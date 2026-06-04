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பாஜக தவெக ஒரே மாதிரி இருக்கிறதா? போட்டு உடைத்த சு.வெங்கடேசன் எம்.பி.. பரபரப்பு மேட்டர்

Madurai News:  பா.ஜ.கவும் த.வெகவும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது என்பது திமுகவின் பார்வை. மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் பார்வை  அல்ல என்று எம்பி சு.வெங்கடேசன் தெரிவித்துள்ளார்.  மேலும், பாஜக அல்லாத அரசுகளை பாதுகாப்பதும் அந்த மாநிலங்களில் பாஜகவின் வெறுப்பு தத்துவத்தை விதைக்க விடாமல் தடுப்பதும் என்பது அரசியல் நிலைப்பாடு என்றும் கூறியுள்ளார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 04, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 04:55 PM IST
பாஜக தவெக ஒரே மாதிரி இருக்கிறதா? போட்டு உடைத்த சு.வெங்கடேசன் எம்.பி.. பரபரப்பு மேட்டர்
Image Credit: S Venkatesan Mp On TVK (Image Source:X)

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Umabarkavi K

Umabarkavi K

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