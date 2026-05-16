/விஜய் ரூ.2,500 எப்போது கொடுப்பார்? - தமிழக அரசின் அப்டேட் - அடுத்த மாதமும் ரூ.1000 தானா?

Minister CTR Nirmal Kumar : விஜய் அளித்த தேர்தல் வாக்குறுதியான 2,500 ரூபாய் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் எப்போது செயல்படுத்தப்படும் என்பது குறித்து மதுரையில் அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் தெரிவித்ததை இங்கு விரிவாக காணலாம்.
Minister CTR Nirmal Kumar Press Meet: திருப்பரங்குன்றம் தொகுதியின் சட்டப்பேரவையின் உறுப்பினரான சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார், முதலமைச்சர் தலைமையிலான தவெக அரசின் அமைச்சராக பதவியேற்ற பிறகு முதல்முறையாக மதுரை வந்துள்ளார். இன்னும் அவருக்கு இலாக்கா ஒதுக்கீடு செய்யப்படவில்லை. மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் இன்று (மே 16) தரிசனம் மேற்கொண்டார்.
சாமி தரிசனத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், 234 தொகுதிகளிலும் போட்டியிட்ட தவெக வேட்பாளர்கள் தற்போது அவரவர் தொகுதிகளில் நன்றி தெரிவித்து வருகின்றனர் என்றும் மக்கள் என்ன நினைத்து தங்களுக்கு வாக்களித்து உள்ளார்களோ அந்த வேலைகளை தொடங்கியுள்ளோம் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
மேலும் அந்த செய்தியாளர் சந்திப்பில், "நேற்று (மே 15) மதுரையில் மாவட்ட போலீஸ் அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட அனைவரையும் சந்தித்து ஆலோசனை மேற்கொண்டோம். போதைப்பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்படும் இடங்களில் எல்லாம், கண்காணித்து நடவடிக்கை எடுக்குமாறு வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து அதிகாரிகள் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள். முறைகேடாக செயல்படும் கடைகள் மூடப்பட்டு சீல் வைக்கப்பட்டு வருகின்றன. விதிமீறல் நடைபெறும் மதுபான பார்களிலும் ஆய்வு செய்யப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன" என்றார்.
தமிழ்நாட்டில் போதைப் பொருள் புழக்கத்தை கட்டுப்படுத்த முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான அரசு பல்வேறு முன்னெடுப்புகளை மேற்கொண்டுள்ளது. போதைப்பொருள் தடுப்பு படை, 717 டாஸ்மாக் மூடல் உள்ளிட்டவை குறிப்பிடத்தக்கவை.
இதைத் தொடர்ந்து அமைச்சர் நிர்மல் குமார், "மதுரையில் சட்டத்திற்கு புறம்பாக இயங்கும் குவாரிகள் அடையாளம் காணப்பட்டு அவற்றின் மேலும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இதுவரை நடந்த ஆட்சி போன்று எங்கள் ஆட்சி இருக்காது.
என்ன நினைத்து முதலமைச்சர் விஜய் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறாரோ, அனைவரும் அப்படியே செயல்பட வேண்டும் என கூறி வருகிறோம். இதற்கு பொதுமக்களும் முழு ஒத்துழைப்பை கொடுக்கின்றனர். அடுத்த மூன்று மாதங்களுக்குள் இவை அனைத்தும் சீரமைக்கப்படும், அனைத்தும் சரியான பாதையில் நடைபெறும்" என்றார்.
மேலும் முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து பேசிய அமைச்சர், "சட்டம் ஒழுங்கு தற்போது சீராக உள்ளது. ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு துறை வாரியாக தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகிறார்.அடுத்து ஒரு சில நாட்களில் பெரிய அளவிலான மாற்றத்தை பார்க்கலாம்.
காலையில் இருந்து மாலை வரை தலைமைச் செயலகத்தில் அமர்ந்து பல்வேறு ஆய்வு பணிகளில் முதலமைச்சர் ஈடுபடுகிறார். மதிய உணவும் கொண்டு வருகிறார். இதுபோன்று எந்த முதல்வரும் பணி செய்யவில்லை என அனைவரும் கூறுகின்றனர்.
