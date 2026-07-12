/'வாட்டர்மெலன் ஸ்டார்' திவாகர் கைது - யூ-ட்யூப் சேனலின் பரபரப்பு புகார் - பின்னணி என்ன?

Watermelon Star Diwagar Arrested : 'வாட்டர்மெலன் ஸ்டார்' என இணையத்தில் பரவலாக அறியப்படும் நபர் திவாகர். தன்னை பிசியோதெரபி மருத்துவர் என கூறிக்கொள்ளும் இவர், மதுரை மாவட்டம் அப்பன்திருப்பதி, வெள்ளியங்குன்றம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர்.
யூ-ட்யூப், இன்ஸ்டாகிராமில் பழைய திரைப்படங்களின் வசனங்களுக்கு நடித்து, பாடல்களை பாடி இணையத்தில் பரவலாக அறியப்படுவர் திவாகர். சூர்யாவின் கஜினி படத்தில் புகழ்பெற்ற வாட்டர்மெலன் சாப்பிடும் காட்சியை, மீட்டுருவாக்கம் செய்து இவர் வெளியிட்ட வீடியோ இணையத்தில் வைரலானதை தொடர்ந்து இவரும் வைரலானார்.
அதன்பின் பல யூ-ட்யூப் சேனல்களுக்கு பேட்டி கொடுப்பது, அங்கு பிரச்னை செய்வது என பல முறை சர்ச்சைகளில் சிக்கி இணையத்தில் கடும் விமர்சனங்களையும் சந்தித்துள்ளார். கடந்தாண்டு புகழ்பெற்ற பிக்பாஸ் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியிலும் பங்கேற்றதன் மூலம் இவர் இன்னும் மக்கள் மத்தியில் பரீட்சயமானார்.
இந்நிலையில், திவாகர் அவரது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் சமீபத்தில் வீடியோ ஒன்றை பதிவிட்டிருந்தார். அதில் சென்னையில் யூ-ட்யூப் சேனல் ஒன்றுக்கு நேர்காணல் அளிக்க வந்ததாகவும், அப்போது தன்னை தனி அறையில் அடைத்துவைத்து சிலர் தாக்குவதாகவும் அந்த குறிப்ட்ட யூ-ட்யூப் சேனலை சேர்ந்த பல்வேறு நபர்கள் மீது குற்றஞ்சாட்டி அந்த வீடியோவில் பேசியிருந்தார். பல வீடியோக்களையும், அவரது புகார்களையும் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருந்தார்.
அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அதில் கோரிக்கை வைத்திருந்தார். இதுகுறித்து மதுரை ஆட்சியரிடமும் அவர் புகார் அளித்திருந்தார். அதில் புகார் மனுவில், சென்னையில் யூ-ட்யூப் சேனல் நிறுவனத்தினர் தன்னை தாக்கியதாகவும் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
மேலும், இதுகுறித்து சென்னை கீழ்பாக்கம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தபோது, அங்குள்ள காவல் ஆய்வாளர், உதவி ஆய்வாளர் ஆகியோர் யூ-ட்யூப் சேனலுக்கு ஆதரவாக இருந்து தனக்கு கொலை மிரட்டல் விடுக்கின்றனர் என்றும் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் புகார் மனுவில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இதையொட்டி, திவாகர் வெளியிட்ட அந்த வீடியோவை இன்ஸ்டாகிராமில் இருந்து நீக்கும்படி, குறிப்பிட்ட யூ-ட்யூப் சேனலை சேர்ந்தவர் என கூறப்படும் நபர் திவாகரிடம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
அந்த வீடியோவை நீக்க வேண்டும் என்றால் 1 லட்ச ரூபாய் பணம் வேண்டும் என திவாகர் கேட்டிருக்கிறார் என கூறப்படுகிறது. அதுமட்டுமின்றி அந்த நபருக்கு திவாகர் கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
இதுதொடர்பாக, அந்த குறிப்பிட்ட யூ-ட்யூப் சேனலை சேர்ந்த சென்னை கீழ்பாக்கம் காவல் நிலையத்தில் திவாகர் மீது புகார் தெரிவித்துள்ளார். இதையடுத்து, பணம் கேட்டு மிரட்டல், கொலை மிரட்டல் உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் திவாகர் மீது சென்னை கீழ்பாக்கம் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
மேலும், திவாகரை பிடிக்க காவல்துறையினர் தனிப்படையையும் அமைத்தனர். திவாகரின் சொந்த ஊரான மதுரைக்கு தனிப்படையினர் விரைந்தனர். இந்நிலையில், மதுரையில் திவாகரை தனிப்படை காவலர்கள் கைது செய்துள்ளனர்.
கொலை மிரட்டல், பணம் கேட்டு மிரட்டல் உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் கைதாகி இருக்கும் இவர் சென்னை அழைத்து வரப்படுவார். நீதிபதிகள் முன் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு திவாகரை சிறையில் அடைக்கவும் வாய்ப்புள்ளது.