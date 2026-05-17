/மதுரை குப்பை நகரமாக மாறியதற்கு 2 அமைச்சர்கள் காரணம்: முஸ்தபா!

மதுரை குப்பை நகரமாக மாறியதற்கு 2 திமுக அமைச்சர்கள்தான் காரணம்: தவெக எம்எல்ஏ முஸ்தபா குற்றச்சாட்டு! முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
மதுரை நகரின் அடிப்படை பிரச்னைகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவதாக தவெக மதுரை மத்திய தொகுதி எம்எல்ஏ முஸ்தபா குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார். குறிப்பாக, பாதாள சாக்கடை திட்டத்தில் உள்ள கோளாறுகள், மீனாட்சியம்மன் கோவில் சுற்றுவட்டாரத்தில் காணப்படும் சுகாதார சிக்கல்கள், நகரின் தூய்மை பராமரிப்பு ஆகியவற்றை அவர் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். மதுரை நகரம் குப்பை நகரமாக மாறியதற்கு திமுக அமைச்சர்கள் இருவர் மற்றும் மாநகராட்சி நிர்வாகமே காரணம் என்று அவர் நேரடியாக கூறியுள்ளார். மதுரை மத்திய தொகுதிக்குட்பட்ட மீனாட்சியம்மன் கோவில் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் ஆய்வு மேற்கொண்ட பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த முஸ்தபா, அங்கு நிலவும் அடிப்படை வசதிகளின் குறைபாடுகளை பட்டியலிட்டார். கோவிலை சுற்றிய பகுதிகளில் பாதாள சாக்கடை பிரச்னை மிக தீவிரமாக உள்ளது என்றும், இதை உடனடியாக சரிசெய்ய அதிகாரிகளிடம் வலியுறுத்தியுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார். பக்தர்கள், வியாபாரிகள், சுற்றுலா பயணிகள் அதிகம் வரும் இந்த பகுதியில் சுத்தமான சூழல் இல்லாதது பெரும் அவலமாக இருப்பதாகவும் அவர் கூறினார்.
மதுரை நகரம் முழுவதுமே பாதாள சாக்கடை திட்டம் மக்களுக்கு சவாலாக மாறியுள்ளதாகவும் முஸ்தபா சுட்டிக்காட்டினார். பல இடங்களில் கழிவுநீர் ஓட்டம் சரியாக இல்லாததால் துர்நாற்றம், சுகாதாரப் பிரச்னை, சாலைகளில் சேறும் சறுக்கலும் அதிகரித்துள்ளன என்றார். நகரின் முக்கியப் பகுதிகளிலேயே இதுபோன்ற நிலை காணப்படுவது, நிர்வாகத்தின் அலட்சியத்தை வெளிப்படுத்துவதாக அவர் விமர்சித்தார். குறிப்பாக, கோவில் நகரமான மதுரையின் பெயருக்கு ஏற்ப தூய்மையை பராமரிக்க வேண்டிய கட்டாயம் உள்ள நிலையில், அதற்கான நடவடிக்கைகள் போதிய அளவில் எடுக்கப்படவில்லை என அவர் வருத்தம் தெரிவித்தார். மதுரை நகரம் குப்பையாக மாறியதற்கு திமுக அமைச்சர்கள் இருவரும் மாநகராட்சி நிர்வாகமும் பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்று முஸ்தபா நேரடியாக குற்றம்சாட்டினார். நகர மக்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளை வழங்க வேண்டிய அரசு, அவற்றை கண்காணிக்கத் தவறிவிட்டதாக அவர் கூறினார். இது மக்களுக்கான அரசு என்றால், மக்களின் பிரச்னைகளை முதன்மையாகக் கொண்டு செயல்பட வேண்டும் என்றும், ஆனால் நடைமுறையில் அதற்கு மாறான சூழல்தான் காணப்படுகிறது என்றும் அவர் விமர்சித்தார்.
