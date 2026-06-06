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விஜய் செய்தியாளர்களை சந்திக்க வேண்டும் என எந்த அவசியமும் இல்லை- அமைச்சர் நிர்மல் குமார் அதிரடி

செய்தியாளர் சந்திப்பு என்பது ஒரு நிர்வாகத்தின் அளவுகோல் அல்ல. அது சுய விளம்பரத்திற்கான உத்தியாக மாறிவிட்ட சூழலில், மக்களின் அமைதிக்கும் நிர்வாகத்திற்கும் முன்னுரிமை அளிப்பதே அரசின் கொள்கை என மதுரையில் அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பேட்டி.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 06, 2026, 12:04 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 12:04 PM IST
விஜய் செய்தியாளர்களை சந்திக்க வேண்டும் என எந்த அவசியமும் இல்லை- அமைச்சர் நிர்மல் குமார் அதிரடி
Image Credit: Is a Chief Minister’s Press Conference Mandatory? -Nirmal Kumar Answer (Image: ANI)

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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