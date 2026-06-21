/மாணவர்கள் தற்கொலைக்கு மோடிதான் காரணம்! அமைச்சர் நிர்மல்குமார் குற்றச்சாட்டு!

தமிழகத்தில் இன்று நீட் மறுதேர்வு நடந்து முடிந்திருந்தாலும், இத்தேர்வின் பயம் காரணமாக கோவை, சேலம், தர்மபுரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் மாணவர்கள் தற்கொலை செய்து கொண்டது மீளா துயரமாக மாறி இருக்கிறது.
நீட் தேர்வு கடந்த மே 12 ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இந்த தேர்வை கிட்டத்தட்ட 22 லட்சம் மாணவர்களுக்கு மேல் எழுதினர். இந்த சூழலில், விடைத்தாள் கசிவு ஏற்பட்டது தெரியவந்ததை அடுத்து அந்த தேர்வு ரத்து செய்யப்படுகிறது என்றும் மறுதேர்வு ஜூன் 21 ஆம் தேதி நடைபெறும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது. இது மாணவர்கள் இடையே பெரும் கவலையையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியது. இந்த நிலையில்தான், நீட் மறுதேர்வு எழுதும் பயத்தில் சில மாணவர்கள் தங்களின் உயிரை மாய்த்துக்கொண்டனர்.
இந்த நிலையில், நீர் தேர்வால் மாணவர்கள் உயிரிழப்பிற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான ஒன்றிய பாஜக அரசுதான் காரணம் என தமிழக வெற்றிக் கழகம் அமைச்சர் சி.டி. நிர்மல்குமார் குற்றம்சாட்டி உள்ளார்.
மதுரை திருநகர் பகுதியில் புதிதாக கட்டப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்தை அமைச்சர் நிர்மல்குமார் திறந்து வைத்தார். பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர், மருத்துவப் படிப்பிற்கான நீட் நுழைவு தேர்வு என்பது தற்போதைய சூழலில் முற்றிலும் தேவையற்ற ஒன்று. இது குளறுபடிகளின் மொத்த உருவம். நாடு முழுவதும் சுமார் 20 லட்சம் மாணவ, மாணவிகள் எழுதிய ஒரு மிகப்பெரிய பொதுத்தேர்வின் வினாத்தாள்களை கூட பாதுகாப்பாக கொண்டு சேர்க்க முடியாத அவல நிலையில்தான் ஒன்றிய அரசு உள்ளது.
இந்தியாவில் இதைவிட பெரிய தேர்வுகள் எத்தனையோ நடத்தப்பட்டு வரும் வேளையில், நீட் தேர்வு மிக குறைந்த அளவிலான மையங்களில்தான் நடத்தப்பட்டது. இத்தனை ஆண்டுகள் ஆட்சியில் இருந்தும், இத்தகைய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு தேர்வை முதிர்ச்சியோடு நடத்த பா.ஜ.க தலைமையிலான ஒன்றிய அரசிற்கு தெரியவில்லை. தேர்வு மையங்களுக்கு சரியான கேள்வித்தாள்களை கூட கொண்டு சேர்க்க துப்பில்லாத இந்த அரசு, தேர்வு எழுத வரும் மாணவர்களின் கம்மல், மூக்குத்தி உள்ளிட்ட நகைகளை கழற்ற சொல்லி கட்டாயப்படுத்துவது எந்த விதத்தில் நியாயமாகும்.
தென் மாநிலங்களில் நீட் தேர்வு ஓரளவிற்கு சீராக நடந்தாலும், பா.ஜ.க நேரடியாக ஆட்சி செய்யும் மாநிலங்களில்தான் இதுபோன்ற தொடர் குளறுபடிகளும் முறைகேடுகளும் அரங்கேறி வருகின்றன. தகுதியான மற்றும் திறமையான மாணவர்கள் மருத்துவ படிப்பிற்குள் வர வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்தத் தேர்வு கொண்டுவரப்பட்டதாகக் கூறப்பட்டது. ஆனால், தற்போதைய சூழலில் முறையற்ற வழிகளில் ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் குறுக்கு வழியில் மருத்துவ கல்வியில் நுழைந்து வருகின்றனர். கடந்த முறை வேறு வழியில்லாத காரணத்தினாலேயே உச்ச நீதிமன்றம் இதற்கு ஒப்புதல் அளித்தது.
இருப்பினும், நீட் தேர்வில் நடக்கும் குளறுபடிகளுக்கு இன்னும் முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்படவில்லை. இதன் காரணமாக கடந்த காலங்களில் பல மாணவர்கள் தங்களின் உயிரையே மாய்த்து கொள்ளும் துயரமும் நிகழ்ந்துள்ளது. இதற்குப் பிரதமர் மோடியே பொறுப்பேற்க வேண்டும். தனியார் பயிற்சி மையங்கள் இதன் மூலம் கோடிக்கணக்கில் லாபம் ஈட்டி வரும் நிலையில், மாணவர்களின் நலன் கருதி இந்த நீட் தேர்வை உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என நிர்மல்குமார் கூறினார்.