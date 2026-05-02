2026 தேர்தலில் விஜய்யின் தாக்கம்.. போட்டு உடைத்த செல்லூர் ராஜூ.. ஷாக்கில் இபிஎஸ்!

ADMK Sellur Raju On TVK Vijay: தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் உள்ள அதிமுக அலுவலகத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடர்பான அதிமுக நிர்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சரும் கோவில்பட்டி சட்டமன்ற தொகுதி அதிமுக வேட்பாளருமான கடம்பூர் செ. ராஜூ கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார். பின்னர் அவர் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், "SIR வந்த போது அதை அரசியலாக்கி எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்கள். இன்று யதார்த்த நிலையை புரிந்து கொள்வார்கள். மக்களுக்கும் அவர்களுடைய அரசியல் நாடகம் என்பது தெரிய வரும்.
என்டிஏ கூட்டணி 200 தொகுதிகளை கைப்பற்றும்
SIR வாக்காளர் சீர்திருத்தம் காரணமாகத்தான் அதிகமான வாக்கு சதவீதம் பதிவாகியுள்ளது. அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி அபரிவிதமான வெற்றிபெற வாய்ப்பு நிதர்சனமாக இருக்கிறது. திமுகவின் ஐந்து ஆண்டு கால ஆட்சியில் மக்கள் அல்லல் பட்டு இருக்கிறார்கள், துன்பப்பட்டு இருக்கிறார்கள், துயரப்பட்டிருக்கிறார்கள். விவசாயிகள் தொழிலாளர்கள் அரசு ஊழியர்கள், தூய்மை பணியாளர்கள், காவல்துறையினர் என அனைத்து தரப்பினரும் திமுக ஆட்சியில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி 200 இடங்களை பெற வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதிமுக தனியாக 140 முதல் 170 இடங்களை வெற்றி பெறுகின்ற நிலையில் தேர்தல் முடிவுகளை எதிர்பார்க்கிறோம். மக்களும் அப்படித்தான் வாக்களித்து இருப்பார்கள் என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம். அதிமுக கூட்டணியில் உள்ள அனைவரும் ஒருங்கிணைப்போடு தேர்தல் பணியாற்றினோம்.
2011தேர்தலின் போதும் திமுக ஆட்சி தொடரும் என்று கருத்துக்கணிப்புகள் தெரிவித்தன. ஆனால் அதைத் தேர்தலில் 203 இடங்களில் அதிமுக கூட்டணி வெற்றி பெற்றது. திமுக எதிர்க்கட்சியாக கூட வரவில்லை. எங்களுடன் கூட்டணி இருந்த தேமுதிக தான் எதிர்க்கட்சியாக வந்தது. அதே நிலைமை 2026 தேர்தலிலும் தொடரும். 2006 தேர்தலில் விஜயகாந்த் போட்டியிட்டபோதும் இது போன்று கருத்துக்கணிப்புகள் தெரிவித்தனர். அந்த தேர்தலில் அவர் ஒரு இடத்தில் மட்டும் வெற்றி பெற்றார்” என்றார்.
விஜய்யின் தாக்கம் இருக்கும்
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "த. வெ. க குறித்து இரண்டு நாட்களில் வாக்கு என்னும் போது தெரியும். விஜய்யின் தாக்கம் இருக்கும். திரைத்துறையில் விஜய் முன்னணி நட்சத்திரமாக இருக்கிறார் அவர் இன்றைக்கு அரசியலுக்கு வந்துள்ளார். விஜயகாந்த் போல அவரும் அரசியலுக்கு வந்துள்ளார். மக்கள் பார்க்க வரும் கூட்டம் வேற, வாக்களிக்கும் போது நிலை வேற. எம்ஜிஆர் கட்சி தொடங்கியதும் ஆட்சியை பிடித்தார் என்றால் அவருடைய அரசியல் பாரம்பரியம் என்பது வேறு.
நடிகர் விஜய் இதுவரை நல்ல கருத்துக்களை எந்த திரைப்படத்தில் மக்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறார்? இன்றைக்கும் எம்ஜிஆர் படங்களில் உள்ள பாடல்கள் மற்றும் வசனங்கள் அடுத்த தலைமுறையினரை நல்வழிப்படுத்துகின்ற நிலையில் தான் கருத்துக்களும் பாடல்களும் இருக்கும்.
எம்ஜிஆர் திரைப்படங்கள் படங்கள் அல்ல பாடங்கள். எம்ஜிஆர் படங்களை நாங்கள் படங்களாக பார்க்கவில்லை அடித்த தலைமுறையை செதுக்குகின்ற பயிற்சி பட்டறையாக பார்த்தோம். எம்ஜிஆருக்கு பின்னர் கட்சி ஆரம்பித்த நடிகர்கள் யாரும் வெற்றி பெறவில்லை. 52 கால அதிமுக அரசியல் வரலாற்றில் திரைக்கலைஞர்கள் யார் கட்சி ஆரம்பித்தாலும் அதிமுக வாக்கு வங்கியை பாதித்ததாக சரித்திரம் இல்லை. அந்த சரித்திரம் தான் தற்போதும் தொடரும்.
அதிமுக தேர்தல் அறிக்கை மக்களுக்கு வரப் பிரசாதம். மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்து நிலையில் அதிமுக தேர்தல் அறிக்கை இருந்தது. திமுக போன்று கவர்ச்சித் திட்டங்களை நாங்கள் அறிவிக்கவில்லை. சினிமாவில் ஆளுமையாக இருந்தவர் விஜய். இன்றைக்கும் நம்பர் ஒன் கதாநாயனாக இருக்கிறார். ஆனால் அரசியலில் என்ன ஆளுமை காண்பித்திருக்கிறார். ஏதோ ஒரு மோகம் திரை கலைஞர் என்பதால் கூட்டம் கூடுகிறது. த. வெ. கவிற்கு வாக்களித்தார்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள். ஆனால் வாக்கு எண்ணினால் தான் தெரியும்" என தெரிவித்தார்.
மேலும் படிக்க | தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆச்சரியம் நிகழ்த்தும்! - வைகோ பரபரப்பு பேட்டி!
மேலும் படிக்க | ஏன் விஜய் வேளாங்கண்ணி செல்லவில்லை? கடைசி நிமிட ரத்திற்கு காரணம்?
மேலும் படிக்க | 'தவெக 121 இடங்களில் ஜெயிக்கும்... 41% வாக்குகள்' முன்னாள் போலீசாரின் கருத்துக்கணிப்பு
