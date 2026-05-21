/விஜய்யின் கூட்டணி ஆட்சி பார்முலா... Wait and See - வைகோ சொன்ன முக்கிய கருத்து

Madurai Latest News : கூட்டணி ஆட்சி எப்படி இருக்க போகிறது என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் என்றும் ஆறு மாதக் கால அவகாசம் கொடுப்போம், Wait and See என்றும் மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.
Madurai Latest News : மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ தலைமையில் மதுரையில் மதிமுக நிர்வாகிகள் ஆலோசனைக்கூட்டம் இன்று (மே 21) நடைபெற்றது. மதுரை செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், "PMSHRI திட்டத்தை தமிழ்நாட்டில் மத்திய அரசு திணிக்க முயற்சிக்கிறது. அதனை தடுக்க தமிழக அரசு தடுக்க வேண்டும். முதலமைச்சர் விஜய் தமிழுக்காக உயிரிழந்தவர்கள், சிறைவாசம் அனுபவித்தபவர்களின் தியாகத்தை மனதில் வைக்க வேண்டும்.
மத்திய அரசு அழுத்தம் கொடுத்தாலும் மும்மொழி கொள்கையை அனுமதிக்க கூடாது, அப்படி செய்தால் மீண்டும் ஒரு மொழிப்போர் உருவாகும். ஸ்டெர்லெட் நீதிமன்றத்தின் மூலமாக அதனை நாங்கள் தான் தடுத்து நிறுத்தினோம், அனில் அகர்வால் பிரதமருக்கு நெருக்கமானவர்.
வேறு வடிவில் காப்பர் என்ற பெயரில் மீண்டும் ஸ்டெர்லைட் வந்தால் அனைவரையும் ஒன்று திரட்டி போராட்டம் நடத்துவோம். நெய்வேலி நிலக்கரி சுரங்கத்தை தனியாருக்கு கொண்டுசெல்ல விடாமல் தடுத்தவன் வைகோ. கருவேல மரங்களை நீக்கும் பணிகளில் நாங்கள் ஈடுபட உள்ளோம்.
அமைச்சரவை பதவியேற்பு ஆளுநர் ஏற்பாடு நிகழ்ச்சி ஆளுநர் நிகழ்ச்சிகளில் வந்தே மாதரத்தை திணிக்கிறார்கள்; தமிழ்நாடு அரசு நிகழ்ச்சிகளில் வந்தே மாதரம் பாடலை திணக்க கூடாது என விஜய் தலைமையிலான அரசுக்கு வலியுறுத்துகிறேன். கூட்டணி ஆட்சி என்பதற்கு எந்த கருத்தையும் தெரிவிக்கவில்லை. ஆனால் இந்த ஆட்சி, கூட்டணி ஆட்சியாக உள்ளது.
கூட்டாச்சி தத்துவத்துக்கு இடையூறு ஏற்படாமல் மாநில சுயாட்சியை பெறும் வகையில் தான் தமிழ்நாடு அரசு இருக்க வேண்டும். பாஜகவின் திட்டங்களை தமிழகத்தில் நுழைய விடாமல் தமிழகத்தில் பாஜகவிற்கு தோல்வியை கொடுத்துள்ளனர். இதேபோன்று கேரளாவிலும் கூட்டணி ஆட்சி எப்படி இருக்க போகிறது என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். ஆறு மாதக் கால அவகாசம் கொடுப்போம். Wait and See...
அனுபவம் இல்லாதவர்கள், இதுவரை அதிகாரத்தை பெறாதவர்கள் ஆய்வு என்ற பெயரில் அரசுக்கு நற்பெயரை கெடுக்கும் வகையில் செயல்படும் நபர்களை முதலமைச்சர் தடுக்க வேண்டும்" என்றார்.
அதிமுக - திமுக இணைப்பு பேச்சுவார்த்தை குறித்த கேள்விக்கு, "திருமாவளவனின் கருத்துக்கு நான் விளக்கம் தர இயலாது. நான் அவர்களின் கருத்துக்கு விளக்க உரை எழுதுபவன் அல்ல. தவெகவின் வெற்றி வரலாற்றில் இருக்கும். சில அனுபவங்களை தான் படிப்பினையாக புரிந்துகொள்ளலாம். சில நாட்களுக்குள் ஆட்சியை பற்றி பேச முடியாது. பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டும்" என்றார்.
மதிமுகவின் எதிர்காலம் குறித்து பேசிய அவர், "மதிமுக வாக்கு வாங்கி அப்படியே உள்ளது. தமிழ்நாட்டின் நன்மைக்காக மதிமுக தொடர்ந்து செய்துவருகிறது. 17 நாட்களில் தவெக நல்ல காரியங்களையும் செய்துள்ளனர். திமுக அவர்களது நிலைப்பாட்டில் சரியாக உள்ளது" என்றார்.
தொடர்ந்து காங்கிரஸ் குறித்த கேள்விக்கு, "காங்கிரஸ் இருக்கும் இடம்தான் மதச்சார்பின்மை இருப்பதாக கூறுவது சரியல்ல. ராமர் இருக்கும் இடம்தான் அயோத்தி என்பதை போல, காங்கிரஸ் இருக்கும் இடம்தான் மதசார்பின்மை என ஆகிவிடாது. மம்தா போன்றோர் எல்லாம் மதசார்பின்மையை முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.
தமிழக அரசியலில் அதிமுக அரசுக்கு ஆதரவு, திமுக ஆட்சியமைக்க முயன்றது என பெருங்குழப்பம் நிலவுகிறது. அதை பற்றி எனக்கு தெரியாது. வாஜ்பாய் மத்திய அமைச்சர் பதவி கொடுக்கிறேன் என்ற போதே வேண்டாம் என்ற சொன்னேன். நான் என்றைக்கும் அமைச்சர் பதவிக்கு ஆசைப்படமாட்டேன்" என்றார்.