/தவெக vs திமுக தான்.. அண்ணாமலை எல்லாம் ஒன்னு இல்ல.. அடித்தும் சொல்லும் TVK முஸ்தபா!

TVK On Annamalai New Party: தமிழக பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை நேற்று 'இது நம்ம இயக்கம்' என்ற கட்சியை தொடங்கினார். பாஜகவில் இருந்து ராஜினாமா செய்த கையோடு, புதிய இயக்கத்தை அண்ணாமலை தொடங்கினார். அண்ணாமலை தொடங்கிய புதிய இயக்கத்தில் பலரும் எதிர்வினையாற்றிய நிலையில், தவெக எம்எல்ஏ முஸ்தபாவும் விமர்சனம் செய்துள்ளார். மதுரை மாவட்டத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த தவெக எம்எல்ஏ முஸ்தபா அண்ணாமலை கட்சி குறித்து பேசியுள்ளார்.
மதுரை மத்திய சட்டமன்ற தொகுதியில் இரண்டு இடங்களில் பொதுமக்களின் தாகம் தீர்க்கும் வகையில் இலவச நீர் மோர் பந்தலை மதுரை மத்திய தொகுதி தவெக எம்எல்ஏ முஸ்தபா திறந்து வைத்தார். இதன்பின் செய்தியாளர்களுக்கு முஸ்தபா பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவரிடம் அண்ணாமலை கட்சி குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அப்போது பேசிய அவர், ”தமிழ்நாடு அரசியலில் திமுக vs தவெக என்று தான் உள்ளது. தமிழக முதல்வர் விஜய் சொல்வது போல டே ஒன் இருந்து இப்படித்தான் உள்ளது. தமிழக அரசியல் களத்தில் பெண்கள் இளைஞர்கள் அனைவரும் விஜய் பின்னால் இருக்கிறார்கள் என்று தான் தேர்தல் முடிவு சொல்கிறது.
யார் வேண்டுமானாலும் கட்சி தொடங்கலாம். நடிகர் மன்சூர் அலிகான் கட்சி தொடங்கினார். கார்த்தி கட்சி தொடங்கினார். கமல்ஹாசன் கூட கட்சி தொடங்கினார். தமிழ்நாட்டில் இரண்டு திராவிட கட்சிகளை அகற்றிவிட்டு விஜய் ஆட்சி வந்துள்ளது. திமுக ஜென்சி இளைஞர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்று நிகழ்ச்சி நடத்துகிறார்கள். விஜய் தான் நல்லாட்சி தருவார் என்று மக்கள் புரிந்து கொண்டுள்ளார்கள்.
தமிழ்நாட்டு அரசியல் களத்தில் திமுக தவெக என்று தான் களம் உள்ளது. முதல்வர் தமிழ்நாடு முழுவதும் பிரச்சாரம் செய்திருந்தால் 215 சீட்டு வென்று இருப்போம். எதிர்க்கட்சியை இல்லாத சட்டமன்றம் அமையும். பாஜக களத்திலேயே இல்லை. பாஜகவில் இடம் இல்லாதவர். பாஜகவில் அங்கீகாரம் இல்லாதவர். இன்று அண்ணாமலை கட்சி தொடங்கியுள்ளார். தவெக உடன் ஒப்பிடுவதற்கு அண்ணாமலை இயக்கம் பெரிதாக பார்க்கப்படவில்லை.
திமுகவிற்கு பிரச்சனை என்றால் பாஜகவிடம் அடிமை சாசனத்தில் கையெழுத்து விடுவார்கள்.
பாஜகவிற்கும் ஆர்எஸ்எஸிற்கும் திமுக பயப்படுகிறார்கள். கருணாநிதி இறப்பிற்கு நாணயம் வெளியிடுகிறார்கள் என்றால், ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பை அழைத்து வெளியிடுகிறார்கள்” என்றார்.
