தூத்துக்குடி தொகுதியில் போட்டியிடுவது ஏன்? - விஜய்யின் நண்பர் ஸ்ரீநாத் சொன்ன பதில்!

Thoothukudi Assembly Constituency Latest News: தமிழ்நாட்டில் வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி, மொத்தமுள்ள 234 தொகுதிகளுக்கும் ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற இருக்கிறது. கடந்த மார்ச் 30ஆம் தேதி வேட்புமனு தாக்கல் தொடங்கிய நிலையில், அனைத்து கட்சிகளும் தேர்தல் பணிகளை வேகப்படுத்தி உள்ளன.
யார் இந்த ஸ்ரீநாத்?
அந்த வகையில், தேர்தலில் புதிதாக களம் காணும் நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம், தூத்துக்குடி தொகுதியில் நடிகரும், இயக்குநருமான ஸ்ரீநாத் என்பவரை களமிறக்கி உள்ளது. ஸ்ரீநாத் விஜய்யின் நெடுநாள் நண்பர் ஆவார். விஜய் முதல் படமான நாளைய தீர்ப்பில் இருந்து ஜனநாயகன் வரை இவர் பங்காற்றியிருக்கிறார். இவர் நடித்தது மட்டுமின்றி மூன்று திரைப்படங்களை இயக்கி உள்ளார். அதில் 2014இல் சந்தானம் நடிப்பில் வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம் என்ற படமும் ஒன்றாகும்.
அந்த வகையில், ஸ்ரீநாத் தூத்துக்குடி செல்வதற்காக சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் இன்று (ஏப்ரல் 1) மதுரை விமான நிலையம் வந்தடைந்தார். அப்போது அவருக்கு தவெகவினர் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
தூத்துக்குடியில் போட்டியிடுவது ஏன்?
பின்னர் செய்தியாளர்களை அவர் சந்தித்தார். அவர் முதல்முறையாக தேர்தலில் களம் இறங்குகிறீர்கள், தூத்துக்குடியை தேர்ந்தெடுக்க காரணம் என்ன? எந்த அடிப்படையில உங்களை தூத்துக்குடியில் களமிறக்குகிறார்கள் என்ற கேள்விக்கு, "இது கட்சி முடிவு செய்த ஒரு விஷயம், தலைவர் முடிவு செய்த ஒரு விஷயம். ஏனென்றால் ஒவ்வொரு வேட்பாளரும் எங்கு போட்டியிட வேண்டும் என்று நம் விருப்பம் என்னவாக இருந்தாலும், கட்சியின் விருப்பத்திற்கு தகுந்த மாதிரி செயல்படுறதுதானே அடிப்படை தொண்டரில் இருந்து பொறுப்பில் இருக்கும் நாம்வைர அனைவருடைய கடமை. என்னுடைய ஆசை வேறாக இருந்தாலும், நான் பிறந்த மண், என்னுடைய மண்ணில் நான் நிற்பது எனக்கு இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சி" என பதிலளித்தார்.
தவெகவின் வெற்றி வாய்ப்பு
வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி இருக்கிறது? தூத்துக்குடி மற்றும் தமிழகம் முழுவதும் எப்படி இருக்கிறது குறித்த கேள்விக்கு, "தமிழகம் முழுவதும் கண்டிப்பாக ஒரு மாற்றத்தை எல்லாருமே எதிர்பார்க்கிறார்கள், அந்த மாற்றத்துக்காக காத்திருக்கிறார்கள். ஒரு மாற்றம் நிகழும் அப்படி என கண்டிப்பாக நம்புகிறார்கள். தூத்துக்குடியிலும் அந்த மாற்றம் ஏற்படும் என்பதை ஆணித்தரமாக நான் நம்புறேன்" என்றார்.
தவெகவுக்கு ஏன் ஓட்டு போடணும்?
தூத்துக்குடியில் ஏற்கனவே முன்னாள் அமைச்சர் இருக்கிறார்கள், அதிமுகவில... இப்போது திமுகவிலும் அமைச்சர் இருக்கிறார். அதனால், உங்களுக்கு போட்டி எந்த மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறீர்கள் என்ற கேள்விக்கு, "ரொம்ப கடுமையாக இருக்கும், விறுவிறுப்பாக இருக்கும். நாங்க ரொம்ப ரொம்ப உறுதிய இருக்கோம்" என்றார்.
