/தவெக அமைச்சரவை பட்டியல் எப்போது வெளியாகும்? வெளியான முக்கிய தகவல்

Vijay Cabinet List: தமிழக முதலமைச்சராக விஜய் பொறுப்பேற்று ஐந்து நாட்களாகியும் இன்னும் அமைச்சரவை பட்டியல் வெளியாகவில்லை. இந்த நிலையில், எப்போது அமைச்சரவை பட்டியல் வெளியாகும் என்பது குறித்து அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
Vijay Cabinet List: திருப்பரங்குன்றம் சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட்டு அமோக வெற்றி பெற்றதோடு அமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பின் முதல் முறையாக தொகுதிக்கு வருகை தந்த அமைச்சர் சிடிஆர் நிர்மல் குமாருக்கு மதுரை விமான நிலையத்தில் தவெக தொண்டர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் பேசுகையில், ”எங்கள் தலைவர் தலைமையிலான அரசு பொறுப்பேற்று ஆறு நாட்களில் தொடர்ந்து ஆக்கபூர்வமான பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. மக்கள் என்ன எதிர்பார்த்து வாக்களித்தார்களோ அது நூறு சதவீதம் நிறைவேற்றப்படும்.
பழைய திட்டங்கள் தொடரும். மக்களுக்கான பணிகளை செய்யக்கூடிய அரசாக இந்த அரசு இருக்கும்.மதுரை மாவட்டத்தை பொறுத்த அளவில் மாநகராட்சி முழுவதும் கழிவுநீர் கால்வாய் இல்லை. படிப்படியாக அனைத்து திட்டங்களும் செயல்படுத்தப்படும் என்றார். தொடர்ந்து, மகளிருக்கு 2500 ரூபாய் வாக்குறுதி கொடுக்கப்பட்டு ஆயிரம் ரூபாய் மட்டும் கொடுப்பது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், ”நிதி ஆலோசனைக்கு பிறகு அதை ஆராய்ந்த பிறகு தான் அறிவிக்க முடியும். எங்கள் முதல்வர் சொன்னது போல் அவகாசம் வேண்டும் நிதி நிலை பார்த்துவிட்டு தான் அறிவிக்க முடியும் அதான் நடைமுறை” என்றார்.
மேலும், பெரும்பான்மையில்லாத அரசு என எதிர்க்கட்சிகள் குற்றச்சாட்டு குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், பெரும்பான்மையே நிருபித்து விட்டோமே மக்கள் அளித்த தீர்ப்பையேற்று 144 பேர் எங்களுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்து இருக்கிறார்கள். பெரும்பான்மையை நிரூபித்து விட்டோம். ஒட்டுமொத்த மக்கள் அளித்த தீர்ப்பு இந்த ஆட்சிக்கு எதுவும் ஆகாது” என்றார்.
மதுரை மாநகராட்சி ஊழல் குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த நிர்மல் குமார், ”கடந்த ஆட்சியில் 400 கோடிக்கு மேல் ஊழல் நடந்துள்ளது. நிறைய விசாரிக்கப்படாமல் உள்ளது. மக்கள் பணம் திருடப்பட்டுள்ளது. அது விசாரிக்கப்படும். அடுத்த நிதி நிலைக்குப் பிறகு இது குறித்து பார்ப்போம். மாநகராட்சியில் சீரமைக்கக் கூடிய பணிகள் நிறைய உள்ளது. எங்கெல்லாம் ஊழல் நடக்கிறதோ அதை கட்டுப்படுத்துகிற கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம். மதுக்கடைகள் மூட படிப்படியாக முயற்சிகள் எடுக்கப்படும். குட்கா போன்ற போதை பொருட்கள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது நிறுத்த நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம். தமிழக மக்களுக்கு விரோதமாக எந்த நடவடிக்கையும் முதல்வர் எடுக்க மாட்டார்” என்றார்.
நீட் தேர்வு குறித்து கேள்விக்கு பதிலளித்த நிர்மல் குமார், ”நீட் தேர்வு ஒன்றிய அரசு கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. நீட் தேர்வை கூட மத்திய அரசால் சரியாக நடத்த முடியவில்லை இதனால் மாணவர்கள் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகிறார்கள். நீட் தேர்வு மிகப்பெரிய வியாபாரமாக மாறி இருக்கிறது. நீட் வேண்டாம் என்பது தான் எங்களின் நோக்கம். நீட் ராங்கில் ஒவ்வொரு முறையும் குளறுபடிகள் ஏற்படுகிறது. நீட் தேர்வினால் எந்த பலனும் இல்லை. தேவையற்ற ஒன்று தேர்வையாவது மாணவர்களுக்கு மன உளைச்சல் இல்லாமல் நடத்த வேண்டும்” என்றார்.
அமைச்சர்களுக்கான இலாக்காக்கள் ஒதுக்கப்பட்டு விட்டதா எப்போது அறிவிப்பு வரும் குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், யாருக்கு எந்த இலாக்காக என விரைவில் முதல்வர் அறிவிப்பார் என நிர்மல் குமார் கூறினார். எடப்பாடி பழனிச்சாமியை முதல்வர் விஜய் சந்திக்காதது குறித்து பேசுகையில், அரசியலில் ஒரு சிலரை ஒரு சில நேரத்தில் சந்தித்தால் சரியாக இருக்காது. அது மக்களுக்கும் சூழ்நிலைக்கும் எதிராக இருக்கும். சரியாக இருக்காது என்பதற்காக தான் சந்திப்பு ஏற்பாடு செய்யப்படவில்லை என்றார்.
அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் ஆதரவு தெரிவித்ததால் பதவி நீக்கப்பட்டது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த நிர்மல் குமார், ”அது அவர்களின் உட்கட்சி விவகாரம் அதைப் பற்றி பேச எங்களுக்கு உரிமையில்லை. அது குறித்து அவர்கள் விளக்கம் கொடுக்கிறார்கள். எடப்பாடி மற்றும் அவரது மகன் மற்றும் ஸ்டாலின் அவர்களும் சில தொழில் அதிபர்களுடன் சேர்ந்து ஆட்சி அமைக்க முயற்சி செய்துள்ளார்கள்.
எம்ஜிஆர் எதை எதிர்த்து கட்சி ஆரம்பித்தார் அதற்கு எதிராக எடப்பாடி செயல்பட்டதால் கட்சியில் நிர்வாகிகள் அவருக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மக்களின் ஆதரவை ஏற்று அவர்கள் கட்சியில் இருக்கும் சிலர் எங்களுக்கு ஆதரித்துள்ளார்கள். ஸ்டாலின் உதயநிதி ஸ்டாலின் எடப்பாடி அவர்களும் சேர்ந்து புற வழியாக மக்கள் அளித்த தீர்ப்புக்கு எதிராக ஆட்சி அமைக்க முயற்சி செய்தார்கள். எனவே அது ஞாயமான விஷயமாகத்தான் படுகிறது” என்றார்.