தொடர்ந்து, பேசிய அவர், "தமிழ்நாட்டில் மத்திய அரசு பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு நிதி கொடுக்கவில்லை என்று சொல்லக்கூடிய திமுக தலைவர் ஸ்டாலின், அவர்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை என்றால் காங்கிரஸ் நடத்தும் கூட்டத்திற்கு செல்லவில்லை என்கிறார்கள். தமிழ்நாட்டில் பாஜக வாழ்க மோடி வாழ்க தாமரை வாழ்க என்று சொன்னவர்கள் தான் திமுக. எடப்பாடி பாஜகவுடன் இருக்கிறார். திமுக பாஜகவுடன் செல்வதற்கு ஏற்பாடு செய்து வருகிறார்கள். தமிழ்நாட்டில் பாஜகவிற்கு இடமில்லை. அதிமுகவிற்கும் இடமில்லை. தவெகவில் அதிமுகவினர் கொத்து கொத்தாக இணைகிறார்கள். 2031 தேர்தலில் எதிர்க்கட்சி இல்லாத சட்டமன்றம் அமைய வாய்ப்பு உள்ளது.
அதிமுக காணாமல் போய்விட்டது. எம்ஜிஆர் உருவாக்கிய இயக்கம் தொண்டரால் உருவாக்கிய இயக்கம் அதிமுக. மோடியா லேடியா என்று ஜெயலலிதா இருந்தார். 234 தொகுதியில் இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவர் ஜெயலலிதா. எடப்பாடி பழனிசாமி தன்னை முன்னிறுத்தி முதலமைச்சராக இருந்தார். எடப்பாடி பழனிசாமி அனைத்து தேர்தலிலும் தோல்வி பெற்றார். தொடர்ச்சியாக ஒரு கட்சி தோல்வியை தழுவுகிறது என்றால் மக்கள் மன்றத்தில் அங்கீகாரம் இல்லை என்று அண்ணா திமுக தொண்டர்கள் உணர்கிறார்கள். தமிழ்நாட்டில் திமுகவை அப்புறப்படுத்துவதற்கு எதிர்ப்பதற்கு அதிமுகவினர் இருந்தார்கள். தமிழ்நாடு முதல்வரை மனதில் வைத்து தவெகவில் இணைகிறார்கள்” என்றார்.
மேலும் பேசிய முஸ்தபா, " எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களை முதலமைச்சராக்குவதற்கு ஸ்டாலினும் உதயநிதி ஸ்டாலினும் உதவினார்கள். தமிழ்நாட்டில் பெரும்பான்மையை நிரூபித்து உள்ளோம். சுதந்திர இந்தியாவிற்கு பிறகு இஸ்லாமியர்களுக்கு அமைச்சரவையில் இடம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. முழுக்க முழுக்க திமுக இஸ்லாமியர்களை பட்டியலின மக்களை ஏமாற்றி இருக்கிறார்கள். ஆட்சியில் பங்கு அதிகாரத்தில் பங்கு என கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றியுள்ளார் முதல்வர்.
திமுக பாஜக பக்கம் செல்வதற்கு கண்டிப்பாக வாய்ப்பு உள்ளது. எதற்காக மைசூர் செல்கிறீர்கள். மைசூருக்கு சென்று திமுகவை வளர்க்க போகிறீர்களா. ஆர்எஸ்எஸ் சார்ந்த நிர்வாகிகளை எதற்கு சந்திக்கிறீர்கள். பாஜகவுடன் மறைமுகமாக திமுக கள்ள கூட்டணி வைத்திருந்தார்கள். வெளிப்படையாக பாஜகவுடன் செல்ல உள்ளார்கள் இதுதான் திமுகவின் முகம். இஸ்லாமியர்களுக்கு இட ஒதுக்கீடை ஏன் திமுக உயர்த்தி கொடுக்கவில்லை. திமுக பாஜகவுடன் கள்ள கூட்டணியில் உள்ளது” என்று கூறினார்.