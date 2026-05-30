/நெல்லை, தென்காசியை உலுக்கிய 4 சம்பவங்கள்.. ஆட்டம் காட்டிய 'பைக் கும்பல்' சிக்கியது எப்படி?

Tirunelveli Crime Latest News : திருநெல்வேலி மற்றும் தென்காசி மாவட்டங்களில் பைக்கில் வந்து தொடர் தாக்குதல் குற்றத்தில் ஈடுபட்ட கும்பலைச் சேர்ந்த 8 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். இந்த தொடர் தாக்குதல் சம்பவம் குறித்து போலீசார் தரப்பில் நீண்ட விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
Tirunelveli Crime Latest News : திருநெல்வேலி மற்றும் தென்காசி என இரு மாவட்டங்களிலும் கடந்த இரண்டு நாள்களாக ஒரே கும்பல் தொடர்ச்சியாக வன்முறையில் ஈடுபட்டு வந்தது. இந்த கும்பலின் அட்டகாசம் காரணமாக கடும் சட்ட ஒழுங்கு பிரச்னையும் ஏற்பட்டது.
இரண்டு நாள் ஆகியும் இதில் போலீசார் எடுத்த நடவடிக்கை என்ன? என பரவலாக விமர்சனங்கள் எழுந்திருந்த நிலையில், திருநெல்வேலி மற்றும் தென்காசி காவல்துறை தரப்பில் நீண்ட விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து திருநெல்வேலி மாவட்ட காவல்துறையின் X பக்கத்தில் அறிக்கையும் வெளியிடப்பட்டது. இதில், நான்கு சம்பவங்கள் குறித்தும், அதற்கு போலீசார் எடுத்த நடவடிக்கைகள் குறித்தும் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அவற்றை இங்கு விரிவாக பார்க்கலாம்.
சம்பவம் 1: திருநெல்வேலி மாவட்டம், அம்பாசமுத்திரம் அருகே பிரம்மதேசம் பகுதியில் கடந்த மே 28ஆம் தேதி (வியாழன்) அன்று மணிகண்டன் (29) என்பவரை இருசக்கர வாகனங்களில் வந்த கும்பல் வழிமறித்து பணம் கேட்டு மிரட்டி உள்ளது. தொடர்ந்து, அவரது இடது கை விரலில் காயம் ஏற்படுத்திவிட்டு அந்த கும்பல் தப்பிச் சென்றது.
சம்பவம் 2: அதே கும்பல், வாகைகுளம் பகுதியில் உள்ள சிற்பக்கலை தொழிற்கூட உரிமையாளர் செல்வ கணேசனை மிரட்டி பணம் பறிக்கும் நோக்கத்தில் அங்கு சென்றபோது அவர் இல்லாததால், அங்கிருந்த பொருட்களை சேதப்படுத்தி, அங்கு பணியாற்றிய நபரிடம் இருந்து செல்போனை பறித்துக் கொண்டு, அங்கிருந்து தப்பிச் செல்லும் வழியில் சாலையோரமாக நடந்து சென்ற ஒருவரை தாக்கி காயம் ஏற்படுத்தினர்.
சம்பவம் 3: இதனைத் தொடர்ந்து, மே 29ஆம் தேதி (நேற்று) மாலை தென்காசி மாவட்டம் ஆலங்குளம் அருகே நெட்டூர் பகுதியில், முன்விரோதம் தொடர்பான வாய்த்தகராறின் காரணமாக இருசக்கர வாகனங்களில் வந்த அதே கும்பல் ஆறு பேரை தாக்கி காயம் ஏற்படுத்திவிட்டு தப்பிச் சென்றது.
சம்பவம் 4: அங்கிருந்து தப்பிச் செல்லும் போது திருநெல்வேலி மாவட்டம் மானூர் அருகே தெற்குப்பட்டி பகுதியில் அதிவேகமாக சென்ற இருசக்கர வாகனங்களை கண்டித்த நிலையில், சாலையோரத்தில் இருந்தவர்களுடன் ஏற்பட்ட வாய்த்தகராறில் முபாரக் (30) மற்றும் அப்துல் ரஹமான் (36) ஆகியோரையும் தாக்கி காயம் ஏற்படுத்திவிட்டு தப்பிச் சென்றனர்.
திருநெல்வேலி மற்றும் தென்காசி மாவட்டத்தில் கடந்த இரண்டு நாள்கள் நடந்த நான்கு சம்பவங்கள் தொடர்பாக அம்பாசமுத்திரம், ஆலங்குளம் மற்றும் மானூர் காவல் நிலையங்களில் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது என காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சம்பவம் தொடர்பான தகவல் கிடைத்த உடன் திருநெல்வேலி மற்றும் தென்காசி மாவட்ட காவல்துறையினர் உடனடியாக உஷார்படுத்தப்பட்டனர் என்றும் கூடுதல் காவல் படை களமிறக்கப்பட்டு, இரு மாவட்டங்களிலும் ஆயுதம் ஏந்திய தீவிர வாகன சோதனைகள் (Vigorous Armed Vehicle Checks) மேற்கொள்ளப்பட்டது என்றும் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
குற்றவாளிகளை கண்டறிந்து கைது செய்ய ஒருங்கிணைந்த தேடுதல் மற்றும் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டதுடன், வழக்கமாக குற்றவாளிகள் பதுங்கக்கூடிய இடங்களிலும் சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும் காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்த 4 சம்பவங்களில் தொடர்புடைய 3 இளஞ்சிறார்கள் உட்பட மொத்தம் 8 பேர் இதுவரை கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. திருநெல்வேலி, தென்காசி காவல்துறையினர் இந்த 8 பேரை கைது செய்துள்ளனர், மேலும் தலைமறைவாக உள்ள மற்ற குற்றவாளிகளை கைது செய்யவும் தீவிர நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இரு மாவட்டங்களிலும் ஆயுதம் ஏந்திய வாகன சோதனைகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதுடன், குற்றவாளிகள் தொடர்பான தகவல்கள் பல்வேறு வழிகளில் சேகரிக்கப்பட்டு வருகின்றன என்றும் டிரோன், மோப்ப நாய் படை உள்ளிட்ட நவீன தொழில்நுட்ப வசதிகளும் விசாரணை மற்றும் தேடுதல் பணிகளில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன என்றும் காவல்துறை தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.