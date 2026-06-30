/த.வெ.க கூட்டணிக்குள் விரிசலா? மதுரையில் திருமாவளவன் பேட்டியின் முக்கிய அம்சங்கள்

மதுரையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன், தமிழக அரசியல் சூழல், த.வெ.க. அரசின் நிலைத்தன்மை, கூட்டணி உறவு மற்றும் அ.தி.மு.க.வில் நிலவி வரும் அரசியல் பரபரப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து விரிவாக கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
த.வெ.க. அரசை கவிழ்க்கும் முயற்சிகள் அல்லது அரசு நீடிக்குமா என்ற அரசியல் விமர்சனங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், "இந்த அரசுக்கு எந்தவித அச்சுறுத்தலும் இல்லை. முழு 5 ஆண்டுகளும் இடையூறு இல்லாமல் ஆட்சி நடைபெறும்" என்று அவர் திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளார்.
அரசின் நிலைத்தன்மை குறித்து பேசிய திருமாவளவன்,
"எங்களைப் பொறுத்தவரை த.வெ.க. ஆட்சி கவிழும் என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை. அடுத்த 5 ஆண்டுகளும் இந்த அரசு உறுதியாக நீடிக்கும். விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தொடர்ந்து முழு ஆதரவையும் வழங்கும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், தேர்தல் காலத்தில் மக்களிடம் அளிக்கப்பட்ட வாக்குறுதிகளை கூட்டணி கட்சிகள் இணைந்து நிறைவேற்றும் என்றும், த.வெ.க. அரசுக்கு வழங்கிய ஆதரவு எந்த சூழலிலும் குறையாது என்றும் அவர் உறுதி அளித்தார்.
நாளை நடைபெற உள்ள த.வெ.க. கூட்டணி கட்சிகளின் முக்கிய ஆலோசனை கூட்டத்தில் தான் பங்கேற்க இருப்பதாகவும் திருமாவளவன் தெரிவித்தார்.
இந்தக் கூட்டத்தில்,
ஆகியோர் கலந்துகொள்ள உள்ளதாகவும், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் எம்.எல்.ஏ.க்கள் மற்றும் எம்.பி.க்களும் பங்கேற்பார்கள் என்றும் கூறினார்.
இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் அரசின் செயல்பாடுகள், மக்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட தேர்தல் வாக்குறுதிகளின் முன்னேற்றம், எதிர்கால அரசியல் திட்டங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் விவாதிக்கப்படும் என அரசியல் வட்டாரங்களில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அ.தி.மு.க.வில் அண்மைக் காலமாக தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் பதவி விலகல்கள் குறித்து கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு பதிலளித்த திருமாவளவன்,
"அ.தி.மு.க.வில் அடுத்தடுத்து நடைபெறும் பதவி விலகல்கள், அந்தக் கட்சிக்குள் இருக்கும் உட்கட்சி முரண்பாடுகளை வெளிப்படுத்துகின்றன. தற்போது அக்கட்சி தீவிரமான அரசியல் சிக்கலை எதிர்கொண்டு வருகிறது" என்றார்.
மேலும், "அந்தக் கட்சிக்குள் என்ன பிரச்சினை இருக்கிறது என்பதை பதவி விலகிச் செல்லும் நபர்களிடமே கேட்க வேண்டும். அவர்கள்தான் உண்மையான காரணங்களை மக்களிடம் சொல்ல வேண்டும்" என்றும் குறிப்பிட்டார்.
தமிழக அரசியலில் கூட்டணி கட்சிகளின் ஒற்றுமை, அரசின் நிலைத்தன்மை மற்றும் எதிர்க்கட்சிகளின் உள்கட்சி அரசியல் ஆகியவை தற்போது முக்கிய விவாதப் பொருளாக உள்ளன.
இந்த சூழலில், திருமாவளவனின் இந்த கருத்துக்கள் கூட்டணி அரசியலுக்கு மேலும் வலுசேர்க்கும் வகையில் பார்க்கப்படுகின்றன. குறிப்பாக, ஆட்சிக்கு எதிராக பரவும் அரசியல் ஊகங்களுக்கு பதிலடி அளிக்கும் வகையிலும் அவரது கருத்துகள் அமைந்துள்ளன.
அதே நேரத்தில், அ.தி.மு.க.வில் தொடர்ச்சியாக உருவாகி வரும் நிர்வாக மாற்றங்கள் மற்றும் பதவி விலகல்கள் அக்கட்சியின் எதிர்கால அரசியல் நகர்வுகள் குறித்த கேள்விகளையும் எழுப்பி வருகின்றன.