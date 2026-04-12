லஞ்சத்தை ஒழிக்க சிறப்பு பிளான்... கன்னியாகுமரியில் விஜய்... தவெகவின் அதிரடி வாக்குறுதி

Kanniyakumari TVK Vijay Speech: கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் இன்று பரப்புரையில் ஈடுபட்டார். மகாதானபுரத்தில் பேசிய விஜய், "லஞ்சம் இல்லாமல் ஒவ்வொருவருக்கும் அரசின் நலத்திட்டம் சென்று சேரும்; அதற்கென அட்டை வழங்கப்படும். லஞ்சம் கொடுத்து வேதனை அடையத் தேவையில்லை. வீட்டு வாசலில் அரசாங்க திட்டங்கள் வரும். இது ஸ்டாலின் சார் விடும் கதை இல்லை; அறிவியல்பூர்வமாக சாத்தியமான ஒன்றைத்தான் சொல்கிறேன்" என்றார்.
இனி அனைத்து சேவைகளும் மொபைலில்...
தவெக ஆட்சி அமைந்தால் தமிழ்நாடு சேவை உரிமைத் திட்டம் அமைக்கப்படும். வெற்றி தமிழ்நாடு சூப்பர் ஆப் உருவாக்கப்படும். அனைத்து அரசு சேவைகளும் இனி மொபைலில் வந்துவிடும். தமிழ்நாடு அரசின் பட்ஜெட், ஒதுக்கப்படும் நிதி எல்லாம் சிதம்பரம் ரகசியம்போல இருக்கிறது. அதை நாம் மாற்றுவோம். மக்கள் வெறும் வாக்காளர்களாக இல்லாமல் பங்காளர்களாக இருப்பார்கள்.
மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்காக யோசனைகளை மக்கள் கூறும் வகையில் இணையதளம் உருவாக்கப்படும். மக்கள் அரங்கம் திட்டத்தில் மக்கள் டிஜிட்டல் தளத்தில் மனுக்களை சட்டமன்றத்தில் சமர்பிக்க திட்டம். 5 லட்சம் மனுக்கள் சமர்பிக்கப்பட்டால் சட்டமன்றத்தில் விவாதிக்கப்படும்.
தமிழ்நாடு இந்தியாவின் ஏஜி டிஜிட்டல் தலைநகரமாக மாறும். தமிழ்நாட்டின் முதல் முதல் ஏஐ பல்கலைக்கழகம் உருவாக்கப்படும். செயற்கை நுண்ணறிவுக்கு தனி அமைச்சகம் உருவாக்கப்படும். பொறியியல் திறமையுடன் பொருளாதாரம் தனதாக்கப்படும். சேலம், திருச்சி உள்ளிட்ட இடங்களில் செயற்கை நுண்ணறிவு புத்தாக்க மையங்கள் அமைக்கப்படும்.
மீனவர்களுக்கு 3 முக்கிய அறிவிப்பு
மகாதானபுரத்தில் பேசிய பின்னர் சற்று தூரம் சென்ற பின்னர் மற்றொரு இடத்தில் தனது பிரச்சார வாகனத்தை நிறுத்தி விஜய் உரையாற்றினார். அப்போது, மீனவர்களுக்கு மூன்று முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார்.
1. மீனவர் பாதுகாப்பு உரிமைத் தொகை ரூ.8 ஆயிரத்தில் இருந்து ரூ.20 ஆயிரம் ஆக உயர்த்தி வழங்கப்படும்.
2. சிறை பிடிக்கப்படும் படகுகள் மீட்கப்படும் வரை படகு பாதுகாப்பு நிதி ரூ.5 லட்சம் வழங்கப்படும்.
3. கடல்தாய் வீட்டு வசதித் திட்டத்தில் சிதிலமடைந்த குடியிருப்பை அகற்றி வீடுகள் கட்டித்தரப்படும்.
சைக்கிள் ஓட்டிய விஜய்
இதற்கிடைய கன்னியாகுமரியில் தேசிய நெடுஞ்சாலை பகுதியில் சைக்கிள் ஓட்டிச் சென்று வாக்குகளை சேகரித்தார். ரசிகர்கள், தொண்டர்கள் தன்னை நோக்கி ஓடி வருவதை பார்த்து உடனடியாக பிரசார வாகனத்திற்கு திரும்பினார். முன்னர், மகாதானபுரம் ரவுண்டானாவில் விசிலடித்தபடியும் விஜய் வாக்கு சேகரித்தார். இதற்கு முன், காரைக்குடியிலும் சில நிமிடங்கள் சைக்கிள் ஓட்டி விஜய் வாக்கு சேகரித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
