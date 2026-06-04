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பழனி - திருச்சி இடையே புதிய ரயில்கள் இயக்கம் எப்பொழுது? மதுரை ரயில்வே கோட்ட மேலாளர் விளக்கம்

பழனி - திருச்சி புதிய ரயில்கள்: மத்திய அரசின் அம்ரித் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி ரயில் நிலையத்தில் நவீன உள்கட்டமைப்பு பணிகள் குறித்து மதுரை ரயில்வே கோட்ட மேலாளர் ஓம் பிரகாஷ் மீனா ஆய்வு செய்தார். மேலும் பழனி மற்றும் திருச்சி இடையே புதிய ரயில்கள் இயக்கம் குறித்த கோரிக்கைக்கும் விளக்கம் அளித்தார்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 04, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 04:11 PM IST
பழனி - திருச்சி இடையே புதிய ரயில்கள் இயக்கம் எப்பொழுது? மதுரை ரயில்வே கோட்ட மேலாளர் விளக்கம்
Image Credit: Palani Trichy New Train Updates | Image: Indian Railway

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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