"திமுக, அதிமுகவினர் தான் தவெக வேட்பாளர்கள்" விமர்சித்த அமைச்சர் கீதா ஜீவன்

TN Minister Geetha Jeevan On TVK: தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இதனையொட்டி, அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. திமுக த, அதிமுக அணி, நாதக, தவெக என நான்கு முனைப்போட்டி நிலவுகிறது. இதற்கிடையில் நேற்று தான், தவெக தலைவர் விஜய் 2354 தொகுதிகளுக்கும் வேட்பாளர்களை அறிவித்துள்ளார். இந்த நிலையில், அதுகுறித்து அமைச்சர் கீதா ஜீவன் விமர்சித்துள்ளார்.
தவெகவை விமர்சித்த திமுக அமைச்சர்
தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் கா. கருணாநிதிக்கு ஆதரவாக தெற்கு திட்டங்குளத்தில் உள்ள தனியார் தினசரி சந்தை நிர்வாகிகளிடம் அமைச்சர் கீதா ஜீவன் வாக்கு சேகரித்தார். இதன் பின்னர் அமைச்சர் கீதா ஜீவன் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், ”கோவில்பட்டி சட்டமன்ற தொகுதியில் இந்த முறை திமுக களத்தில் நிற்கிறது. வேட்பாளராக கருணாநிதி நிறுத்தப்பட்டுள்ளார். கோவில்பட்டி தொகுதியில் இந்த முறை வெற்றி உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. நிச்சயமாக திமுக வெல்லும் என்பதில் எவ்வித ஐயப்பாடும் இல்லை.
மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி கட்சியினரும் ஒற்றுமையாக களத்தில் பணி செய்து வருகிறோம். அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையை திமுக காப்பி அடித்துள்ளதாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி கூறுவது உண்மை அல்ல. அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையில் ஏற்கெனவே நடைமுறையில் உள்ள திட்டங்களை எல்லாம் தேர்தல் வாக்குறுதிகளாக கூறி இருந்தனர். நேற்று தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தில் இரவு போக்குவரத்து தொடங்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையில் தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தில் இரவு நேர போக்குவரத்து தொடங்கப்படும் என வாக்குறுதி கொடுத்துள்ளனர்.
அதே போன்று, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி முயற்சியினால், புதிய கிழக்கு கடற்கரை சாலை வழி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. தூத்துக்குடியில் விமான இரவு சேவை மற்றும் புதிய கிழக்கு கடற்கரை சாலை ஆகிய இரண்டுமே நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி முயற்சியினால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், இந்த புதிய கிழக்கு கடற்கரை சாலை வழித்தடம் குறித்து அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையில் உள்ளது.
தேர்தல் அறிக்கை அதிமுக காப்பி கிடையாது
அதிமுக தேர்தல் அறிக்கை என்பது யாரோ ஒருத்தர் தயாரித்திருக்கலாம் என்று நாங்கள் புரிந்து கொண்டோம். தமிழக தேர்தல் வரலாற்றில் இதுவரை திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கை தான் கதாநாயகன் மற்றும் கதாநாயகியாக இருக்கும். தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ள தேர்தல் அறிக்கை சூப்பர் ஸ்டார் என்று முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
வேறு எந்த கட்சி தேர்தல் அறிக்கையையும் யாரும் நம்புவது கிடையாது. அதிமுகவினர் கூட எங்கள் தேர்தல் அறிக்கையை வைத்து தான் இன்னும் செய்யவில்லையா என்று கேள்வி கேட்பார்கள். திமுக தேர்தல் அறிக்கையைத்தான் மக்கள் நம்புவார்கள். இந்த தேர்தல் அறிக்கையில் பெண்களுக்கு ரூபாய் 8 ஆயிரம் மதிப்பில் பரிசுக் கூப்பன் வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கு என்ன வேண்டும் என்றாலும் வாங்கிக் கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது ஒன்றும் அதிமுக காப்பி கிடையாது. அதேபோல் மகளிர் உரிமைத்தொகை உயர்த்தப்படும் என்று ஏற்கனவே முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்திருந்தார். அதன் பிறகு தான் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்தார். எங்களது தேர்தல் அறிக்கையை பொறுத்தவரை எங்களது தேர்தல் குழு ஒரு மாதமாக திட்டமிட்டு நல்ல முறையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. எல்லாமே செயல்படுத்தக்கூடிய திட்டங்களாக, மக்களுடைய நலன் பயக்கும் திட்டங்களாக உள்ளது. அதில் பொருளாதார வளர்ச்சி திட்டமும் உள்ளது, பெண்களுக்கான திட்டங்களும் உள்ளது, ஏழை எளிய நடுத்தர மக்கள் பயன்பெறும் வகையிலும் திட்டங்கள் உள்ளன.
திமுக, அதிமுகவினர் தான் வேட்பாளர்கள்
கோவில்பட்டி மார்க்கெட் விவகாரத்தில் அதிருப்தி என்பது எதிர்க்கட்சிகளின் பொய் பிரசாரம். தனியார் மார்க்கெட் நிகழ்ச்சியிலும் கலந்து கொண்டுள்ளோம். தனியார் மார்க்கெட் அமைப்பதற்கு திமுக அரசு முழு ஒத்துழைப்பு கொடுத்துள்ளது. பெரிய மார்க்கெட் உருவாகும். இப்பகுதி வளர்ச்சிக்கு வித்திடும். மார்க்கெட் எங்களுடைய முழு ஆதரவுடன் தான் அமைக்கப்பட்டது. எதிர்க்கட்சியினர் பொய்ப் பிரச்சாரம் செய்து வருகின்றனர். இன்றைக்கு அவர்களை சந்தித்தோம். முழு ஆதரவு தருவதாக தெரிவித்துள்ளனர்.
தவெக.,வின் நிலைமை எந்த அளவுக்கு நாளுக்கு நாள் குறைந்து கொண்டே வருகிறது. கீழ் இறங்கி வருகிறது என்பதை அனைவரும் அறிவோம். தவெக வேட்பாளர்களை தேடிய கதை நமக்கு தெரியும். ஆர்.எஸ். முருகன் என்பவர் திமுகவில் போட்டியிட வாய்ப்பு கேட்டார். இங்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. ஆனால் இன்று அவர் த.வெ.க., வேட்பாளர். அதேபோன்று அதிமுகவை சேர்ந்த நாராயணன் என்பவர் நாங்குநேரியில் போட்டியிட வாய்ப்பு கேட்டார். அங்கு அவருக்கு கிடைக்கவில்லை. இன்றைக்கு அவர் த.வெ.க., வேட்பாளர். தேடித்தேடி பிடித்து வேட்பாளர்களை கொண்டு செல்வதுதான் அவர்களது நிலைமை. விஜய் சொல்லிக் கொண்டிருப்பதை சொல்லிக்கொண்டே இருக்கட்டும். தேர்தல் முடிந்ததும் உண்மை நிலைமையை அவர் அறிவார்" என்று கூறினார்.
மேலும் படிக்க: சர்ச்சை ஜோதிடரை களமிறக்கிய விஜய்! யார் இந்த கவுண்டம்பாளையம் வேட்பாளர் கனிமொழி?
மேலும் படிக்க: கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வாங்கும் பெண்களுக்கே ரூ.8000! கனிமொழி குட் நியூஸ்
