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வார்த்தை இல்லை.. வெறும் விரல் அசைவுதான்! வதந்திகளை ‘தெறிக்கவிட்ட’ செல்லூர் ராஜூ.

Sellur Raju Press Meet In Madurai: அதிமுகவினர் த.வெ.க-விற்குத் தாவுகிறார்கள் என்ற வதந்திக்கு விளக்கம் அளிக்க மதுரை மாவட்ட அதிமுக அலுவலகத்தில் செய்தியாளர் சந்திப்பு நடந்தது. அமைச்சர் உதயநிதி குறித்துப் பேசியதற்கு சோலைராஜா விளக்கம் அளித்தார். அதன்பிறகு த.வெ.க-வில் இணையப் போவதாக வந்த தகவல் குறித்து செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு, செல்லூர் ராஜூ பேசாமல் 'இரட்டை இலை' சின்னத்தை சைகையாகக் காட்டிவிட்டுப் புறப்பட்டார்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 15, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 05:33 PM IST
வார்த்தை இல்லை.. வெறும் விரல் அசைவுதான்! வதந்திகளை ‘தெறிக்கவிட்ட’ செல்லூர் ராஜூ.
Image Credit: File (Zee Bureau) | Former AIADMK Minister Sellur Raju In Madurai

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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வார்த்தை இல்லை.. வெறும் விரல் அசைவுதான்! வதந்திகளை ‘தெறிக்கவிட்ட’ செல்லூர் ராஜூ.
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