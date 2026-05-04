தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: உசிலம்பட்டி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Usilampatti Election Result 2026: மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள உசிலம்பட்டி (Usilampatti) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துகொள்ளுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : May 4, 2026, 05:56 AM IST

உசிலம்பட்டி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: மதுரை மாவட்டத்தின் மேற்கு எல்லையில் அமைந்துள்ள உசிலம்பட்டி சட்டமன்றத் தொகுதி (தொகுதி எண் 197), தேனி நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் ஒரு அங்கமாகும். தென் மாவட்ட அரசியலில் முக்குலத்தோர் சமுதாய வாக்குகள் அதிகமுள்ள இத்தொகுதி, அரசியல் ரீதியாக மிகவும் கவனத்தை ஈர்க்கும் தொகுதிகளில் ஒன்றாகும். ஃபார்வர்டு பிளாக் மற்றும் அமமுக கட்சிகளுக்கு இங்கு கணிசமான வாக்கு வங்கி உள்ளது.

உசிலம்பட்டி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று ஒரே கட்டமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், இன்று மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று உசிலம்பட்டி தொகுதிக்கான இறுதி தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும். 

உசிலம்பட்டி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

அதிமுக (AIADMK): மகேந்திரன்
காங்கிரஸ் (Congress - திமுக கூட்டணி): டி சரவணகுமார்
அமமுக / தேமுதிக கூட்டணி: வேட்பாளர் விவரம் உறுதி செய்யப்படும்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): அபிராமி தனபால்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): விஜய் மகாலிங்கம்

உசிலம்பட்டி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் உசிலம்பட்டி தொகுதியில் மும்முனைப் போட்டி நிலவியது. பதிவான வாக்குகள் மற்றும் வெற்றி விவரங்கள்

வெற்றி: பி. அய்யப்பன் (அதிமுக) - 71,255 வாக்குகள் (33.53%)
இரண்டாம் இடம்: பி.வி. கதிரவன் (அகில இந்திய ஃபார்வர்டு பிளாக் - திமுக கூட்டணி) - 63,778 வாக்குகள் (30.01%)
மூன்றாம் இடம்: ஐ. மகேந்திரன் (அமமுக) - 55,491 வாக்குகள் (26.11%) 

வாக்கு வித்தியாசம்: அதிமுக வேட்பாளர் அய்யப்பன் தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட ஃபார்வர்டு பிளாக் கட்சி வேட்பாளரை 7,477 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார். அமமுக வேட்பாளர் இங்கு 55 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வாக்குகளைப் பெற்று தேர்தல் முடிவில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினார். 

மற்ற கட்சிகள் பெற்ற வாக்குகள் (2021):
 நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): கோ. ஐந்து கோவிலான் - 15,357 வாக்குகள் (7.23%) 
 நோட்டா (NOTA): 938 வாக்குகள்

மதுரை மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

 மதுரை கிழக்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
 மேலூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
 சோழவந்தான் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
 மதுரை வடக்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
 மதுரை தெற்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
 மதுரை மத்திய சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
 மதுரை மேற்கு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
 திருப்பரங்குன்றம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
 திருமங்கலம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