மீனாட்சியம்மன் கோவில் சுற்றுவட்டாரத்தில் சாலை பராமரிப்பு, கழிவுநீர் வடிகால், குப்பை அகற்றம், குடிநீர் வசதி உள்ளிட்ட அம்சங்கள் அனைத்திலும் குறைபாடு இருப்பதாக அவர் தெரிவித்தார். பக்தர்கள் கூடும் முக்கியமான நகரப் பகுதியில் இவ்வளவு சிக்கல்கள் இருப்பது வெட்கக்கேடான நிலை என்றும், இதை உடனடியாக சரிசெய்ய வேண்டும் என்றும் கூறினார். அதிகாரிகளுடன் ஆலோசித்து தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும், பிரச்னைகள் நீண்ட காலம் நிலைத்திருக்க அனுமதிக்க மாட்டோம் என்றும் அவர் உறுதியளித்தார். சனாதானம் குறித்து தான் பேசியதாக எழுந்த கேள்விக்கும் முஸ்தபா பதிலளித்தார். தமிழக வெற்றிக் கழகம் எல்லோருக்குமான அரசியல் கட்சியாகவே செயல்படுகிறது என்றும், தன் பேச்சை சிலர் தவறாக திரித்து பரப்புவதாகவும் அவர் கூறினார். தனிப்பட்ட கருத்துகளை அரசியல் நோக்கத்துடன் மாற்றிப் பேசுவது சரியல்ல என்றும், மக்கள் நலன் சார்ந்த பிரச்னைகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டுமே தவிர, தேவையற்ற சர்ச்சைகளை உருவாக்கக் கூடாது என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
மதுரை மத்திய தொகுதியின் மக்கள் தினசரி சந்திக்கும் பிரச்னைகள் குறித்து தான் நேரில் பார்த்து அறிந்து கொண்டதாக முஸ்தபா கூறினார். குறிப்பாக, கோவில் சுற்றுப்புறம் சுத்தமாகவும் ஒழுங்காகவும் இருக்க வேண்டியது அவசியம். ஆனால் இப்போது நிலைமை அதற்கு எதிராக இருப்பதாகவும், இது நகர நிர்வாகத்தின் தோல்வியை காட்டுவதாகவும் அவர் கூறினார். பக்தர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் வசதியாக இருக்க வேண்டிய இடங்களில் அடிப்படை உள்கட்டமைப்புகள் இல்லாதது, நகர வளர்ச்சிக்கே தடையாக இருப்பதாகவும் அவர் சாடினார்.
மதுரை நகரின் சுகாதாரச் சூழல் குறித்து வரும் புகார்கள் ஏற்கனவே பலமுறை எழுந்துள்ள நிலையில், தற்போது தவெக எம்எல்ஏ முஸ்தபாவின் இந்தக் கருத்துகள் அரசியல் வட்டாரங்களில் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளன. நகரின் தூய்மை, கழிவுநீர் மேலாண்மை, குடிநீர் விநியோகம் போன்ற விவகாரங்கள் இனி அதிக அழுத்தத்துக்கு உள்ளாகலாம் எனக் கருதப்படுகிறது. குறிப்பாக, மீனாட்சியம்மன் கோவிலை மையமாகக் கொண்ட பகுதியில் உடனடி சீரமைப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இதேபோல், அரசியல் விமர்சனங்களையும் தாண்டி, மதுரை மக்களின் அன்றாட வாழ்வில் ஏற்படும் சிரமங்கள் குறித்து கவனம் செலுத்த வேண்டிய அவசியம் அதிகமாகியுள்ளது. நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் தொடர்புடைய துறைகள் இணைந்து செயல்பட்டால் மட்டுமே இதுபோன்ற பிரச்னைகளுக்கு நிரந்தர தீர்வு கிடைக்கும் என பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர். முஸ்தபாவின் கருத்துகள், மதுரை நகர நிர்வாகத்தின் மீது புதிய விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. மீனாட்சியம்மன் கோவில் சுற்றுவட்டாரத்தை முன்மாதிரி பகுதியாக மாற்ற வேண்டும் என்பதே பெரும்பாலான பக்தர்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது. அதற்காக சுத்தம், சாலை, கழிவுநீர், போக்குவரத்து ஆகியவற்றில் உடனடி முன்னேற்றம் தேவைப்படுகிறது. இதுகுறித்து அதிகாரிகள் என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப் போகிறார்கள் என்பதே தற்போது முக்கிய கேள்வியாக உள்ளது.
