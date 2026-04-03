விஜய்யின் அரசியல்... பாஜகவின் அரசியலை விட மோசம் - கருணாஸ் சொல்லும் பாயிண்ட்

Sivagangai Latest News Updates: சிவகங்கை தொகுதியில் திமுக கூட்டணி சார்பில், முக்குலத்தோர் புலிப்படை தலைவர் கருணாஸ் இன்று (ஏப்ரல் 3) சிவகங்கையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
சிவகங்கையில் போட்டியிடுவது ஏன்?
அப்போது பேசிய அவர், "திமுகவிடம் வழங்கிய எனக்கு விருப்பம் உள்ள தொகுதியில் கடைசி தொகுதியாக சிவகங்கை தொகுதியை தான் கேட்டேன், முதல்வர் ஸ்டாலின் சிவகங்கை தொகுதியை ஒதுக்கீடு செய்தார். படப்பிடிப்பு இல்லாத காலங்களில் சிவகங்கையில் தோட்டம் அமைத்து விவசாயம் செய்து வந்தேன்.
சிவகங்கையை காரைக்குடியை விட உயர்த்துவேன்
தொகுதி மக்களுக்கு பரிச்சயம் உள்ளது என்பதால் வெற்றி பெறுவேன். சிவகங்கையை காரைக்குடியோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது சிவகங்கை மிகவும் பின்தங்கி உள்ளது. சிவகங்கை தொகுதியை காரைக்குடியின் வளர்ச்சியை விட உயர்த்துவேன். சொல்லுக்கு முன் செயல், செயலில் செய்து காட்டுவோன். கூட்டணிக் கட்சியின் தலைவராக இருப்பதால் முதல்வரை எளிதில் சந்தித்து தொகுதிக்கு தேவையானதை கேட்டுப் பெறுவேன்" என்றார்.
ஜாதி ரீதியான குற்றச்சாட்டுக்கு பதில்
கருணாஸ் மீது ஜாதி ரீதியான குற்றச்சாட்டு உள்ளது, தேர்தலில் இது பாதிப்பை தருமா என்ற கேள்விக்கு, "எனது அடையாளம் முக்குலத்தோர் புலிப்படை. ஆனால் சமுதாய ரீதியான அமைப்பு வைத்திருந்தாலும் எந்த ஒரு சமூகத்துக்கும் வெறுப்பு அரசியல் 18 ஆண்டுகளாக பண்ணியதில்லை. மனித அன்பை மனித நேயத்தை அன்பை நேசிக்கக் கூடியவன். யதார்த்தமும் உண்மையும் என்றும் வெல்லும்" என்றார்.
முதல்வர் கனவில் விஜய்
நடிகைகளை அரசியலில் கொச்சைப்படுத்துவது குறித்து கூறுகையில், "அது அநாகரிகமான செயல். என்னை கூட கூவத்தூரில் கூல் காச்சியதாக சொன்னார்கள். நரம்பற்ற நாக்கு என்ன வேண்டுமானாலும் பேசும். நடிகைகளை நடிகையாக பார்க்க வேண்டும்" என்றார். விஜய் குறித்தான கேள்விக்கு, "நடிகர் விஜய் ஒரு கட்சி ஆரம்பித்துள்ளார். காதல் படத்தில் சொன்னது போல சின்ன கேரக்டர், மாப்பிள்ளை கேரக்டர், நண்பன் கேரக்டர் அப்படி எல்லாம் இல்லாமல் ஸ்ட்ரைட்டா ஹீரோ தான் என்பதுபோல், முதல்வர் நாற்காலி கனவில் வருகிறார்.
பாஜகவின் அரசியலை விட மோசம்
மக்கள் எந்தளவு அங்கீகாரம் கொடுப்பார்கள் என்பது தெரியவரும். ஒரு பெரிய நட்சத்திரம் விஜய்க்கு அங்கீகாரம் இருக்கும். ஆனால் 30 ஆண்டுகால சினிமா வாழ்வில் மக்களுக்கு என்ன செய்தார்? முக்கியமான பிரச்சனைகளுக்கு விஜய் குரல் கொடுத்தாரா?. தேர்தல் வந்த பிறகு ஜோசப் விஜய் என கிறிஸ்தவராக அடையாளம் காட்டுவது ஏன்? அவரது தந்தை, தாய் மதத்துக்கு திரும்பியதாக கூறுகிறார், அப்பா - மகன் இடையே குழப்பம், இது பாஜகவின் மத அரசியலை விட மோசமான அரசியலாக உள்ளது" என்றார்.
