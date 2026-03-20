தூத்துக்குடி மாணவியை கொலை செய்தது எப்படி? குற்றவாளியின் வாக்குமூலம் - ஷாக் தகவல்

தூத்துக்குடி மாணவி கொலை சம்பவம் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ்: தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திகுளம் அருகே கடந்த மார்ச் 10ஆம் தேதி இயற்கை உபாதை கழிப்பதற்காக காட்டுப் பகுதிக்குச் சென்ற 12ஆம் வகுப்பு பள்ளி மாணவி, பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டார்.
இந்தக் கொலை வழக்கு தொடர்பாக 10 தனிப் படைகள் அமைத்து போலீசார் குற்றவாளியை தேடி வந்தனர். நீண்ட நாள்களாக தேடியும் குற்றவாளி பிடிபடாமல் இருந்ததால் பெற்றோர் உள்பட ஊர் மக்கள் கடும் கொந்தளிப்பில் இருந்தனர். தமிழ்நாடு முழுவதும் இச்சம்பவம் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியது. குறிப்பாக பெண் காணாமல் போனது தொடர்பாக புகார் கொடுக்க வந்த தந்தையை போலீசார் அலைக்கழித்த சம்பவமும் மக்கள் மத்தியில் பெரும் கோபத்தை ஏற்படுத்தியது.
உடலை பெற்றுக்கொண்ட மாணவியின் பெற்றோர்
குற்றவாளியை கைது செய்தால் மட்டுமே உடலை வாங்குவோம் என்று மாணவியின் பெற்றோர், உறவினர்கள் மற்றும் கிராமத்தினர் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர். உடற்கூராய்வு நிறைவடைந்து மாணவியின் உடல் தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் வைக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், ஒன்பது நாட்கள் கழித்து மாணவி கொலை வழக்கில் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சாயல்குடி பகுதியை சேர்ந்த தர்ம முனிஸ்வரன் என்பவரை போலீசார் நேற்று (மார்ச் 19) கைது செய்தனர். தர்ம முனீஸ்வரன் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், உடலைப் பெற்றுக் கொள்ள மாணவியின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் சம்மதம் தெரிவித்தனர்.
இறுதி ஊர்வலத்தில் கதறி அழுத பெற்றோர்
இதையெடுத்து மாணவியின் குடும்பத்தினர் மற்றும் கிராம மக்கள், ஒரு கார் மற்றும் இரண்டு வேன்களில் புறப்பட்டு தூத்துக்குடி கிளம்பி சென்று உடலை பெற்றுக்கொண்டு ஊருக்கு கொண்டு வந்தனர். ஊர் முகப்பில் இருந்து ஆம்புலன்ஸ் மூலமாக மாணவியின் உடல் மயானத்திற்கு ஊர்வலமாக கொண்டு செல்லப்பட்டது. மாணவியின் இறுதி ஊர்வலத்தில் அமைச்சர் கீதா ஜீவன், சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் மார்க்கண்டேயன், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு மற்றும் கிராம மக்கள் என 500க்கும் மேற்பட்டோர் ஊர்வலமாக சென்றனர்.
ஆம்புலன்ஸில் இருந்து இறக்கப்பட்ட மாணவியின் உடலை பார்த்து பெற்றோர், உறவினர்கள் மற்றும் கிராமத்தினர் கண்ணீர் விட்டு கதறி அழுதனர். உயிரிழந்த மாணவியின் சகோதரி மயக்கம் அடைந்தார், உடனே அங்கிருந்தவர்கள் தண்ணீர் தெளித்து அவரை அமர வைத்தனர்.
தொடர்ந்து பொது மக்களும், அஞ்சலி செலுத்தினர். அமைச்சர் கீதாஜீவன், சட்டமன்ற உறுப்பினர் மார்க்கண்டேயன், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கடம்பூர் செ. ராஜு மற்றும் பல்வேறு கட்சிகளின் பிரமுகர்கள் மாணவியின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர். இறுதி சடங்குகள் முடிவடைந்து எரிமேடையில் மாணவியின் உடல் தகனம் செய்யப்பட்டது.
யார் இந்த தர்ம மூனிஸ்வரன்?
பள்ளி மாணவி கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் கைதான தர்ம மூனிஸ்வரனிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. அவர் மாணவியை ஏன் கொலை செய்தார்?, எப்படி கொலை செய்தார்? என்ற தகவல் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.
