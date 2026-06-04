/பழனி - திருச்சி இடையே புதிய ரயில்கள் இயக்கம் எப்பொழுது? மதுரை ரயில்வே கோட்ட மேலாளர் விளக்கம்

மதுரை: பழனியிலிருந்து திருச்சிக்கு ரயில்களை இயக்குவது எந்த அளவிற்குச் சாத்தியம் என்பது குறித்துத் துறை ரீதியாக முழுமையாக ஆய்வு செய்து, அதன் சாத்தியக்கூறுகளை ஆராய்ந்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என ரயில்வே மதுரை கோட்ட மேலாளர் ஓம் பிரகாஷ் மீனா தெரிவித்துள்ளார். பழனி - திருச்சி புதிய ரயில்கள் இயக்கம் எப்பொழுது? அல்லது பழனி - திருச்சி இடையே மெமு ரயில்கள் இயக்கப்படுமா? மற்றும் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ள பழனி ரயில் நிலையம் எப்போது திறக்கப்படும்? போன்ற விவரங்களை பார்ப்போம்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி ரயில் நிலையத்தில் மத்திய அரசின் அம்ரித் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நவீன உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டுப் பணிகளை மதுரை ரயில்வே கோட்ட மேலாளர் ஓம் பிரகாஷ் மீனா தலைமையிலான அதிகாரிகள் குழுவினர் நேரில் பார்வையிட்டு இறுதி கட்ட ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
ரயில் நிலைய வளாகத்தில் நடைபெற்று வரும் பணிகளை ஒவ்வொரு பகுதியாகப் பார்வையிட்ட கோட்ட மேலாளர், திறப்பு விழாவிற்கு முன்பாக அனைத்துப் பணிகளையும் முழுமையாகவும், தரமான முறையிலும் நிறைவு செய்ய வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கும், பொறியாளர்களுக்கும் உத்தரவிட்டார்.
மேலும் பயணிகளின் வசதிக்காக மேம்படுத்தப்பட்டு வரும் நவீன வாகன நிறுத்துமிடம், காத்திருப்பு அறைகள், உணவகங்கள், படிக்கட்டுகளின் உறுதித்தன்மை, நடைபாதைகள் மற்றும் பயணிகள் மேடைகள் (Platforms) உள்ளிட்ட அனைத்து உள்கட்டமைப்பு வசதிகளையும் அவர் பார்வையிட்டார்.
இந்த ஆய்வின் போது ரயில்வே துறையின் மூத்த அதிகாரிகள் மற்றும் பொறியாளர்கள் உடனிருந்து, பணிகள் குறித்த விபரங்களை விளக்கினர்.
இதனைத் தொடர்ந்து நிருபர்களிடம் பேசிய அவர், "பழனியிலிருந்து திருச்சி வழியாகப் புதிய ரயில்கள் ஏதேனும் இயக்குவதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ளதா என்பது குறித்துப் பொதுமக்களிடம் இருந்தும், பல்வேறு அமைப்புகளிடம் இருந்தும் கோரிக்கை மனுக்கள் வந்துள்ளதாகத் தெரிவித்தார். எனவே திருச்சி வழியாக ரயில்களை இயக்குவது எந்த அளவிற்குச் சாத்தியம் என்பது குறித்துத் துறை ரீதியாக முழுமையாக ஆய்வு செய்து, அதன் சாத்தியக்கூறுகளை ஆராய்ந்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றார்.
அதேநேரம் பழனி வழித்தடத்திற்கு தற்போதைய சூழலில் புதிய ரயில்கள் எதையும் உடனடியாகக் கொண்டு வரும் திட்டம் எதுவும் இல்லை என்றார்.
மேலும் பயணிகள் மற்றும் வியாபாரிகள் நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்துக் காத்துக் கொண்டிருக்கும் மெமு (MEMU) ரயில்கள் இயக்கம் குறித்துப் பேசிய அவர், "தற்போது ரயில்வே துறையிடம் மெமு ரயில்களை இயக்குவதற்கான எந்தவொரு திட்ட வரைவும் கையில் இல்லை என்றும், எனினும் பொதுமக்கள் தரப்பிலிருந்து இதற்குத் தொடர்ந்து கோரிக்கைகளும், தேவைகளும் அதிகமாக இருக்கும் பட்சத்தில், அந்தத் தேவையை முழுமையாக ஆய்வு செய்து அதன் அடிப்படையில் உரிய முடிவு எடுக்கப்படும்" என்றும் கூறினார்.
இறுதியாக அம்ரித் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ள பழனி ரயில் நிலையம் எப்போது திறக்கப்படும் என்பது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு ரயில்வே வாரியம் அல்லது பிரதமரின் அலுவலகத்தில் இருந்து தான் வெளியாகும் என்று குறிப்பிட்டார். தேதி அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர் இது முறைப்படி திறந்து வைக்கப்படும் என்றும், எங்களைப் பொறுத்தவரை ரயில் நிலையப் பணிகள் அனைத்தும் முடிந்து நாங்கள் திறப்பு விழாவிற்கு முழுமையாகத் தயாராகவே இருக்கிறோம் என்றும் கோட்ட மேலாளர் ஓம் பிரகாஷ் மீனா தெரிவித்தார்.