/தவெகவில் இணைந்த 100 நாளிலேயே எம்.எல்.ஏ ஆனேன் - கார்த்திகேயன் பேச்சு!

திமுகவில் பல பதவிகளில் இருந்தேன், த.வெ.கவில் சேர்ந்த 100 நாளில் எம்.எல்.ஏ ஆகிவிட்டேன், என்னை என் தொகுதி மக்கள் விஜயாகவே பார்த்தார்கள் - எம்.எல்.ஏ கார்த்திகேயன்
த.வெ.க.வில் இணைந்த 100 நாளிலேயே எம்.எல்.ஏ ஆகும் அளவுக்கு உயர்ந்ததாக மதுரை கிழக்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் கார்த்திகேயன் தெரிவித்துள்ளார். மதுரை தெப்பக்குளம் பகுதியில் நடைபெற்ற சௌராஷ்ட்ர சேம்பர் பாராட்டு விழாவில் கலந்துகொண்டு பேசிய அவர், தனது அரசியல் பயணம், விஜயின் மீது மக்கள் வைத்த நம்பிக்கை, மற்றும் ஊழலுக்கு எதிரான தனது நிலைப்பாடு குறித்து விரிவாக பேசினார். அனைத்து சௌராஷ்ட்ர அமைப்புகள் சார்பில், மதுரை தெற்கு தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற தமிழக வெற்றி கழகத்தின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கோபிசனுக்காக இந்த பாராட்டு விழா நடத்தப்பட்டது. அந்த நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்ற கார்த்திகேயன், தனது அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டபோது கூட்டத்தில் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது.
கார்த்திகேயன் தனது பேச்சில், “நான் வசதியானவன். விஜயை கடவுள் என கூறி சத்தியம் செய்து உறுதிமொழி எடுத்துள்ளேன். எனது பதவியை பயன்படுத்தி ஒரு பைசா கூட லஞ்சம் வாங்கமாட்டேன்” என்று கூறினார். அவரது இந்த கருத்து நிகழ்ச்சியில் இருந்தவர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது. மேலும், தாம் திருப்பரங்குன்றத்தை சேர்ந்தவன் என்றும், மதுரை கிழக்கு தொகுதியுடன் ஆரம்பத்தில் நேரடி தொடர்பு இல்லாமல் இருந்ததாகவும் அவர் நினைவுகூரினார். “கிழக்கு தொகுதிக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. கண்ணை கட்டி காட்டில் விட்டது போலிருந்தேன்” என்று அவர் தனது அரசியல் பயணத்தின் தொடக்கக் காலத்தை விளக்கினார். திமுகவில் பல்வேறு பதவிகளை வகித்த பிறகு, த.வெ.கவில் சேர்ந்த 100 நாளுக்குள் எம்.எல்.ஏ ஆகிவிட்டதாக கூறிய கார்த்திகேயன், இது தன்னுடைய அரசியல் வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான மாற்றமாக அமைந்தது என்றார். மக்கள் தன்னை தனிப்பட்ட நபராக அல்ல, விஜயின் பிரதிநிதியாகவே பார்த்ததாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
“என்னை என் தொகுதி மக்கள் விஜயாகவே பார்த்தார்கள். மூர்த்தி ஜாம்பவான் என்றார்கள். ஆனால் அவரை விஜய் என்ற சொல்லால் நான் வெற்றிகொண்டு வந்தேன்” என்று அவர் பேசினார். இது அவரது வெற்றியின் பின்னணியில் விஜய் என்ற பெயருக்கிருந்த தாக்கத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில் இருந்தது. தொகுதி மக்களிடம் சென்றபோது கிடைத்த அனுபவங்களையும் அவர் நினைவுகூர்ந்தார். ஒரு சிறுமி தனக்கு பென்சில் பாக்ஸ் கொடுத்து, “விஜய் அங்கிளிடம் கொடுத்து விடுங்கள்” என்று கூறியதாக அவர் தெரிவித்தார். அந்த நிகழ்வு பொதுமக்கள் விஜய்மீது வைத்திருந்த அன்பையும் நம்பிக்கையையும் உணர்த்தியதாக அவர் கூறினார். இத்தகைய சம்பவங்கள் இன்றும் நினைத்தால் தன்னை ஆழமாக பாதிப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
தனது தொகுதியில் சௌராஷ்ட்ரா சமூக மக்கள் பெருமளவில் ஆதரவளித்ததாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். அவர்களின் நம்பிக்கையும் வாக்குகளும்தான் தனது வெற்றிக்கு முக்கிய காரணம் எனவும் கார்த்திகேயன் வெளிப்படையாக பேசினார். தொகுதி மக்களின் ஆதரவை அவர் பெரும் பொறுப்பாக கருதுவதாகவும் கூறினார். இந்த நிகழ்ச்சியில் அவர் கூறிய கருத்துகள், த.வெ.க.வின் அரசியல் தாக்கம், விஜய் மீது பொதுமக்கள் வைத்திருக்கும் நம்பிக்கை, மற்றும் புதிய தலைமுறை அரசியலின் எழுச்சி ஆகியவற்றை பிரதிபலிப்பதாக பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, விஜய் பெயர் தன் வெற்றிக்குப் பின்னணி சக்தியாக இருந்ததாக கார்த்திகேயன் கூறியிருப்பது கட்சிக்குள் உள்ள உற்சாகத்தையும், மக்கள் ஆதரவையும் காட்டுகிறது.
அதே நேரத்தில், ஊழல் குறித்து அவர் எடுத்துள்ள கடுமையான நிலைப்பாடும் கவனம் பெற்றுள்ளது. “ஒரு பைசா கூட லஞ்சம் வாங்கமாட்டேன்” என்ற அவரது உறுதியான பேச்சு, மக்கள் மத்தியில் நல்ல அரசியலுக்கான எதிர்பார்ப்பை மீண்டும் எழுப்பியுள்ளது. புதிய அரசியல் சக்திகளிடம் மக்கள் தூய்மையான நிர்வாகத்தையே எதிர்பார்க்கிறார்கள் என்ற செய்தியையும் இது உணர்த்துகிறது. மதுரை தெப்பக்குளம் பகுதியில் நடைபெற்ற இந்த பாராட்டு விழா, வெறும் ஒரு சமூக நிகழ்ச்சியாக மட்டுமல்லாமல், த.வெ.க.வின் வளர்ந்து வரும் அரசியல் செல்வாக்கை காட்டும் மேடையாகவும் மாறியது. கார்த்திகேயனின் பேச்சு சமூக வலைதளங்களிலும் வேகமாக பரவியதால், அவரது கருத்துகள் தற்போது அரசியல் வட்டாரங்களிலும் பேசுபொருளாகியுள்ளது.
