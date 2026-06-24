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மதுரை: வேலையில்லா இளைஞர்களுக்கு மாதம் ரூ.1,000 உதவித்தொகை தரும் தமிழக அரசு, எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

Madurai District: மதுரை மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் வேலை வாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கான உதவித்தொகை விண்ணப்ப படிவங்கள் இலவசமாக வழங்கப்பட்டு வருவதாக வேலை வாய்ப்பு அலுவலக துணை இயக்குநர் தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்த அனைத்து முக்கிய விவரங்களையும் இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 24, 2026, 10:02 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 10:12 AM IST
மதுரை: வேலையில்லா இளைஞர்களுக்கு மாதம் ரூ.1,000 உதவித்தொகை தரும் தமிழக அரசு, எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?
Image Credit: TN Government Scheme (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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