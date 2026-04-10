சீமான் + விஜய்... பாஜகவுக்கு சாதகம் - குளச்சல் 'கோட்டையை' தக்கவைக்குமா காங்கிரஸ்?

Colachel Assembly Election 2026 Winning Chance Congress vs BJP: கன்னியாகுமரி, நாகர்கோவில், பத்மநாபுரம், குளச்சல், கிள்ளியூர், விளவங்கோடு என கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மொத்தம் ஆறு சட்டப்பேரவை தொகுதிகள் உள்ளன. இவை அனைத்தும் பொது தொகுதிகளாகும்.
தமிழ்நாட்டின் தென்முனையில் உள்ள இந்த மாவட்டம் பெரும்பாலும் தேசிய கட்சிகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கும். பல தொகுதிகள் காங்கிரஸின் கோட்டையாக விளங்குகின்றன, பாஜகவும் பெருமளவில் இப்பகுதியில் வளர்ச்சி கண்டுள்ளது. அதேநேரத்தில் திமுக, அதிமுக அளவிற்கு நாம் தமிழர் கட்சியும் பெருமளவில் வளர்ச்சி கண்டுள்ளது. களத்தில் புதுமுகமாக தவெக உள்ளது. கன்னியாகுமரி முழுவதும் நான்கு முனை போட்டி தீவிரமாகவே உள்ளது.
5 தொகுதிகளில் தாமரை சின்னம்
அந்த வகையில், மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி சார்பில் காங்கிரஸ் மூன்று தொகுதிகளிலும், திமுக இரண்டு தொகுதிகளிலும், சிபிஐ ஒரு தொகுதிகளிலும் போட்டியிடுகின்றன. தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் பாஜக நான்கு தொகுதிகளிலும், தமாகா மற்றும் அதிமுக தலா 1 தொகுதியில் போட்டியிடுகின்றன. இதில், பாஜகவின் தாமரை சின்னம் 5 தொகுதியில் போட்டியிடுவது குறிப்பிடத்தக்கது.
நாதக பெற்ற 80 ஆயிரம் வாக்குகள்
அதேநேரத்தில் கூட்டணி ஏதுமின்றி தனித்து நிற்கும் நாதக, தவெக 6 தொகுதிகளிலும் போட்டியிடுகின்றன. முன்னணி கட்சிகளை தவிர்த்து நாம் தமிழர் கட்சியின் வளர்ச்சி கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் அபரிமிதமானதாகும். கடந்த 2021 தேர்தலில் நாம் தமிழர் கட்சி 6 தொகுதிகளையும் சேர்த்து 79 ஆயிரத்து வாக்குகளை பெற்றிருந்தது. அனைத்து தொகுதிகளிலும் டெபாசிட் இழந்தாலும், மூன்றாவது இடத்தை பிடித்திருந்தது.
நாதக vs தவெக - முந்தப்போவது யார்?
அந்த வகையில், தற்போது தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வருகையாலும், இளைஞர்கள் மற்றும் முதல்முறை வாக்காளர்களின் கிறிஸ்துவர்கள், மீனவர்கள் மத்தியில் விஜய்க்கு ஆதரவு நிலவுவதாகவும் பெரியளவில் பேசப்படுகிறது. ஆனால், கள யதார்த்தம் என்ன என்பது மே 4ஆம் தேதிதான் தெரியும். இருப்பினும், தவெக நிச்சயம் வாக்குகளை பிரிக்கும் என்பதால் இந்த முறையும் நாதகவுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு குறைந்து காணப்படுகிறது.
குளச்சல் காங்கிரஸின் கோட்டை
நாம் தமிழர் கட்சி கன்னியாகுமரியில் அதிக வாக்குகளை (18,202) பெற்ற குளச்சல் தொகுதிதான் தற்போதைய தேர்தலில் பெரும் கவனத்தை பெற்றிருக்கிறது. இத்தொகுதியில் 9 முறை காங்கிரஸ் கட்சி வெற்றி பெற்றுள்ளது. திமுக இரண்டு முறையும், அதிமுக இரண்டு முறையும், ஜனதா கட்சி ஒருமுறையும் இங்கு வெற்றிபெற்றுள்ளன. 1962இல் சுயேச்சை வேட்பாளர் சுவாமிதாஸ் இங்கு வென்றுள்ளார். பாஜக கால் வைக்காத தொகுதிகளில் இதுவும் ஒன்றும். அப்படியிருக்க இந்த முறை பாஜகவுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு அதிகம் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதற்கு தவெகவும் முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது. இதன் பின்னணியை இங்கு பார்க்கலாம்.
