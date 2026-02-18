English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • கண்ணீருடன் கல்பனா சாவ்லா விருது பெற்ற வீராங்கனை தீபா.. தலைமைச் செயலகம் அருகே பரபரப்பு!

Deepa Athlete Protest: சர்வதேச தடகளப் போட்டிகளில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளிப் பதக்கங்களை வென்று, 2010-ல் தமிழக அரசின் 'கல்பனா சாவ்லா' விருதைப் பெற்ற மாற்றுத்திறனாளி வீராங்கனை தீபா, தமக்கு நிரந்தர அரசு வேலை வேண்டி சென்னை தலைமைச் செயலகம் அருகே திடீர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Feb 18, 2026, 01:07 PM IST
  • சாதனைகள்: பெல்ஜியம் (2004), ஜெர்மனி (2005) போட்டிகளில் பதக்கங்கள் மற்றும் ஆசியப் போட்டிகளில் பங்கேற்ற முதல் பெண் வீராங்கனை.
  • விருது: 2010-ல் உயரிய கல்பனா சாவ்லா விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டார்.
  • கோரிக்கை: 14 ஆண்டுகாலப் போராட்டத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து, தகுதிக்கேற்ப நிரந்தர அரசுப் பணி வழங்கக் கோரிக்கை.

Madurai News: தமிழக சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடர் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் சூழலில், இன்று கோட்டை வளாகத்திற்கு வெளியே அரங்கேறிய ஒரு சம்பவம் பெரும் பரபரப்பையும், அதேசமயம் மிகுந்த வேதனையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. நாட்டின் பெருமையை சர்வதேச அரங்கில் நிலைநாட்டிய ஒரு சாதனை வீராங்கனை, தமக்கான அடிப்படை உரிமையான அரசு வேலைக்காக வீதியில் இறங்கிப் போராடும் அவலநிலை இன்று அரங்கேறியுள்ளது.

யார் இந்த தீபா? அவரின் சாதனைகள் என்ன? 

மதுரை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மாற்றுத்திறனாளி தடகள வீராங்கனையான தீபா, விளையாட்டில் அவர் படைத்த சாதனைகள் அடுக்கிக்கொண்டே போகும் அளவிற்கு பிரம்மாண்டமானவை.

2004 பெல்ஜியம்: சர்வதேச தடகளப் போட்டியில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளிப் பதக்கங்களை வென்று இந்தியாவிற்குப் பெருமை சேர்த்தார்.

2005 ஜெர்மனி: இரண்டு வெள்ளிப் பதக்கங்களை வென்று தனது திறமையை மீண்டும் ஒருமுறை நிரூபித்தார்.

2006 மலேசியா: ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்று சாதனை படைத்த முதல் பெண் வீராங்கனை என்ற வரலாற்றுப் பெருமையைப் பெற்றார்.

இந்த அசாத்திய சாதனைகளைப் பாராட்டி, கடந்த 2010-ம் ஆண்டு தமிழக அரசு அவருக்கு உயரிய 'கல்பனா சாவ்லா' விருதினை வழங்கி கௌரவித்தது.

அரசு வேலை வாய்ப்பு உறுதி அளிக்கப்பட்டது

ஜெ.தீபா அவர்களின், விரதீர செயல்களைப் பார்த்து கடந்த 2010 ஆம் ஆண்டு அப்போதைய தமிழக முதல்வர் கருணாநிதி, தீபாவிற்கு  "கல்பனா சாவ்லா" விருதினை வழங்கி கௌரவித்தார். அப்போதே அரசு வேலை வாய்ப்பு வழங்குவதாகவும் உறுதியளித்தார். அதன்பின்னர் கடந்த 2023 ஆம் தற்போதைய தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவின் பேரில், துணை முதல்வரும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் சட்டமன்றத்தில் தீபா அவர்களுக்கு, விளையாட்டுத்துறையில் அரசு வேலை வழங்கப்பட்டதாக உறுதிக்கூறினார்.

நீதி கேட்டுப் போராடும் வீராங்கனை தீபாவின் குமுறல்

விருது வழங்கப்பட்ட அதே 2010-ம் ஆண்டிலேயே, அவருக்கு அரசு வேலை வழங்கப்படும் என்று அன்றைய அரசு உறுதி அளித்திருந்தது. ஆனால், அந்த உறுதிமொழி காற்றோடு போய்விட்டதாகத் தீபா மிகுந்த வேதனையுடன் தெரிவிக்கிறார். தற்போது மதுரையில் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தில் வெறும் ஒப்பந்த அடிப்படையில் தடகளப் பயிற்சியாளராகப் பணியாற்றி வரும் இவர், தனக்கு ஒரு நிரந்தர அரசுப் பணி வழங்கப்பட வேண்டும் என்று கடந்த 14 ஆண்டுகளாகப் பலமுறை மனுக்களை அளித்து வந்துள்ளார்.

"கடந்த 2023-ம் ஆண்டு கூட துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களை நேரில் சந்தித்து மனு அளித்தேன். அவரும் நிச்சயம் வேலை வழங்கப்படும் என்று வாக்குறுதி தந்தார். ஆனால், மாதங்கள் ஓடியதே தவிர, எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. மாற்றுத்திறனாளி வீரர்களுக்குக் கூட இங்கு முறையான அங்கீகாரம் இல்லை என்பதுதான் கசப்பான உண்மை," எனத் தீபா கண்கலங்கியபடி தெரிவித்தார்.

தலைமைச் செயலகத்தில் சட்டப்பேரவை நிகழ்வுகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த போதே, அவர் திடீரெனப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் காவல்துறையினர் உடனடியாக அவரைத் தடுத்து நிறுத்தினர். சர்வதேசப் போட்டிகளில் பதக்கங்களை வென்று கொடுத்த ஒரு வீராங்கனை, இன்று பிழைப்பிற்கு ஒரு நிரந்தர வேலையின்றி போராட வேண்டிய நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டிருப்பது சமூக வலைதளங்களிலும் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

Deepa Athlete ProtestKalpana Chawla AwardeeTN Para AthleteUdhayanidhi StalinSports Quota Job

