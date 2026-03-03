நெல்லையில் அரிவாள் வெட்டு.. பதற்றம்! 2 பேர் பலி.. 7 பேர் காயம்

Tamil Nadu Latest Crime News: திருநெல்வேலி மாவட்டம், நாங்குநேரி பெரும்பத்து இந்திரா காலனி பகுதிக்கு நேற்று திங்கள்கிழமை (மார்ச் 02) ஒன்பது பேர் கொண்ட மர்ம கும்பல் பைக்கில் வந்தது. அவர்கள் அங்குள்ள டீ கடை ஒன்றின் மீது திடீரென பெட்ரோல் குண்டை வீசினர். குண்டு வெடித்து சிதறியதால் அதிர்ச்சி அடைந்த பொதுமக்கள் உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்ள நாலாபுறமும் சிதறி ஓடினர்.
2 பேர் பலி
அப்போது அந்த கும்பல் பொதுமக்களை விரட்டிச் சென்று அரிவாளால் சரமாரியாக வெட்டியது. அவர்கள் கண்மூடித்தனமாக வெட்டியதில் 9 பேர் பலத்த வெட்டுக் காயம் விழுந்தது. இந்த கொடூர தாக்குதலில் பெரும்பத்து இந்திரா காலனியைச் சேர்ந்த ஜான் மார்க் (50) மற்றும் பெயர் தெரியாத வட மாநில செங்கல் சூளை தொழிலாளி ஆகிய 2 பேரும் ரத்த வெள்ளத்தில் சரிந்து சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர்.
காயமடைந்தவர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதி
படுகாயம் அடைந்த பெரும்பத்து பகுதியைச் சேர்ந்த ஆபிரகாம் மகன் நெல்சன் (58), பால்வண்ணன் மகன் பிரபாகரன், வைகுண்டம் மகன் ராமசாமி, வீராங்குளம் பகுதியைச் சேர்ந்த ஆறுமுகம் மகன் கணேசன் (53), புளியங்குளம் பகுதியைச் சேர்ந்த சுப்பிரமணியன் மகன் சசிகுமார் ஆகியோர் மீட்கப்பட்டு அவர்கள் நெல்லை அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். அங்கு அவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
கிராமத்திற்குள் புகுந்து பொதுமக்களை தாக்கிய கும்பல்
இதற்கிடையே அதே கும்பல் களக்காடு அருகே உள்ள கடம்போடு வாழ்வு கிராமத்திற்குள் புகுந்து பொதுமக்களை வெட்டியதில் 2 பேர் காயம் அடைந்தனர். மர்ம கும்பலின் இந்த அட்டூழியத்தை கண்டித்து பெரும்பத்து பகுதியில் பொதுமக்கள் திரண்டு சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். இது தொடர்பாக தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு போலீசார் விரைந்தனர். இதையடுத்து மறியலில் ஈடுபட்ட பொதுமக்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அவர்களை அங்கிருந்து கலைந்து செல்லுமாறு கேட்டுக்கொண்டனர்.
குற்றவாளிகளுக்கு வலை வீச்சு
இந்த சூழலில், போலீசார் குவிக்கப்பட்டு உள்ளனர். மேலும், தப்பி ஓடிய கொலையாளிகளை போலீசார் வலை வீசி தேடி வருகின்றனர். மர்ம கும்பலின் கண்மூடித்தனமான தாக்குதலில் 2 பேர் பலியான நிலையில், 7 பேர் காயம் அடைந்த சம்பவம் நெல்லையில் பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
மேலும் படிக்க: திருநெல்வேலி : அரசு வேலை, கை நிறைய சம்பளம், தேர்வு இல்லை - உடனே விண்ணப்பியுங்கள்!
மேலும் படிக்க: இனி இந்த 6 உதவித்தொகை பெற ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம் - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