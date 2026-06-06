/விஜய் செய்தியாளர்களை சந்திக்க வேண்டும் என எந்த அவசியமும் இல்லை- அமைச்சர் நிர்மல் குமார் அதிரடி

மதுரை: அரசியல் வட்டாரங்களிலும் ஊடகத் தளங்களிலும் சமீப காலமாகவே ஒரு கேள்வி ஓயாமல் ஒலித்துக் கொண்டிருக்கிறது. அது தற்போதைய முதல்வர் விஜய் அவர்கள் ஏன் செய்தியாளர்களைச் சந்திப்பதில்லை? என்பது தான். அதுகுறித்து அமைச்சர் நிர்மல் குமார் சொன்ன பதில், அனைவரையும் ஆச்சரியத்திலும், வியப்பிலும் ஆழ்த்தி உள்ளது.
எங்கள் முதல்வர் ஒரு நிமிடம் கூட யாருக்கும் பயந்தவர் இல்லை, யாரையும் பார்த்துப் பயப்பட வேண்டிய அவசியமும் அவருக்கு இல்லை. ஒரு மாநிலத்தின் முதலமைச்சர் தினசரி பிரஸ் மீட் கொடுத்தே தீர வேண்டும் என்று எந்தவித கட்டாயமும், விதியும் கிடையாது என்பதே எதார்த்தம் என்ற பாணியில் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பதில் அளித்துள்ளார்.
ஒரு அரசு சிறப்பாகச் செயல்படுகிறதா இல்லையா என்பதை, முதல்வர் தினசரி பிரஸ் மீட் கொடுக்கிறாரா என்பதை வைத்து மட்டும் மதிப்பிட முடியாது. செய்தியாளர்களைச் சந்திப்பது மட்டுமே நல்லாட்சிக்குரிய ‘பெஞ்ச்மார்க்’ (Benchmark) கிடையாது. கடந்த ஏழு, எட்டு வருடங்களாகத்தான் ஒரு சில அரசியல்வாதிகள் தங்களது சொந்த விளம்பரத்திற்காகவும், ஊடக வெளிச்சத்தில் தங்களது இருப்பைக் காட்டிக் கொள்வதற்காகவும் வழக்கமான பிரஸ் மீட்களை ஒரு உத்தியாகப் பயன்படுத்தி வருகிறார்கள்.
ஆனால் மெயின்ஸ்ட்ரீம் மீடியா (Mainstream Media) மற்றும் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் (Live Streaming) தொழில்நுட்பங்கள் வருவதற்கு முன்பு இருந்த காலத்தைக் கவனித்துப் பார்க்க வேண்டும். அப்போது பிரிண்ட் மீடியா (Print Media) மட்டுமே பிரதானமாக இருந்தது. அந்த காலகட்டத்தில் அரசிடமிருந்து என்ன ‘பிரஸ் ரிலீஸ்’ (Press Release) வெளியாகிறதோ, அதுதான் மக்களிடம் செய்தியாகச் சென்றடைந்தது. நேரடி ஒளிபரப்பு இல்லாத காலத்திலும் கூட இங்கே திறம்பட அரசுகள் இயங்கியிருக்கின்றன. எனவே ஊடகங்கள் தங்களாகவே ஒரு பெஞ்ச்மார்க்கை உருவாக்கிக் கொண்டு, அதன் வழியே அரசை அளவிட முயலக் கூடாது.
ஒரு மக்கள் பிரதிநிதியாக முதல்வர் பதில் சொல்லக் கடமைப்பட்டிருப்பது முதன்மையாக மக்களிடம்தான். அந்த வகையில் முதல்வர் மக்களைத் தொடர்ந்து நேரடியாகச் சந்தித்து வருகிறார். சமீபத்தில் திருச்சியில் நடந்த பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டமே இதற்கு சாட்சி. இதுபோன்ற மக்கள் சந்திப்புகள் தொடர்ந்து அதிகாரப்பூர்வமாக நடந்து கொண்டேதான் இருக்கின்றன.
மக்களுக்கு எப்போது, எந்தத் தகவலைத் தெளிவுபடுத்த வேண்டுமோ, அதை அந்தந்தக் காலகட்டங்களில் அரசு உரிய முறையில் தெளிவுபடுத்தி வருகிறது. செய்தியாளர்கள் மூலமாக தினசரி அரசின் அறிவிப்புகள் மக்களைச் சென்றடைந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன.
சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் முறையான செய்தி வெளியீடுகள் மூலம் மக்களுடனான தொடர்பு துண்டிக்கப்படாமல் நீடிக்கிறது. இதில் ஊடகப் புறக்கணிப்பு என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை. யாரும் யாரையும் குறைத்து மதிப்பிடவும் இல்லை. அரசு சார்பாகவும், கட்சி சார்பாகவும் செய்தியாளர் சந்திப்புகள் தொடர்ந்து நடத்தப்பட்டுதான் வருகின்றன.
மறுபுறம் பட்ஜெட் விவகாரங்கள் முதல் திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் வரை பல்வேறு சட்டப் போராட்டங்கள் குறித்தும், மலை மேல் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பான அரசின் ஒத்துழைப்பு குறித்தும் பலமுறை தெளிவான விளக்கங்கள் அளிக்கப்பட்டுவிட்டன. திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் அரசின் நிலைப்பாடு மிகவும் தெளிவானது. மக்கள் அமைதியை விரும்புகிறார்கள், அரசு அதை உறுதி செய்கிறது.
இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு என்ன ஒரு சுமுகமான, அமைதியான சூழ்நிலை நிலவியதோ, அதே சூழல் நீடிக்க வேண்டும் என்றுதான் பெரும்பாலான பொதுமக்கள் விரும்புகிறார்கள். பொதுமக்களின் இந்த விருப்பமே அரசின் கொள்கையாகவும் உள்ளது. இதில் எந்தவித மாற்றுக்கருத்தும் இல்லை.
கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளிலோ அல்லது பத்து ஆண்டுகளிலோ நிலவிய அதே அமைதியான சூழல்தான் தொடர வேண்டும் என்பதில் அரசு உறுதியாக இருக்கிறது. இந்தச் சூழலைப் பயன்படுத்தி, எந்தவொரு மதவாத சக்தியும் உள்ளே புகுந்து அரசியல் ஆதாயம் தேட முயல்வதை இந்த அரசு 100 சதவீதம் அனுமதிக்காது. மக்களின் அமைதியைக் குலைக்கும் எந்தவொரு முயற்சிக்கும் இடம் தராமல், சட்டம் ஒழுங்கைப் பாதுகாப்பதே அரசின் முதன்மை நோக்கம்.