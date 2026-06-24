/மதுரை: வேலையில்லா இளைஞர்களுக்கு மாதம் ரூ.1,000 உதவித்தொகை தரும் தமிழக அரசு, எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

மதுரை: நீண்ட நாட்களாக வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும், அரசு பணிகளுக்காக விண்ணப்பித்துவிட்டு காத்திருக்கும் இளைஞர்களுக்கு தமிழக அரசு சார்பில் உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது. இதற்கான தகுதி, விண்ணப்ப முறை மற்றும் அனைத்து முக்கிய விவரங்களையும் இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம்.
மதுரை மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் வேலை வாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கான உதவித்தொகை விண்ணப்ப படிவங்கள் இலவசமாக வழங்கப்பட்டு வருவதாக வேலை வாய்ப்பு அலுவலக துணை இயக்குநர் தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள முக்கிய விவரங்களின் தொகுப்பை கீழே காணலாம்.
தமிழக அரசின் இந்த உதவித்தொகை திட்டத்தின் கீழ், மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில் நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் தங்களது கல்வித் தகுதியினைப் பதிவு செய்துவிட்டு, நீண்ட நாட்களாக வேலைக்காகக் காத்திருக்கும் இளைஞர்களுக்கு இந்த நிதியுதவி வழங்கப்படுகிறது. தகுதியுள்ள அனைத்து இளைஞர்களும் இதை பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.
இந்த உதவித்தொகைத் தொகை அந்தந்த காலாண்டின் முடிவில் நேரடியாகப் பயனாளியின் வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்படும். அதிகபட்சமாக 3 ஆண்டுகள் மட்டுமே இந்த உதவித்தொகை வழங்கப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
|கல்வித் தகுதி
|பொதுப் பிரிவினருக்கான உதவித்தொகை (மாதம்)
|மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான உதவித்தொகை (மாதம்)
|10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெறாதோர்
|₹200
|₹600
|10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றோர்
|₹300
|₹600
|மேல்நிலைக் கல்வி (12th) தேர்ச்சி
|₹400
|₹750
|பட்டப்படிப்பு (Graduates) தேர்ச்சி
|₹600
|₹1,000
தகுதியுள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் மதுரை மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் விண்ணப்பப் படிவங்களை இலவசமாகப் பெற்று அவற்றை நிரப்பி விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பத்தை இணையதளம் மூலமாகப் பதிவிறக்கம் செய்ய விரும்புவோர் பின்வரும் இரு அதிகாரப்பூர்வ இணையதள பக்கங்களில் படிவத்தைப் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
விண்ணப்பதாரர்கள் விண்ணப்பங்களை பூர்த்தி செய்து, அதனுடன் தேவையான உரிய ஆவணங்கள் மற்றும் சுய உறுதிமொழி ஆவணத்தை (Self-Declaration) இணைத்து வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் நேரில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
இந்த திட்டத்தின் கீழ் உதவித்தொகை பெறுவதால், எதிர்காலத்தில் உங்களுக்குக் கிடைக்கும் அரசு அல்லது தனியார் துறை வேலைவாய்ப்புகளுக்கு எந்த வித பாதிப்பும் ஏற்படாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கூடுதல் தகவல்களுக்கு விண்ணப்பதாரர்கள் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தை தொடர்பு கொள்ள்லாம்.