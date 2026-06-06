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தவெக vs திமுக தான்.. அண்ணாமலை எல்லாம் ஒன்னு இல்ல.. அடித்தும் சொல்லும் TVK முஸ்தபா!

TVK On Annamalai New Party: தமிழ்நாடு அரசியலில் திமுக vs தவெக தான் என்றும்  தவெக  உடன் ஒப்பிடுவதற்கு அண்ணாமலை இயக்கம் எல்லாம் ஒன்றும் பெரிதாக பார்க்கப்படவில்லை என தவெக எம்எல்ஏ முஸ்தபா பேட்டி அளித்துள்ளார். 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 06, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 05:29 PM IST
தவெக vs திமுக தான்.. அண்ணாமலை எல்லாம் ஒன்னு இல்ல.. அடித்தும் சொல்லும் TVK முஸ்தபா!
Image Credit: TVK On Annamalai New Party

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Umabarkavi K

Umabarkavi K

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