தர்ம மூனிஸ்வரனை பொருத்தவரையில், கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே உள்ள கீழஈரால் பகுதியில் மூதாட்டியை வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கி, கொலை செய்து நகையை திருடிய வழக்கில் வாழ்நாள் ஆயுள் தண்டனையை பெற்றார்.
ஆயுள் தண்டனை பெற்று சிறையில் இருந்த அவரை, அவருடைய தாய் உதவியுடன் சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் ஒரு வழக்கறிஞர் மூலமாக மேல் முறையீடு செய்து ஜாமீன் பெற்றுள்ளார். அதன்பின், தூத்துக்குடி நீதிமன்றத்தில் கையெழுத்து போட்டு வந்துள்ளார். கையில் செலவிற்கு பணம் இல்லை என்பதால் ஏதாவது திருட்டில் ஈடுபட முயற்சி செய்வதற்காக ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பார்த்திபனூரில் பைக்கை திருடிக் கொண்டு ஊர் சுற்றி வந்துள்ளார்.
காட்டுப்பகுதியை குறிவைத்த குற்றவாளி
குறிப்பாக கிராமங்களில் காட்டுபகுதிக்கு வேலைக்கு செல்லும் பெண்கள், இயற்கை உபாதை கழிக்க செல்லும் பெண்களை குறி வைத்து தேடி வந்துள்ளார். தூத்துக்குடி நீதிமன்றத்தில் கையெழுத்து போட்டு விட்டு குறுக்குச்சாலை - குளத்தூர் சாலை, கிழக்கு கடற்கரை சாலை பகுதியில் சுற்றி வந்துள்ளார். அப்படி நோட்டம் பார்த்ததில், பெண்கள் இயற்கை உபாதை கழிக்கும் காட்டு பகுதியை பார்த்துள்ளார்.
எளிதில் சம்பவம் செய்து விட்டு தப்பி ஓடிவிடலாம் என்றும் இந்த கிராமத்தில் கண்காணிப்பு கேமரா எதுவும் இல்லை என்பதை தெரிந்து கொண்ட பின்னரும் தான் சம்பவத்தை அரங்கேற்ற முடிவு செய்து திட்டமிட்டுள்ளார். அதற்காக காத்திருந்த தர்ம முனீஸ்வரன், முதலில் சில பெண்கள் தனியாக வராமல் மொத்தமாக வந்ததால் எதுவும் செய்யாமல் இருந்திருக்கிறார். பின்னர் ஒரு பெண்மணி தனியாக வந்ததும் அவரை கொலை செய்துவிட்டு, நகையை திருடி செல்லலாம் என்று முயற்சித்த போது, அவர் அங்கிருந்து உடனடியாக கிளம்பியதால் எதுவும் செய்யாமல் விட்டு விட்டதாக தெரிவித்துள்ளார்.
மாணவியை கொன்றது ஏன்?
அதன் பின்னர் சிறிது நேரம் கழித்து பள்ளி மாணவி இயற்கை உபாதை கழிக்க அமர்ந்த போது அங்கு கிடந்த கம்பால் தலையின் பின் பகுதியில் ஓங்கி தாக்கி உள்ளார். இதில் அந்த மாணவி மயங்கி விழவே கழுத்து காதில் நகை ஏதும் இருக்கிறதா என்று பார்த்ததாகவும் எதுவும் இல்லை என்றதும் வன்கொடுமை செய்துவிட்டு அங்குள்ள முட்புதர் பகுதியில் இழுத்து போட்டுவிட்டு சென்றதாகவும், மாணவி மயக்கத்தில் இருந்ததால் அவர் உயிரோடு இருந்தாரா இல்லை என்பது தெரியவில்லை என்றும் கூறியுள்ளார்.
பின்னர் அங்கிருந்து தப்பித்துச் சென்றாக போலீசார் விசாரணையில் அவர் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது. மேலும் கொலை செய்த பிறகும் சில நாள்கள் இந்த பகுதியில் சுற்றி திரிந்து மட்டுமின்றி மாணவி கொலை வழக்கு குறித்து அப்பகுதியில் உள்ள கிராம மக்களிடம் விசாரித்தாகவும் கூறப்படுகிறது.
