“தமிழகத்தை ஆளப்போகும் விஜய்.. 200+ தொகுதிகள்”! செங்கோட்டையன் சொல்லும் கணக்கு

தமிழகம் ஏற்கனவே பசுமை புரட்சி ,வெண்மை புரட்சி ,இனப்புரட்சி மற்றும் சோசலிச புரட்சி போல தளபதியின் விசில் புரட்சி வர போகிறது என தவெக நிர்வாகி செங்கோட்டையன் பழனியில் பேட்டி அளித்துள்ளார்.
தமிழகத்தை ஆளப்போகும் விஜய்
தமிழக வெற்றிக் கழக உயர்நிலை நிர்வாகக் குழு தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் செங்கோட்டையன், பழனி கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்தார். அதன்பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது, தவெக தலைவர் விஜய் திருச்செந்தூர் சென்று முருகப்பெருமானை வழிபட்டுள்ளார். தமிழகத்தை ஆளப்போகும் தலைவராக அவர் உருவெடுத்துள்ளார். அவருடைய தொலைநோக்குச் சிந்தனையை மக்கள் ஒருமனதாக ஏற்றுக்கொண்டுள்ளனர். தமிழகத்தை முன்னிறுத்தி அவர் முன்னெடுக்கும் இந்த அரசியல் பயணம் உலகளவில் கவனிக்கப்பட்டு வருகிறது என்றார்.
200+ தொகுதிகளில் தவெக வெற்றி பெறும்
தொடர்ந்து தேர்தல் முடிவுகள் குறித்துப் பேசிய அவர், *தமிழகம் ஏற்கனவே பசுமைப் புரட்சி, வெண்மைப் புரட்சி, இனப் புரட்சி மற்றும் சோசலிசப் புரட்சிகளைக் கண்டுள்ளது. தற்போது நான்காவதாகத் தவெக தலைவர் தளபதியின் 'விசில் புரட்சி' நடைபெறப் போகிறது. வரும் தேர்தலில் 200-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்று அரியணையில் அமரும் என கூறினார்.
அல்வா பேச்சுக்கள்
தவெக வாக்குகளை பிரித்தாலும், ஆட்சி அமைக்க முடியாது என்ற எதிர்கட்சிகள் விமர்சனங்கள் குறித்த கேள்விக்கு யார் எத்தகைய கருத்துக்களைக் கூறினாலும் தவெக-வின் வெற்றியை யாராலும் தடுக்க முடியாது. அது வெறும் 'அல்வா' பேச்சுகளாகவே முடியும் என்றார்.
விஜய்யின் அரசியல் வருகையும் தாக்கமும்
தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு என இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டுள்ளார். அவர் இரண்டில் எப்படியாவது ஒன்றிலாவது வெற்றி பெற்றுவிட வேண்டும் என்ற கணக்கில் களமிறங்கி உள்ளார். விஜய்யின் அரசியல் வருகை திமுக, அதிமுக போன்ற பிரதான கட்சிகளை நடுங்க வைத்திருக்கிறது எனலாம். அவர் இத்தேர்தலில் 15% வரை வாக்குகளை பெறுவார் என அரசியல் நிபுனர்கள் கணிக்கின்றனர். அதேசமயம் 5 தொகுதிகள் வரை வெல்லும் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
தவெகவில் செங்கோட்டையன்
50 வருடங்களுக்கு மேல் அரசியல் அனுபவம் கொண்டிருக்கும் செங்கோட்டையன் கடந்த ஆண்டு இறுதியில் அதிமுகவில் இருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்தார். அவர் இத்தேர்தலில் அவர் வழக்கமாக போட்டியிடும் கோபிசெட்டிபாளையத்திலேயே போட்டியிட்டுள்ளார். இதுவரை இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டியிட்ட அவர், இம்முறை தவெகவின் விசில் சின்னத்தில் போட்டியிட்டுள்ளார். இவர் அத்தொகுதியில் வெற்றி பெறுவார் என கணிக்கப்பட்டாலும், மே 4 ஆம் தேதி வெளியாகும் தேர்தல் ரிசல்ட் வரை காத்திருந்தாக வேண்டும்.
