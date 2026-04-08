ஸ்டாலினுக்கு விஜய் கேட்கும் 3 கேள்விகள்.. நெல்லையில் அனல் பறக்கும் பேச்சு!

Tirunelveli TVK Vijay Speech: 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வரும் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது. இதற்காக அனைத்து கட்சிகளும் தொகுதி வாரியாகபிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில், விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகமும் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் இன்று (ஏப்ரல் 08) திருநெல்வேலிக்கு பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அப்போது பேசிய அவர், வழக்கம்போல் திமுகவை கடுமையாக சாடினார்.
விஜய் மீது பயங்கர கோபம்
அவர் பேசியதாவது, முக ஸ்டாலின் அவர்களின் கையில் முழு அதிகாரம் இருந்திருந்தால் இந்த கூட்டம் நடந்திருக்காது என நினைக்கிறேன். இந்த திமுக மற்றும் பாஜக வெளியில் பார்க்க வேண்டுமானால் தனித்தனியாக இருபபர்கள். ஆனால் அவர்களின் நோக்கம் ஒன்றுதான். உங்களுக்காக நம் மக்களுக்காக நிற்க இந்த விஜய் வந்துவிட கூடாது. அதுதான் அவர்களின் நோக்கம். இந்த விஜய் வந்ததில் இருந்து அவர்களால் ஊழல் செய்ய முடியவில்லை. அதனால் என் மீது பயங்கர கோபத்தில் உள்ளனர்.
திமுக சாயம் வெளுத்துப்போச்சு
திமுக கொள்ளை அடித்து வைத்த பணம் வைத்து கல்லாபட்டி கூட்டணியை வைத்திருந்தார்கள். அது எல்லாமே கலகலத்துபோய் இருக்கிறது. அவர்களின் கூட்டணி கட்சிக்காரர்களே அவர்களுக்கு ஓட்டு போட மாட்டார்கள் போல. மறுபக்கம் பாஜக நிலைமை இன்னும் மோசமாக இருக்கிறது. அதனால திமுகவின் நேரடி கூட்டணி மற்றும் மறைமுக கூட்டணிக்கு நம் மேல் கோபம். இந்த கோபத்திற்கு காரணம் அவர்களின் வீட்டிலேயே விசில் சத்தம் பலமா கேட்பதுதான். அடுத்ததாக சில கோடிகளை கொடுத்து தமிழ்நாடு காங்கிரஸை கையில் போட்டுக்கொண்டார் ஸ்டாலின். திமுக சாயம் வெளுத்துப்போச்சு. மேலும் இந்த விஜய் மதசார்பற்ற உருவமாக இருக்கிறான் என்பதால், அவர்களுக்கு என் மேல் கோபம்.
30 வருடம் ஆனது
இந்த 30 வருடமாக ஒவ்வொரு வீட்டிக்குள்ளேயும் போகிற பாடு எனக்குதான் தெரியும். அப்படி ஒவ்வொருவரின் வீட்டுக்குள்ளேயும் வந்தபின்னர்தான் கட்சியையே தொடங்கி உள்ளேன்.அதனால் இந்த மக்களுக்கும் விஜய்க்கும் உள்ள பந்தம் அது வேற. அது யாருக்கும் புரியாது. நான் சந்தோசப்பட்ட மக்களும் மக்கள் சந்தோசப்பட்டா நானும் சந்தோசப்படறோம்.
எத்தனை பழி.. எதுவும் எடுபடவில்லை
கரூர் விஷயம் குறித்து ஊருக்கே தெரியும். அப்படி இருக்கும்போது அனைத்து பழியையும் விஜய் மீது போட்டார்கள். இவ்வளவு பெரிய பழியை போட்ட பின்னரும் மக்கள் விஜய் பக்கம் இருந்தாங்க. இது பத்தவில்லை என்று ஜனநாயகன் படத்தை முடக்கினார்கள். ஆனால் அதுவும் எடுபடவில்லை. இதையடுத்து SOP போட்டார்கள். அதுவும் எடுபடவில்லை. அடுத்ததாக என் மீது அவதூறு பரப்பினார்கள். அது என்னவென்று உங்களுக்கே தெரியும். ஆனால் அதுவும் எடுபடவில்லை. இப்படி எத்தனை பிரச்சனையை கொடுத்தாலும் என்னை மக்களிடம் இருந்து பிரிக்க முடியாது.
234 தொகுதிகளிலும் விஜய்தான் வேட்பாளர்
நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 234 தொகுதிகளிலும் இந்த விஜய் தான் வேட்பாளர். அப்படிதான் நம் வேட்பாளரை தயார் செய்து இருக்கிறோம். நம் வேட்பாளர் யாரும் டாடா பிர்லா அல்லது அம்பானி கிடையாது. நம்ம வீட்டில் இருக்கும் ஒருவரைதான் வேட்பாளராக தேர்வு செய்திருக்கிறோம். அதனால நம் வேட்பாளர்களுக்கு விசில் சின்னத்தில் ஓட்டு போடுங்கள். அவர்கள் வெற்றி பெற்றால், நாம் வெற்றி பெற்ற மாதிரி, இந்த வாய்ப்பை தவறவிட்டுறாதீங்க. ஒரு காமராஜர்தானா, ஒரு எம்ஜிஆர்தானா என நீங்கள் எங்குனது எனக்கு தெரியும். அது மனசில் வைத்துதான் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை உருவாக்கி உள்ளோம். நம் கட்சி முத்துராமலிங்க தேவர், வஉசி,. கட்டபொம்மன், ஒண்டிவீரன் போல் உழைக்கும்.
ஸ்டாலினுக்கு விஜய் கேட்கும் கேள்விகள்
நமது ஆட்சி அமைந்தவுடன் இளைஞர்கள், பெண்கள், விவசாயிகள், மீனவர்கள் என அனைவரும் நலமுடன் இருப்போம். இதை நான் சொல்வதற்கு காரணம் நான் மக்கள் பணத்தில் கை வைக்கப்போவதில்லை. திமுக நல்ல ஆட்சி கொடுத்திருந்தால், பெண்கள் பாதிக்காப்பு நன்றாக இருந்திருக்கும். உங்கள் நிர்வாகி இரண்டரை வயது குழந்தையை கொன்றார். விளத்திகுளம் பெண் கழிவறை இல்லாமல் காட்டுப்பக்கம் போனாங்க. இப்போ உலகத்தை விட்டே போய்விட்டார். போதைப்பொருள் காலாசாரத்தை ஏன் தடுக்கவில்லை.
அனைத்திலும் ஊழல்
மனல் கொள்ளை, சட்டவிரோதமாக கல்குவாரி நடத்துகிறார்கள், நகராட்சி, மாநகராட்சி என அனைத்திலும் ஊழல். உங்கள் பணத்தை வைத்து ஒன்றும் செய்யமுடியாது. இந்த தேர்தல் ஒரு மாற்றத்தை நோக்கி உள்ள ஒரு தேர்தல், அதனால் உங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. அதனால் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி விசில் சின்னத்திற்கு வாக்களியுங்கள். இது ஒருதலைமுறைக்கான தேர்தல் என பேசினார்.
