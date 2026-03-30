English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Madurai
உதயநிதி ஸ்டாலின் முதல்வர் ஆவது கனவிலும் நடக்காது - எடப்பாடி பழனசாமி!

திருநெல்வேலி டவுன் வாகையடி முனையில், அதிமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 30, 2026, 09:06 AM IST
Trending Photos

திருநெல்வேலி சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிடும் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து, நெல்லை டவுன் பகுதியில் எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி நேற்று தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அப்போது திமுக அரசின் நிர்வாக சீர்கேடுகள் மற்றும் ஊழல்களை பட்டியலிட்டு பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். "திமுக என்பது ஒரு அரசியல் கட்சியே கிடையாது; அது ஒரு கார்ப்பரேட் கம்பெனி. அங்கு கருணாநிதி குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமே பதவிக்கு வர முடியும். ஆனால், அதிமுகவில் சாதாரண தொண்டன் கூட பொதுச்செயலாளர் நிலைக்கு உயர முடியும். இதுதான் உண்மையான ஜனநாயகம்," என எடப்பாடி பழனிசாமி பேசியுள்ளார்.

Add Zee News as a Preferred Source

கட்டுமானப் பொருட்கள் விலை உயர்வு

திமுக ஆட்சியில் கட்டுமான பொருட்களின் விலை விண்ணை தொட்டுவிட்டதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார். "அதிமுக ஆட்சியில் ஒரு மூட்டை சிமெண்ட் 240 ரூபாய்க்கு விற்றது, இன்று 340 ரூபாய். 40 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்ற ஒரு டன் கம்பி இன்று 67 ஆயிரம் ரூபாய். செங்கல், மணல் என அனைத்தின் விலையும் ஏறிவிட்டதால், ஏழை மக்கள் வீடு கட்டும் கனவு தகர்ந்துவிட்டது. 2021 தேர்தல் அறிக்கையில் விலையைக் கட்டுப்படுத்துவோம் என பொய் சொல்லி திமுக ஆட்சிக்கு வந்தது," என்று சாடினார்.

விளம்பர மாடல் ஆட்சி

முதலமைச்சர் ஸ்டாலினை பொம்மை முதலமைச்சர் என்று விமர்சித்த அவர், "இந்த ஆட்சி ஒரு விளம்பர மாடல் ஆட்சி. நாளொன்றுக்கு 4 கோடி ரூபாய் மக்கள் வரிப்பணத்தை விளம்பரத்திற்காக செலவு செய்கிறார்கள். 52 திட்டங்களை அறிவித்து, 52 குழுக்களைப் போட்டுள்ளனர். ஆனால் ஒரு திட்டமாவது உருப்படியாக நடந்ததா? இது குறித்து வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட அரசுக்குத் துப்பில்லை. மக்களின் வரிப்பணத்தை எடுத்து நடுக்கடலில் பேனா வைக்கிறார்கள். கருணாநிதி டிரஸ்டில் 8,000 கோடி ரூபாய் உள்ளதே, அந்த பணத்தை எடுத்து பேனா வைக்க வேண்டியதுதானே? மக்கள் பணத்தை ஏன் வீணடிக்கிறீர்கள்? சென்னையில் மக்கள் வரிப்பணத்தில் கார் பந்தயம் நடத்துவது யாருக்காக?" என அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.

சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைவு மற்றும் கஞ்சா புழக்கம்

தமிழகத்தில் கஞ்சா புழக்கம் அபாயகரமாக அதிகரித்துள்ளதை சுட்டிக்காட்டிய அவர், "ஒன்பதாம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவிகள் கூட மது அருந்தும் அவல நிலை இந்த ஆட்சியில் ஏற்பட்டுள்ளது. நெல்லை மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவரையே எரித்துக் கொன்றுள்ளனர். ஒரு மாவட்டத் தலைவருக்கே பாதுகாப்பில்லை என்றால், சாமானிய மக்களுக்கு யார் பாதுகாப்பு கொடுப்பார்கள்? 2021ல் திமுக கொடுத்த 525 வாக்குறுதிகளில் பெரும்பாலானவை நிறைவேற்றப்படவில்லை. டீசல், பெட்ரோல் விலை குறைக்கப்படவில்லை. கல்விக்கடன் ரத்து செய்யப்படவில்லை. பொய் சொல்லி மக்களை ஏமாற்றி ஆட்சிக்கு வந்துவிட்டு, இப்போது மீண்டும் பொய் மூட்டைகளை அவிழ்த்து விடுகிறார்கள்," என்று அவர் தெரிவித்தார்.

அதிமுகவின் அதிரடி வாக்குறுதிகள்

அதிமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் செயல்படுத்தப்பட உள்ள திட்டங்களை பட்டியலிட்டார்.

குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு கமிஷன் புகாரின்றி நேரடியாக 10,000 ரூபாய் வங்கி கணக்கில் செலுத்தப்படும்.

விவசாயிகளுக்கு 24 மணி நேர மும்முனை மின்சாரம் வழங்கப்படும்.

மீனவர்களுக்கு மீன்பிடி தடைக்கால நிவாரணம் 12,000 ரூபாயாக உயர்த்தப்படும்.

மாணவர்களுக்கு மடிக்கணினி, மகளிருக்கு இருசக்கர வாகன மானியம் போன்ற திட்டங்கள் மீண்டும் கொண்டு வரப்படும்.

வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு செய்துள்ள இளைஞர்களுக்கு 2,000 ரூபாய் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும்.

கூட்டணி வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவு

திருநெல்வேலி, பாளையங்கோட்டை, அம்பாசமுத்திரம் மற்றும் கூட்டணி கட்சியான அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் போட்டியிடும் நாங்குநேரி, ராதாபுரம் ஆகிய தொகுதிகளின் வேட்பாளர்களை அறிமுகப்படுத்திய அவர், "மக்களை காக்கவும், தமிழகத்தை மீட்டெடுக்கவும் இரட்டை இலை சின்னத்திற்கு வாக்களித்து இவர்களை வெற்றி பெறச் செய்யுங்கள்," என வேண்டுகோள் விடுத்து உரையை நிறைவு செய்தார். மேலும் உதயநிதியை முதல்வர் நாற்காலியில் அமர வைக்கவே ஸ்டாலின் பாடுபடுகிறார். அது கனவிலும் நடக்காது" என்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை!

மேலும் பேசிய அவர், "அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையில் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் எதை செய்வோம் என்பதை தெரிவித்தோம். அதனை அப்படியே காப்பி அடித்து இன்றைய தினம் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் தேர்தல் அறிக்கையாக வெளியிட்டுள்ளார். ஏற்கனவே கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதியை நிறைவேற்றாமல் இருக்கும் சூழலில் இதை எப்படி நிறைவேற்றுவார்கள் என மக்கள் கேட்கத் தொடங்கி விட்டார்கள். கடந்த முறை ஏமாற்றியதை போல் இந்த முறை மக்களை ஏமாற்றி விடலாம் என ஸ்டாலின் தப்பு கணக்கு போடுகிறார். திமுக ஆட்சியில் மக்கள் பெற்ற பலன் எல்லாம் கலெக்ஷன் கமிஷன் கரப்சனுக்காக பாதிக்கப்பட்டது மட்டுமே. இந்த ஆட்சியில் ஊழல் இல்லாத துறையை தேடி கண்டுபிடிக்கும் நிலை உள்ளது. இந்தத் தேர்தலை அறிக்கையில் திமுக 517க்கும் மேற்பட்ட வாக்குறுதிகளை அள்ளிக் கொடுத்துள்ளது. அறிவிப்புகள் வெளியிடுவது பெரிய விஷயமா எப்படியாவது மக்களை ஏமாற்றி விடலாம் என முடிவு செய்து அதனை கணக்கிட்டு வருகிறார்.

திருநெல்வேலியில் கனிம வள கொள்ளை படுச்சோராக நடந்து வருகிறது. தென்காசி திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற கனிம வளக் கொள்ளை குறித்து அதிமுக ஆட்சியில் சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அதிமுக ஆட்சி அமைந்த பின்னர் உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் நடைபெற்ற ஊழல் தொடர்பாக விசாரணை நடத்தி சட்ட நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். தமிழகத்தில் கஞ்சா கிடைக்காத இடமே இல்லை என சொல்லும் அளவிற்கு மாறிவிட்டது. தமிழக மாணவர்களும் இளைஞர்களும் கஞ்சா போதைகளுக்கு அடிமையாகி சீரழிவு நிலை உருவாகிவிட்டது. அதிமுக ஆட்சி அமைந்த மூன்று மாதத்தில் போதை பொருள் இல்லாத மாநிலமாக தமிழக மாற்றப்படும் சட்டத்தின் ஆட்சி அமல்படுத்தப்படும். சமூக நலத்துறை அமைச்சர் 6999 போக்சோ வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கிறார். ஆனால் அதில் பாதிக்கப்பட்டது அனைத்தும் சிறுமிகள் என்பது இந்த அவல ஆட்சியில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய உண்மை பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத சூழல் தமிழகத்தின் நிலை வருகிறது" என்று பேசியுள்ளார்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Udhayanidhi StalinADMKEdappadi PalanaswamyMK StalinTN Assembly Election

Trending News