அறிமுகக் கூட்டத்துல முத்தம் கொடுத்து அனுப்பிவைத்தார் (விஜய்), ஏதாவது பர்சனலா அட்வைஸ் சொல்லி அனுப்பினாரா?, "'வெற்றியோட வா நண்பா' என்பதை மட்டும் சொன்னார்" என்றார். தூத்துக்குடியில் தவெக-க்கு மக்கள் ஏன் வாக்கு செலுத்தனும்? என்ன காரணம் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கிறீர்கள்? மக்கள் என்ன விரும்புகிறார்கள்...? என்ற கேள்விக்கு, "மாற்றத்துக்காக எங்க தலைவர் மேல வச்சிருக்க நம்பிக்கை... அந்த ஒரு முகம், அந்த முகம் கண்டிப்பாக பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் இந்த தமிழ்நாட்டில்... இதுதான் எங்களோட நம்பிக்கை" என்றார்.
மக்களுக்கு வாக்குறுதி என்ன?
மக்களுக்கு என்ன வாக்குறுதிகள் கொடுக்குறீங்க, "பெரிய வாக்குறுதி, இது வரைக்கும் இருந்தவர்கள் செய்யாத விஷயங்கள், பண்ணாத விஷயங்களை நாங்கள் செய்வோம். எங்கள் தலைவர் செய்வார். புதிதாக வாக்குறுதியைத் தாண்டி, அது என்னென்ன நாங்க செய்யணும்னு நாங்கள் எல்லாம் ஒரு பட்டியலை வைத்திருக்கிறோம். எங்களுடைய அடிப்படை நோக்கம் என்ன அப்படி என்றால், இதுவரைக்கும் இருந்தவர்கள் செய்யாத விஷயத்தை, தவறவிட்ட விஷயத்தை நாங்கள் செய்வோம்.
இப்போது முதல்வர் சகோதரி (கனிமொழி) அங்கு இருக்கிறார், திமுகவின் அலை அங்கு அதிகமாக இருக்கிறது. நீங்க இந்த போட்டியை எப்படி முன்னெடுக்கப் போகிறீர்கள்...?, "கடுமையா இருக்கும், ஆரோக்கியமாக இருக்கும். நாங்க ரெடி, எதையும் சந்திக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கோம். அந்த நோக்கத்தோடு தானே தலைவர் களம் இறங்கியிருக்கிறார்" என்றார்.
பிரச்சாரத்திற்கு பாதுகாப்பு இருக்கா?
உங்கள் தலைவர் பிரச்சாரம் செய்யும் இடத்திற்கு அனுமதி மறுக்கப்படுகிறது, தொடர்ந்து பிரச்சனைகள் வந்துகொண்டே இருக்கிறது. நேற்று கூட ஒரு கூட்டத்துல பெண்கள் மேல பாட்டில் எறிந்து ஒரு பிரச்சனை வந்தது. இதை எப்படி சந்திக்க ரெடியா இருக்கீங்க? என்ற கேள்விக்கு, "இதை ரொம்ப நாகரிகமாக நாங்கள் சந்திக்கிறோம். அநாகரிகமாக அவர்கள் நடந்துக்கிறார்கள் அப்படி என்றால், எங்கள் கட்சியும் எங்கள் தலைவரும் இதை ரொம்ப ஒரு நாகரிகமாக எதிர்கொள்வார்கள். அப்படித்தான் எங்களை பயிற்சி பண்ணிருக்கார். அதுதான் எங்களுடைய இயல்பான ஒரு இயக்கம் ஆகவும் இருக்கும்" என்றார்.
காவல்துறை பாதுகாப்பு கொடுக்கிறார்களா...?, "அது அவர்களின் கடமை, அதை அவர்கள் செய்ய வேண்டும். ஒவ்வொரு இடங்களில் செய்வார்கள் என நாங்கள் நம்புகிறோம். எங்காவது கொஞ்சம் அதில் சில பிசிறுகள் எல்லாம் இருந்தால், அதை சரி செய்ய வேண்டும். அரசாங்கம் தான் சரி செய்ய வேண்டும். ஊடக நண்பர்கள் அதை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும். அதை எடுத்து மக்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டும்.
தென் மாவட்டங்களில் அடிக்கடி சாதி மோதல் போன்ற சம்பவங்கள் நடைபெறுகிறது. அதை தடுக்க தவெகவிடம் ஏதாவது புதிய திட்டங்கள் இருக்கிறதா?, "எல்லாமே இருக்கிறது. ஒரு பட்டியலே இருக்கிறது அது ஸ்லோவா ஒவ்வொன்னா நாங்கள் வெளியில் தெரிவிப்போம்" என்றார்.
