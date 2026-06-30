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த.வெ.க கூட்டணிக்குள் விரிசலா? மதுரையில் திருமாவளவன் பேட்டியின் முக்கிய அம்சங்கள்

Madurai Local News: மதுரையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய விசிக தலைவர் திருமாவளவன், த.வெ.க. அரசுக்கு எந்தவித அச்சுறுத்தலும் இல்லை என்றும், முழு 5 ஆண்டுகளும் அரசு நிலைத்திருக்கும் என்றும் கூறினார். கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவு உறுதியாக தொடரும் என்றும், அ.தி.மு.க.வில் நடைபெறும் பதவி விலகல்கள் உட்கட்சி முரண்பாடுகளின் வெளிப்பாடாகும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 30, 2026, 02:59 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 02:59 PM IST
த.வெ.க கூட்டணிக்குள் விரிசலா? மதுரையில் திருமாவளவன் பேட்டியின் முக்கிய அம்சங்கள்
Image Credit: AI Generated | Thirumavalavan Press Meet In Madurai Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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