குளச்சல் வேட்பாளரும்... பின்னணியும்...
காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் கடந்த மூன்று முறை வெற்றிபெற்ற பிரின்ஸ் இம்முறை போட்டியிடவில்லை. அவருக்கு பதில், 2024 விளவங்கோடு இடைத்தேர்தலில் காங்கிரஸில் நின்று வென்ற தாரகை கத்பர்ட் குளச்சல் தொகுதிக்கு மாற்றப்பட்டார். இவர் மீனவரில் முக்குவர் சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவர் என கூறப்படுகிறது. பாஜக சார்பில் சிவகுமார் புதிய வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் இந்து நாடார் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர். நாதக சார்பில் ஆன்சி சோபா ராணி, இவர் பெந்தகோஸ்த் நாடார் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர். தவெகவின் பிரேம் அலெக்ஸ் லாரண்ஸ் கத்தோலிக்க நாடார் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்.
காங்கிரஸ் கட்சிக்கு என்ன பிரச்னை?
அந்த வகையில், குளச்சல் தொகுதியை சமூக பொறியியல் (Social Engineering) கோணத்தில் அணுகினால், தற்போதைய நிலவரம் ஓரளவு தெளிவடையும். காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இங்கு பாரம்பரியமாகவே மீனவர், பெந்தகோஸ்த் நாடார், கத்தோலிக்க நாடார், இந்து நாடார், இஸ்லாமியர் உள்ளிட்ட சமூகத்தினரிடம் ஒருங்கிணைந்த வாக்குகள் (Consolidation) கிடைக்கும். ஆனால், இம்முறை நாதகவும், தவெகவும் அதை பெருமளவில் பிரிப்பார்கள். தொகுதிக்கு புதியவராக அறியப்படுவதும் மற்றும் காங்கிரஸின் உட்கட்சி பிரச்னைகளும் தாரகை கத்பர்டுக்கு பெரிய தலைவலியை கொடுக்கலாம்.
பாஜகவுக்கு சற்று சாதகம் ஏன்?
காங்கிரஸின் பாரம்பரிய வாக்குகள் சிதறும்பட்சத்தில், மறுபுறம் இந்துக்களின் வாக்குகளை சிந்தாமல் சிதறாமல் பாஜக பெற வாய்ப்புள்ளது. இதை கடந்த தேர்தலிலும் பார்க்க முடிந்தது. கடந்த முறை பாஜக 24, 832 வாக்குகள் வித்தியாசத்திலேயே தோற்றது. கடந்த முறையை விட 6 ஆயிரம் வாக்காளர்கள் தற்போது குறைந்துள்ளனர். இதனால், காங்கிரஸ் - பாஜக இடையே இம்முறை போட்டி கடுமையாக இருக்கும். வாக்கு வித்தியாசமும் இந்த முறை நிச்சயம் குறைவாகவே இருக்கும்.
காங்கிரஸ் இதை செய்யுமா?
காங்கிரஸ் தனது மீனவர்கள் மற்றும் கத்தோலிக்க நாடார் வாக்குகளை பிரிக்கும் தவெகவை வீழ்த்த உடனடியாக சுதாரித்து வாக்குகளை ஒருங்கிணைக்கும் முயற்சியில் களமிறங்க வேண்டும். கடல்பகுதிகளில் மட்டுமின்றி சமவெளிப்பகுதிகளிலும் தங்களின் வாக்குகளை ஒருங்கிணைக்கும்பட்சத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியால் தனது கோட்டையை தக்கவைக்க இயலும்.
அனல் பறக்கும் குளச்சல் களம்
தவெகவும், நாதகவும் களத்தில் காங்கிரஸை முந்திவிட்டால் அது நிச்சயம் பாஜகவின் வெற்றிக்கே வழிவகுக்கும். மேலும், நாதக மற்றும் தவெக இடையே மூன்றாவது இடத்தை பிடிக்கப்போவது யார் என்ற கேள்வியும் எழுகிறது. கன்னியாகுமரியில் மற்ற தொகுதிகளை போலவே குளச்சல் களமும் சுவாரஸ்யமானதாக இருக்கிறது. ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி மக்கள் தீர்மானித்ததை நாம் மே 4ஆம் தேதி அன்று தெரிந்துகொள்வோம், அதுவரை களத்தில் எதுவேண்டுமானாலும் எப்போது வேண்டுமானாலும் மாறலாம்.
