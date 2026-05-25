/10ம் வகுப்பு மாணவிக்கு நேர்ந்த சோகம்.. தவெக நிர்வாகி போக்சோவில் கைது.. ஷாக் சம்பவம்

Madurai TVK Cadre Arrest: மதுரை மாவட்டத்தில் கீழமாத்தூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த தவெக பிரமுகர் கண்ணன் போக்சோ வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். 10ஆம் வகுப்பு மாணவியின் வீட்டிற்குள் நள்ளிரவு அத்துமீறி நுழைந்து பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக பெற்றோர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படடுள்ளது.
Madurai TVK Cadre Arrest: தமிழகத்தில் சமீப காலமாகவே கொலை, பாலியல் வன்முறை சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. இதானல், தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு கேள்விகுறியாகி உள்ளது. சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்னைக்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பலரும் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். தவெக ஆட்சி அமைந்த சில நாட்களிலேயே சென்னை, கோவை, மதுரை உள்ளிட்ட பெரு நகரங்களில் கொலை, வன்முறை சம்பவங்கள் நடந்து வருகிறது.
கோவையில் 10 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு, கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த சம்பவம் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தையே உலுக்கியது. தொடர்ந்து, மதுரையில் நேற்று 17 வயது சிறுவன் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த நிலையில், மதுரை மாவட்டத்தில் மற்றொரு அதிர்ச்சியூட்டும் சம்பவம் நடந்துள்ளது. அதாவது, மதுரையில் 10ஆம் வகுப்பு மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த தவெக நிர்வாகி போக்சோவில் கைதாகி உள்ளார்.
மதுரை மாவட்டம் கீழமாத்தூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கண்ணன் (21). இவர் பெயிண்டர் வேலை செய்து வருகிறார். இவர் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் நிர்வாகியாகவும் இருக்கிறார். இந்த நிலையில், அதே கிராமத்தைச் சேர்ந்த 10ஆம் வகுப்பு மாணவிக்கு தவெக நிர்வாகி கண்ணன் பாலியல் தொல்லை கொடுத்துள்ளதாக தெரிகிறது.
மாணவியின் வீட்டிற்கு சென்றே, தவெக நிர்வாகி பாலியல் தொல்லை கொடுத்துள்ளார். மாணவியின் அலறல் சத்தத்தை கேட்ட பெற்றோர், தவெக நிர்வாகி கண்ணனை பிடித்துக் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர். இதனை அடுத்து, இந்த சம்பவம் தொடர்பாக பெற்றோர் சமயநல்லூர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. புகாரின் அடிப்படையில் தவெக நிர்வாகி கண்ணன் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த சம்பவத்திற்கு பலரும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
மதுரை பாலியல் தொல்லை சம்பவத்திற்கு அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டனம் தெரிவித்தள்ளார். இதுகுறித்து தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்ட அவர், "மதுரை கீழமாத்தூரில் 10-ம் வகுப்பு மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்த த.வெ.க. நிர்வாகி கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும்,
மதுரை மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோயில் அருகே 17 வயது சிறுவன் வெட்டிப் படுகொலை செய்யப்பட்டதாகவும் வரும் செய்திகள் அதிர்ச்சி அளிக்கின்றன.
சிறப்பான ஆட்சியை தருவேன், மாற்றம் கொண்டு வருவேன் என்று முதல்வர் வசனம் பேசினார். ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் விலை மதிப்பற்ற உயிர்களை நாம் இழந்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த பொய்க்கால் குதிரை ஆட்சியிலும் ஏமாற்றம்தான் மிஞ்சுகிறது. ஆளுங்கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு மதுரை சம்பவத்தில் தொடர்பு இருப்பதாக செய்திகள் வருகின்றன. அதுபோக, ஆளுங்கட்சியினரின் மிரட்டல் அராஜகங்கள், குறிப்பாக அரசு ஊழியர்களை அச்சுறுத்தும் போக்கு என்பது தொடர்கிறது.
முந்தைய ஆட்சிபோல் தமிழகத்தில் இந்த ஆட்சி பொறுப்பேற்றது முதல் நடைபெற்ற பல்வேறு சம்பவங்களுக்கு எந்த பதிலும் சொல்லாமல், செய்தியாளர் சந்திப்பு நடத்த முடியாத முதல்வர் தான் இப்போதும் வாய்த்துள்ளார். உங்களுக்கு வாக்களித்த தமிழக மக்கள் மீது கொஞ்சமாவது அக்கறை இருந்தால், அவர்களை காப்பாற்ற சட்டம் ஒழுங்கை சீர்செய்யும் நடவடிக்கைகளை உடனடியாக மேற்கொள்ளுங்கள் என்று இந்த முதல்வரை வலியுறுத்துகிறேன்" என தெரிவித்துள்ளார்.
திமுக எம்.பி. கனிமொழி தனது எக்ஸ் தளத்தில் கூறுகையில், மதுரையில் மீனாட்சி அம்மன் கோயில் அருகே சிறுவன் வெட்டிக்கொலை செய்யப்பட்ட செய்தி அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. விடிந்ததும், இதுபோன்ற செய்தியை கேட்கவேண்டிய நிலையில் தமிழ்நாடு உள்ளது வேதனையளிக்கிறது. குழந்தைகள், பெண்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள், முதியவர்கள் என யாருக்கும் பாதுப்பில்லாத மாநிலமாகிவிட்டது தமிழ்நாடு. சட்ட ஒழுங்கு கடுமையாக சீர்குலைந்துள்ளதை, இந்த புதிய அரசு அறிந்துள்ளாதா என்பதே சந்தேகமாகவுள்ளது என பதிவிட்டுள்ளார்.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையில் இன்று (25.05.2026) தலைமைச் செயலகத்தில், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் குறித்தும், வழக்கினை விரைவுபடுத்துவது குறித்தும், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள், விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவது குறித்தும், காவல்துறை, சமூகநலத்துறை மற்றும் அரசு வழக்கறிஞருடன் ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது. அப்போது, முதல்வர் விஜய் பாலியல் குற்ற வழக்கினை விரைவாக நடத்தி, குற்றவாளிகளுக்கு கடும் தண்டனை பெற்றுத்தர வலியுறுத்தினார்கள். வழக்கினை முறையாக நடத்தி, கடும் தண்டனை பெற்றுத்தருவது குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடத் திட்டமிடுவோரைத் தடுக்கும் விதமாக இருக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்தார்