Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Madurai
  • /10ம் வகுப்பு மாணவிக்கு நேர்ந்த சோகம்.. தவெக நிர்வாகி போக்சோவில் கைது.. ஷாக் சம்பவம்

10ம் வகுப்பு மாணவிக்கு நேர்ந்த சோகம்.. தவெக நிர்வாகி போக்சோவில் கைது.. ஷாக் சம்பவம்

Madurai TVK Cadre Arrest: மதுரை மாவட்டத்தில் கீழமாத்தூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த தவெக பிரமுகர் கண்ணன் போக்சோ வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். 10ஆம் வகுப்பு மாணவியின் வீட்டிற்குள் நள்ளிரவு அத்துமீறி நுழைந்து பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக பெற்றோர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படடுள்ளது.

Written ByUmabarkavi KUpdated byUmabarkavi K
Published: May 25, 2026, 12:57 PM IST|Updated: May 25, 2026, 01:05 PM IST
10ம் வகுப்பு மாணவிக்கு நேர்ந்த சோகம்.. தவெக நிர்வாகி போக்சோவில் கைது.. ஷாக் சம்பவம்
Image Credit: Madurai TVK Cadre Arrest

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் 3 பேர் ராஜினாமா! தமிழக அரசியலில் அடுத்த ட்விஸ்ட்!

அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் 3 பேர் ராஜினாமா! தமிழக அரசியலில் அடுத்த ட்விஸ்ட்!

ADMK7 min ago
2

15 நாட்களில் 25 கொலைகள்.. முதல்வர் விஜய்க்கு உதயநிதி எழுப்பும் 3 முக்கிய கேள்விகள்!

Udhayanithi stalin39 min ago
3

யூடியூப், இன்ஸ்டா இன்ப்ளூயன்சர்களுக்கு திமுக வைத்த செக்! டிஜிபியிடம் புகார்

DMK44 min ago
4

மீண்டும் இணையும் அதிமுக? ஆனால் எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் போட்ட கண்டிஷன்?

Edappadi palanisami50 min ago
5

அமைச்சர்களின் ‘அசிஸ்டென்டி விவகாரம்’... அதிரடி காட்டிய முதலமைச்சர் விஜய்.!

CM Vijay52 min ago