/முதலமைச்சரின் கண் அசைவுக்காக காத்திருக்கிறோம்! - அமைச்சர் விஸ்வநாதன் பதிலடி!

"முதலமைச்சரின் கண் அசைவுக்காக காத்திருக்கிறோம்!" – எதிர்க்கட்சிகளின் விமர்சனங்களுக்கு அமைச்சர் விஸ்வநாதன் மதுரையில் ஆவேச பதிலடி!
தமிழகத்தில் ஆட்சி மாறிவிட்டது, அதிகாரம் கைமாறிவிட்டது என்பதை புரியாமல் இன்னும் சிலர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். எதிர்க்கட்சியினரின் அநாகரிகமான விமர்சனங்களுக்கு பதிலடி கொடுக்க நாங்கள் தயாராகவே இருக்கிறோம். முதலமைச்சர் தளபதி விஜய்யின் கண் அசைவுக்காக மட்டுமே நாங்கள் தற்போது அமைதி காத்து வருகிறோம் என்று உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் மதுரையில் காரசாரமாக தெரிவித்துள்ளார். தமிழகத்தின் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த விஸ்வநாதன், இன்று மதுரை அரசு விருந்தினர் மாளிகையில் ஒரு முக்கிய ஆலோசனை கூட்டத்தை நடத்தினார். இந்த அறிமுக கூட்டத்தில் மதுரை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர், மாநகரக் காவல் ஆணையர், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் உட்பட பல்வேறு அரசுத்துறை உயர் அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர். இந்த கூட்டத்தை முடித்து கொண்டு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர், எதிர்க்கட்சிகளின் விமர்சனங்களுக்கு அதிரடியான பதிலடிகளைக் கொடுத்தார்.
மதுரையில் இன்று நடத்தப்பட்டுள்ளது அதிகாரிகளுடனான ஒரு அறிமுக கூட்டம் மட்டுமே. இனிவரும் நாள்களில் மாவட்ட அளவிலான ஆய்வு கூட்டங்கள் விரிவாக நடத்தப்படும். தமிழகத்தில் தேவையில்லாமல் சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்சினைகளை கையில் எடுப்பவர்கள் யார் என்பதை நான் உன்னிப்பாக கவனித்து வருகிறேன். இன்னும் நாம்தான் அதிகாரத்தில் இருக்கிறோம் என்ற மிதப்பில் இருப்பவர்கள் தான் இதுபோன்ற தேவையில்லாத வேலைகளில் ஈடுபடுகிறார்கள். தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி மாறிவிட்டது, அதிகாரம் கைமாறிவிட்டது என்கிற யதார்த்தம் இன்னும் அவர்களுக்கு புரியவில்லை. தமிழக இளைஞர்களால் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட, ஒட்டுமொத்த இந்தியாவே திரும்பி பார்க்கக்கூடிய ஒரு மாற்று அரசாங்கம் தான் தற்போது தமிழ்நாட்டில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் அமைந்திருக்கிறது" என்று பெருமிதத்துடன் கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "ஏறத்தாழ 2 கோடி வாக்காளர்கள் தளபதி விஜய் அவர்களை முழுமனதாக ஏற்றுக்கொண்டு இந்த புதிய ஆட்சியை உருவாக்கியுள்ளனர். அரசியல் என்று வந்துவிட்டால் விமர்சனங்கள் இருக்கலாம், ஆனால் அவை நாகரிகமான முறையில் முன்வைக்கப்பட வேண்டும். அதை விடுத்து அநாகரிகமான முறையில் நாரச நடைமுறையில் விமர்சனம் செய்பவர்களின் கருத்துகளை நாங்கள் புறந்தள்ளுவோம். நாக்கு இருக்கிறது என்பதற்காக நீளமாக பேசுபவர்கள் தங்களது நாக்கை கொஞ்சம் அடக்கி பேசினால் நல்லது. தொடர்ந்து இதேபோல் எல்லையை மீறினால், உரிய முறையில் பதிலடி கொடுக்க எங்கள் கூட்டணி மிகவும் வலுவாகவும் தைரியமாகவும் இருக்கிறது.
