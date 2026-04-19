விருதுநகரில் பயங்கர வெடிவிபத்து: 19 பேர் உயிரிழப்பு... 10 கி.மீட்டர் தூரத்திற்கு அதிர்வு

Virudhunagar Fireworks Explosion Latest News Updates: விருதுநகர் அருகே கட்டனார்பட்டியில் உள்ள வனஜா என்ற தனியார் பட்டாசு ஆலையில் பயங்கர வெடி விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. பட்டாசு மருந்துகள் பயங்கரமாக வெடித்து சிதறியதால் சுமார் 10 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு அதிர்வு ஏற்பட்டது.
வனஜா பட்டாசு ஆலையில் ஏற்பட்ட வெடிவிபத்தில் நான்கு அறைகள் முற்றிலும் தரைமட்டமானது. இதுவரை 19 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் பலர் படுகாயமடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர், இதனால் பலி எண்ணிக்கை உயரக்கூடும் என அஞ்சப்படுகிறது.
