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மாணவர்கள் தற்கொலைக்கு மோடிதான் காரணம்! அமைச்சர் நிர்மல்குமார் குற்றச்சாட்டு!

நீட் தேர்வால் மாணவர்கள் தற்கொலை செய்வதற்கு பிரதமர் மோடி தலைமையிலான ஒன்றிய பாஜக அரசுதான் காரணம் என தவெக அமைச்சர் நிர்மல்குமார் குற்றம் சாட்டி உள்ளார். 

Written ByR Balaji
Published: Jun 21, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 04:10 PM IST
மாணவர்கள் தற்கொலைக்கு மோடிதான் காரணம்! அமைச்சர் நிர்மல்குமார் குற்றச்சாட்டு!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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