அதிமுக மற்றும் திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளின் விமர்சனங்களுக்கு பதிலளித்த அமைச்சர், "நாங்கள் யாரையும் முதுகில் குத்தவில்லை. கடந்த காலங்களில் அவர்கள் தான் எங்களை எல்லா இடங்களிலும் குத்தி பார்த்தார்கள். அப்போதெல்லாம் நாங்கள் பொறுமையாக இருந்தோம், தற்போதுதான் நாங்கள் நிம்மதியாக இருக்கிறோம். தளபதி விஜய் தலைமையில் ஒரு வெற்றிக் கூட்டணி ஆட்சியை அமைத்துள்ளோம். ஏறத்தாழ 60 ஆண்டு காலத்திற்குப் பிறகு காங்கிரஸ் பேரியக்கம் தமிழகத்தின் கூட்டணி அமைச்சரவையில் இடம் பெற்று, சாதனை படைத்துள்ளது. கூட்டணி ஆட்சி என்பது திராவிட அரசியலுக்கு ஒத்து வராது, தமிழ்நாட்டிற்கு அது செட் ஆகாது என்று வியாகாணம் பேசியவர்களின் வாய்களை மக்கள் அடைத்துள்ளனர். எங்கள் அமைச்சரவையில் 7 பட்டியலின அமைச்சர்கள் இடம் பெற்றுள்ளனர். 25 வயது முதல் 40 வயதிற்கு உட்பட்ட 20 இளம் அமைச்சர்களுக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்படிப்பட்ட ஒரு முற்போக்கான, மாற்று அரசாங்கத்தை உலகத்தில் வேறு எங்குமே பார்க்க முடியாது. திமுக ஆட்சிக்கு வந்தபோது நிர்வாகத்தைக் கற்றுக்கொள்ள ஆறு மாத காலம் அவகாசம் கேட்டார்களே, அதே அவகாசம் மக்கள் அங்கீகரித்த எங்கள் அரசுக்குக் கிடையாதா?" என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
"திமுக அடுத்து பாஜகவுடன் கூட்டணி வைக்குமா அல்லது வேறு எங்கு சென்றால் நமக்கென்ன? அவர்கள் எக்கேடு கெட்டுப் போனால் எங்களுக்கு கவலையில்லை. நாங்கள் தமிழ்நாட்டில் ஒரு வலுவான தலைமையின் கீழ் புதிய கூட்டணியை, புதிய பரிமாணத்தை, புதிய அரசியல் மறுமலர்ச்சியை உருவாக்கியுள்ளோம். இந்த அரசியல் மாற்றம் தமிழ்நாடு தாண்டி இந்தியா முழுக்க பரவ போகிறது. கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி ஆகிய கட்சிகளும் நாளடைவில் முதலமைச்சர் விஜய்யின் இந்த நேர்மையான கூட்டணியில் வந்து இணைவார்கள் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம்.
மக்களுக்காக வேலை செய்ய வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் ஒரு கூட்டணியாகவும், வெறும் விமர்சனங்களையும் வியாகாணங்களையும் பேசிக்கொண்டே நாட்களை வீணடிப்பவர்கள் மற்றொரு கூட்டணியாகவும் பிரிந்து கிடக்கிறார்கள். மக்கள் சாதாரணமானவர்கள் அல்ல, அவர்கள் அனைத்தையும் உன்னிப்பாகக் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். எங்கள் முதல்வர் மக்களுக்கான முதல்வர், எங்கள் அரசு மக்களுக்கான ஜனநாயக அரசு" என்றார்.
இறுதியாகப் பேசிய அமைச்சர், "எதிர்க்கட்சியினரின் அனைத்துக் கேள்விகளுக்கும் தகுந்த பதில் கொடுக்க வேண்டிய நேரம் விரைவில் வரும். எங்கள் முதலமைச்சர் எங்களை எப்போதும் கண்ணியமாக இருக்கும்படி அறிவுறுத்தியுள்ளார். அதனால்தான் நாங்கள் பொறுமை காக்கிறோம். முதலமைச்சரின் கண் அசைவுக்காக நாங்கள் காத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். முதலமைச்சரிடம் இருந்து காங்கிரஸ் அமைச்சர்களான எங்களுக்கு என்று பச்சைக்கொடி காட்டப்படுகிறதோ, அன்றைக்கு நாங்களும் தெருவில் இறங்கி அநாகரிகமாக பேசுபவர்களை கண்டிப்போம்" என்று ஆவேசமாக தெரிவித்து முடித்தார்.
