வாக்குகள் (47.96%) - அதிமுக
இரண்டாவது இடம்: ஆவுடையப்பன் - 68,296 வாக்குகள் (38.44%) - திமுக
வாக்கு வித்தியாசம்: 16,915 வாக்குகள் (9.52%) அதிகம் பெற்று இசக்கி சுப்பையா வென்றார். தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாக இத்தொகுதியை அதிமுக கைப்பற்றியது.
மற்ற வேட்பளர்கள்: நாம் தமிழர் - செண்பக வள்ளி - 13,735 வாக்குகள் (7.73%); அமமுக - ராணி ரஞ்சிதம் - 4,194 வாக்குகள் (2.36%); மநீம - செங்குளம் கணேசன் - 2,807 (1.58%)
நோட்டா: 1,673 வாக்குகள் (0.94%)
4. நாங்குநேரி சட்டப்பேரவை தொகுதி
மொத்த வாக்குகள்: 2021ல் 2,77,578 வாக்காளர்கள் இருந்தனர்.
பதிவான வாக்குகள்: 2021ல் 1,90,985 வாக்குகள் (68.80%) பதிவானது.
வெற்றி பெற்றவர்: ரூபி மனோகரன் - 75,902 வாக்குகள் (39.74%) - காங்கிரஸ் (திமுக கூட்டணி)
இரண்டாவது இடம்: கணேசராஜா - 59,416 வாக்குகள் (31.11%) - அதிமுக
வாக்கு வித்தியாசம்: 16,486 வாக்குகள் (8.63%) அதிகம் பெற்று ரூபி மனோகரன் வென்றார். அதிமுகவிடம் இருந்து தொகுதியை காங்கிரஸ் கைப்பற்றியது.
மற்ற வேட்பளர்கள்: அமமுக - பரமசிவ ஐயப்பன் - 31,870 வாக்குகள் (16.69%); நாதக - வீரபாண்டி - 17,654 வாக்குகள் (9.24%).
நோட்டா: 1,154 வாக்குகள் (0.80%)
5. ராதாபுரம் சட்டப்பேரவை தொகுதி
மொத்த வாக்குகள்: 2021ல் 2,70,760 வாக்காளர்கள் இருந்தனர்.
பதிவான வாக்குகள்: 2021ல் 1,86,407 வாக்குகள் (68.85%) பதிவானது.
வெற்றி பெற்றவர்: அப்பாவு - 82,331 வாக்குகள் (44.17%) - திமுக
இரண்டாவது இடம்: ஐ.எஸ். இன்பதுரை - 76,406 வாக்குகள் (40.99%) - அதிமுக
வாக்கு வித்தியாசம்: 5,925 வாக்குகள் (3.18%) அதிகம் பெற்று அப்பாவு வென்றார். 2006க்கு பிறகு 2021இல் இங்கு திமுக வென்றது.
மற்ற வேட்பளர்கள்: நாம் தமிழர் - ஜேசுதாசன் - 19,371 வாக்குகள் (10.39%); தேமுதிக - ஜெயபாலன் - 2,432 வாக்குகள் (1.30%).
திருநெல்வேலியை கைப்பற்றியது யார்?
2021ஆம் ஆண்டில் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை பொருத்தவரை, 5 தொகுதியில் மூன்றில் திமுக கூட்டணியே வெற்றிபெற்றது. இரண்டு தொகுதியில் அதிமுக வென்றது. பாளையங்கோட்டை எம்எல்ஏ அப்துல் வகாப் மட்டுமே 52,141 வாக்குகள் (32.70%) வித்தியாசத்தில், அதாவது மாவட்டத்தில் அதிக வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றார். ஆனால், திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் யாருக்கும் அமைச்சர் பொறுப்பு கொடுக்கப்படவில்லை.
2026 சட்டப்பேரவை தேர்தல்
தமிழ்நாட்டில் ஒரே கட்டமாக தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெற இருக்கிறது. வரும் மார்ச் 30ஆம் தேதி வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கும் நிலையில், ஏப்ரல் 9ஆம் தேதிக்குள் வேட்பாளர்கள் யார் யார் என்பது உறுதியாகிவிடும். ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் நிலையில், மே 4ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற இருக்கிறது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