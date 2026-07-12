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  • /'வாட்டர்மெலன் ஸ்டார்' திவாகர் கைது - யூ-ட்யூப் சேனலின் பரபரப்பு புகார் - பின்னணி என்ன?

'வாட்டர்மெலன் ஸ்டார்' திவாகர் கைது - யூ-ட்யூப் சேனலின் பரபரப்பு புகார் - பின்னணி என்ன?

Watermelon Star Diwagar Arrested : யூ-ட்யூப் சேனலைச் சேர்ந்தவரிடம் பணம் கேட்டு மிரட்டியது, அவருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்தது உள்ளிட்ட குற்றச்சாட்டில் வாட்டர்மெலன் ஸ்டார் என இணையத்தில் பரவலராக அறியப்படும் திவாகர் மதுரையில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 12, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 03:26 PM IST
'வாட்டர்மெலன் ஸ்டார்' திவாகர் கைது - யூ-ட்யூப் சேனலின் பரபரப்பு புகார் - பின்னணி என்ன?
Image Credit: Watermelon Star Diwagar | Image Source : @DIWAGAR/Instagram - ScreengrabSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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