நிர்வாக நடைமுறைகளை இங்கு கடந்த காலங்களில் ஆண்ட கட்சிகள் (திமுக, அதிமுக) மாற்றி வைத்துள்ளன. அவற்றை ஒரே நாளில் சரி செய்ய முடியாது. அனைத்து துறைகளையும் முழுமையாக ஆய்வு செய்து விட்டு, தெளிவான வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் என பதவி ஏற்கும்போது முதலமைச்சர் மக்களிடம் தெரிவித்திருந்தார்.
ஒவ்வொரு துறையிலும் என்ன இருக்கிறது? என்ன இல்லை? என்பது குறித்து மக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். எனவே, அதுகுறித்த பணிகளை முடுக்கிவிட்டுள்ளோம். அனைத்து துறைகளிலும் ஊழல் புரையோடிப் போய் இருக்கின்றன, கடுமையான எதிர்மறை வளர்ச்சியில் உள்ளன.
ஆகையால் , நடப்பில் அதன் நிலை என்னவாக இருக்கிறது என்பதை முழுமையாக ஆய்வு செய்தாக வேண்டும். அவற்றை முழுமையாக தணிக்கை செய்தால் மட்டுமே ஒவ்வொரு துறைகளின் நிலைமையும் தெரியவரும். இதையெல்லாம் செய்து முடித்த பிறகு தான் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற இயலும்" என்றார்.
அந்த வகையில், விஜய் வாக்குறுதி அளித்த மகளிர் உரிமைத்தொகையான 2500 ரூபாய் எப்போது வழங்குவீர்கள்? என்ற கேள்விக்கு, "பட்ஜெட் தாக்கல் செய்த பிறகு தான் இத்திட்டத்தை செயல்படுத்த முடியும். அதற்குள் முதலமைச்சர் நிதி ஆதாரங்களை சரி செய்துவிடுவார், இதெல்லாம் ஒரு நாளில் மட்டும் சரி செய்ய முடியாது" என்றார். ஜோசியர் கூறியதால் முதல்வர் கோட் சூட் அணிந்துள்ளாரா? என்ற கேள்விக்கு, 'அது தலைவரின் முடிவு' என பதிலளித்தார்.
தமிழக வெற்றிக் கழகம், திராவிட கட்சிகளின் நீட்சியா? என்ற கேள்விக்கு, "சட்டசபையில் எவ்வளவு இளைஞர்கள், பெண்கள் அமர்ந்துள்ளனர் என்று பார்க்க வேண்டும். அதிகாரிகளுக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மக்கள் நினைத்ததை முதலமைச்சர் செய்து கொண்டிருக்கிறார். எனவே, இது எந்த வெர்ஷனும் கிடையாது. இது புது வெர்சன்" என்றார்.
முதலமைச்சர் விஜய் எப்போது செய்தியாளர்களை சந்திப்பார் என்ற கேள்விக்கு, "முதல்வர் விஜய் தேவையான நேரத்தில் செய்தியாளர்களை சந்திப்பார். செய்தியாளர்களை சந்திக்க வேண்டிய கட்டாயம் கிடையாது. பெஞ்ச் மார்க்கும் கிடையாது" என பதிலளித்தார்.
கடந்த மே 10ஆம் தேதி முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக ஆட்சி பொறுப்பேற்றது. முதல் நாளில் மூன்று திட்டங்களுக்கு கையெழுத்திட்டது, அடுத்த சில நாள்களில் 717 டாஸ்மாக் மூடல் போன்ற அறிவிப்புகள் வெளியாகினாலும், தவெக அரசின் தனித்துவமான வாக்குறுதிகள் எதுவும் இன்னும் செயல்படுத்தப்படவில்லை.
ஆனால், இதற்கு சற்று கால அவகாசம் வேண்டும் என்ற முதல்வரே அவர் பதவியேற்றபோது கேட்டிருந்தார். மே 13ஆம் தேதி பெரும்பான்மையை நிரூபித்த பிறகு, விஜய் இன்னும் பெரியளவில் அறிவிப்புகளை வெளியிடவில்லை என்பதால் அனைவரும் கவனமும் இப்போது விஜய் மீது குவிந்திருக்கிறது. விரைவில் அமைச்சரவையை விரிவாக்கம் செய்து, அனைவருக்கும் இலாக்காவை ஒதுக்கீடு செய்வார் என கூறப்படுகிறது.