அனல் பறக்கும் வாக்குப்பதிவு... 10 தென் மாவட்டங்களின் நிலவரம் என்ன? யாருக்கு சாதகம்?

Tamil Nadu Assembly Election 2026, Voters Turnout: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026 வாக்குப்பதிவு இன்று (ஏப்ரல் 23) நடைபெற்று வருகிறது. 38 மாவட்டங்களின் 234 தொகுதிகளிலும் விறுவிறுப்பாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது.
ஆங்காங்கே சிறு சிறு பிரச்னைகளும், தேர்தல் புறக்கணிப்புகளும் தென்பட்டாலும் வாக்குப்பதிவில் சுணக்கம் ஏதும் தெரியவில்லை. வாக்காளர் பட்டியலில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சிறப்பு தீவிர திருத்தம் காரணமாகவும், நான்கு முனை போட்டி நிலவும் காரணத்தாலும் வாக்குப்பதிவு அதிகரித்து காணப்படுகிறது.
234 தொகுதிகளில் 5,73,43,291 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். வாக்குச்சாவடிகள் 75,064 உள்ளன. 29 வயதிற்குள்ளான இளம் வாக்காளர்கள் 1.21 கோடி பேர் உள்ளனர், 70 வயதிற்கு மேல் மூத்த வாக்காளர்கள் 44.98 லட்சம் பேர் உள்ளனர். இந்தச் சூழலில், தமிழ்நாட்டில் காலை 7 மணியில் இருந்து வாக்குப்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் வேளைில், மதியம் 1 மணி நிலவரம் வெளியாகி உள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் மதியம் 1 மணிநிலவரப்படி சுமார் 56.81% வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது. அதிகபட்சமாக திருப்பூர் மாவட்டத்தில் 62.97% ஆக வாக்குப்பதிவு பதிவாகி உள்ளது. குறைந்தபட்சமாக கன்னியாகுமரியில் 50.35% ஆக வாக்குப்பதிவு நடந்துள்ளது.
வடக்கு மண்டலம், கொங்கு மண்டலம், டெல்டா மண்டலம், தெற்கு மண்டலம் என தமிழ்நாட்டை நான்கு மண்டலமாக பிரிக்கலாம். இதில் தெற்கு மண்டலத்தை பொருத்தவரை கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தென்காசி, தூத்துக்குடி, ராமநாதபுரம், விருதுநகர், மதுரை, தேனி, சிவகங்கை, திண்டுக்கல் என 10 மாவட்டங்கள் உள்ளன. இந்த 10 மாவட்டங்களில் 58 தொகுதிகள் உள்ளன. 58 தொகுதிகளிலும் பதிவான வாக்குப்பதிவு குறித்த இங்கு காணலாம்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம்
குளச்சல் - 48.62%
கன்னியாகுமரி - 53.52%
கிள்ளியூர் - 46.76%
நாகர்கோவில் - 50.89%
பத்மநாபபுரம் - 51.48%
விளவங்கோடு - 50.41%
திருநெல்வேலி மாவட்டம்
அம்பாசமுத்திரம் - 56.05%
நாங்குநேரி - 5059%
ராதாபுரம் - 50.13%
திருநெல்வேலி - 51.99%
பாளையங்கோட்டை - 45.37%
தென்காசி மாவட்டம்
ஆலங்குளம் - 54.34%
கடையநல்லூர் - 54.93%
சங்கரன்கோவில் - 53.95%
தென்காசி - 53.24%
வாசுதேவநல்லூர் - 54.83%
தூத்துக்குடி மாவட்டம்
கோவில்பட்டி - 52.66%
ஒட்டப்பிடாரம் - 51.24%
ஸ்ரீவைகுண்டம் - 51.26%
தூத்துக்குடி - 54.08%
திருச்செந்தூர் - 51.29%
விளாத்திகுளம் - 54.89%
ராமநாதபுரம் மாவட்டம்
முதுகொளத்தூர் - 51.31%
பரமக்குடி - 53.83%
ராமநாதபுரம் - 49.70%
திருவாடனை - 51.91%
விருதுநகர் மாவட்டம்
அருப்புக்கோட்டை - 58.68%
ராஜபாளையம் - 56.39%
சாத்தூர் - 55.56%
சிவகாசி - 56.42%
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் - 57.30%
திருச்சுழி - 60.35%
விருதுநகர் - 56.48%
மதுரை மாவட்டம்
மதுரை மத்தி - 50.69%
மதுரை கிழக்கு - 54.61%
மதுரை வடக்கு - 50.43%
மதுரை தெற்கு -53.83%
மகுரை மேற்கு - 54.33%
மேலூர் - 55.33%
சோழவந்தான் - 57.43%
திருமங்கலம் - 60.12%
திருப்பரங்குன்றம் - 55.34%
உசிலம்பட்டி - 53.98%
திண்டுக்கல் மாவட்டம்
ஆத்தூர் - 58.20%
திண்டுக்கல் - 58.09%
நத்தம் - 60.36%
நிலக்கோட்டை - 59.63%
ஒட்டஞ்சத்திரம் - 62.88%
பழனி - 59.23%
வண்டலூர் - 60.53%
தேனி மாவட்டம்
ஆண்டிப்பட்டி - 55.54%
போடிநாயக்கனூர் - 56.45%
கம்பம் - 56.68%
பெரியகுளம் - 53.91%