கூட்டம் வர தான் செய்யும்
விஜய்க்கு கூட்டம் கூடுவது குறித்த கேள்விக்கு, "பலாப்பழத்தை ரோட்டில் வைத்தால் ஈ மொய்க்கும்தான் செய்யும். அதே கண்ணாடி கூட்டுக்குள் வைத்தால், ஈ வெளியில் தான் நிற்கும். ஒரு நடிகர் என்றால் வேடிக்கை பார்க்க மக்கள் வரத்தான் செய்வார்கள். கூட்டம் ஓட்டாக மாறாது. கரகாட்டம் ஆடும் நடன பெண்மணியை பார்க்க கூட கூட்டம் அதிகம் வருகிறது" என்றார்.
திமுக ஆட்சிக்கு வரும்
திமுகவினர் மீது வழக்கு இருப்பதாக விஜய் பேசியது குறித்த கேள்விக்கு, "விஜய் மீது வருமான வரி கட்டவில்லை என்ற வழக்கு இருக்கிறது. திமுக மீது குறை சொல்லியே ஆட்சியைப் பிடிக்கலாம் என்று நினைக்கிறார். இதெல்லாம் மட்டமான அரசியல். கரூரில் சூட்டிங் எடுப்பதற்காக 40 மக்களை கொன்று விட்டுச் சென்றவர்கள்தானே இவர்கள். ஸ்டாலின் ஆட்சி சிறப்பாக தொடரும். கடந்த ஐந்தாண்டு கால சிறப்பான திட்டங்கள், பெண்களுக்கு ஏற்படுத்திய நம்பிக்கை, மக்கள் திருப்தி அடைந்துள்ளபோது திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரும்" என்று தெரிவித்தார்.
உதயநிதி குறித்தும் கருத்து
சந்திரசேகர் மகன் நடிகராக வரும்போது, கருணாஸின் மகன் டைரக்டரா வரும்போது, ஏன் உதயநிதி வரக்கூடாதா? என்றும் தகுதி வாய்ந்த, நிர்வாக திறன், பொது அறிவு, அரசியல் அனுபவம் பெற்றவர் வரலாம் என்றும் பேசினார். தொடர்ந்து அவர், "விஜய்யை விட அரசியல் அனுபவம் உள்ளவன் நான்தான் என்றும் விஜய் தேர்தலில் இதுவரை போட்டி போடவில்லை. நான் 5 வருடம் எம்எல்ஏவாக மக்களுக்கு சேவை செய்துள்ளேன். விஜய் ஹீரோ தான். நான் காமெடியன் தான். ஆனால் காமிடியன் தான் நிஜ ஹீரோ" என்றார்.
சிவகங்கையில் நிலவரம் என்ன?
சிவகங்கை மாவட்டத்தில் சிவகங்கை, காரைக்குடி, மானாமதுரை (தனி), திருப்பத்தூர் என மொத்தம் நான்கு தொகுதிகள் உள்ளன. இதில் திமுக கூட்டணியில் மானாமதுரை மற்றும் திருப்பத்தூரில் திமுகவும்; காரைக்குடியில் காங்கிரஸ் கட்சியும் போட்டியிடுகிறது. சிவகங்கை தொகுதியில் முக்குலத்தோர் புலிப்படை தலைவரும், நடிகருமான கருணாஸ் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடுகிறார். கருணாஸ் கடந்த 2016 தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியின் சார்பில் போட்டியில் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருவாடனையில் போட்டியிட்டு வென்றார். இம்முறை கருணாஸ், சிவகங்கையில் அதிமுகவின் சிட்டிங் எம்எல்ஏ பி.ஆர். செந்தில்நாதனை எதிர்த்து போட்டியிடுகிறார். நாதக சார்பில் இந்துஜா ரமேஷ் என்பவரும், தவெக சார்பில் குழந்தை ராணி நாச்சியார் ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர். கடந்த 2021 தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் சிபிஐ இங்கு போட்டியிட்டது. கடந்த தேர்தலில், அதிமுக 11,253 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. இம்முறை அதிமுகவுக்கு சற்று சாதகமாக பார்க்கப்படுகிறது.
