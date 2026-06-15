/வார்த்தை இல்லை.. வெறும் விரல் அசைவுதான்! வதந்திகளை ‘தெறிக்கவிட்ட’ செல்லூர் ராஜூ.

மதுரை: மதுரையில் நடந்த செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் (த.வெ.க) இணையப் போவதாக வெளியான வதந்திகளுக்கு, அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு தனது பாணியில் மௌனமாகவே அதிரடி பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.
கடந்த சில தினங்களாகவே அதிமுகவைச் சேர்ந்த முக்கியப் புள்ளிகள் சிலர் விஜய் கட்சி த.வெ.க-வில் இணையப் போவதாக அரசியல் வட்டாரத்தில் பல்வேறு தகவல்கள் சிறகடித்துப் பறந்தன. குறிப்பாக மதுரை மாநகராட்சி எதிர்க்கட்சிக் குழுத் தலைவர் சோலைராஜா மற்றும் முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு ஆகியோரின் பெயர்கள் இதில் பலமாக அடிபட்டன.
இந்த வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், மதுரை மாநகர் மாவட்ட அதிமுக அலுவலகத்தில் அவசர செய்தியாளர் சந்திப்பு ஒன்று நடைபெற்றது. இதில் முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு மற்றும் சோலைராஜா ஆகியோர் கலந்துகொண்டு விளக்கமளித்தனர்.
முதலில் பேசிய சோலைராஜா, "கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு விளையாட்டு வீரர்கள் அமைப்பு சார்பில் நான் பேசியபோது, விளையாட்டுத் துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் குறித்து அதிமுக வழக்கறிஞர் இன்பதுரை விமர்சித்ததற்கு கண்டனம் தெரிவித்திருந்தேன். இதைச் சில நாளிதழ்கள் தவறாகப் புரிந்துகொண்டு, நான் த.வெ.க-வில் சேரப் போவதாகவும், உதயநிதிக்கு ஆதரவாகப் பேசுவதாகவும் செய்திகளை வெளியிட்டுவிட்டன. இது முற்றிலும் உண்மையல்ல.
விளையாட்டுத் துறையில் இருப்பவர்கள் அமைச்சராக நீடிப்பதில் தவறில்லை, இன்பதுரையின் கருத்து தவறானது என்று நான் இன்னும் நினைக்கிறேன். அதேநேரம் எனது கட்சியின் நிலைப்பாட்டை உணர்ந்து, இன்பதுரையை தனிப்பட்ட முறையில் கண்டித்துப் பேசிய வாசகங்களை மட்டும் நான் திரும்பப் பெற்றுக் கொள்கிறேன்" என்று தெளிவுபடுத்தினார்.
சோலைராஜாவின் விளக்கத்தைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்கள் முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜுவிடம் அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை எழுப்பினர். "சோலைராஜாவின் இந்த விளக்கம் குறித்துப் பேசுவதற்காக மட்டும்தான் இந்த அவசர செய்தியாளர் சந்திப்பு" என்று செல்லூர் ராஜு ஆரம்பத்திலேயே சுருக்கமாக முடித்துக்கொள்ள முயன்றார்.
இருப்பினும் விடாத செய்தியாளர்கள், "நீங்களும் த.வெ.க-வில் இணையப் போவதாகத் தகவல்கள் வருகிறதே, அது உண்மையா?" என்று நேரடியாகக் கேள்வி எழுப்பினர்.
இந்தக் கேள்விக்கு வழக்கமான தனது அரசியல் பாணியில் வார்த்தைகளால் பதில் சொல்லாமல், சட்டென்று தனது கைவிரல்களால் 'இரட்டை இலை' சின்னத்தைக் காட்டினார் செல்லூர் ராஜு. உதடுகள் எதுவும் பேசவில்லை என்றாலும், அவரது விரல் அசைவு "நான் எப்போதும் அதிமுகதான்" என்பதை ஆணித்தரமாக உணர்த்தியது. புன்னகைத்தபடியே அந்தச் சின்னத்தைக் காட்டிவிட்டு அவர் அங்கிருந்து புறப்பட்டுச் சென்றார்.
அரசியல் களத்தில் வார்த்தைகளை விடச் சைகைகள் சில நேரங்களில் பலமான அர்த்தத்தைத் தரும். அந்த வகையில், தான் த.வெ.க-வில் இணையப் போவதாக வந்த செய்திகள் வெறும் வதந்திதான் என்பதையும், தனது அரசியல் பயணம் என்றும் இரட்டை இலை நிழலில்தான் என்பதையும் செல்லூர் ராஜு 'சத்தமில்லாமல்' நிரூபித்துக் காட்டியுள்ளார். இந்தச் சம்பவம் தற்போது மதுரை அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.