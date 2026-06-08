/மதுரையில் மாரிதாஸ் கைது... CM விஜய் அதிரடி - திடீர் நடவடிக்கை ஏன்?

Youtuber Maridas Arrest : பிரபல யூ-ட்யூபர் மாரிதாஸ், சமீப காலமாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசு மற்றும் அதன் அமைச்சர்கள் தொடர்பாக விமர்சித்து வீடியோக்களை வெளியிட்டு வந்தார். தமிழக அரசுக்கு எதிராக தொடர்ச்சியாக பேசிவந்ததை அடுத்து, சென்னை மாநகர சைபர் கிரைம் காவல்துறையினர் அவர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகின்றது.
அதன் அடிப்படையில் சென்னையில் இருந்து மதுரை வந்த சென்னை சைபர் கிரைம் தனிப்படை காவல்துறையினர் மற்றும் மதுரை மாநகர காவல் துறையுடன் இணைந்து மதுரை சூர்யா நகர் பகுதியில் உள்ள மாரிதாஸ் வீட்டைச் சுற்றி பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டது.
அதனைத் தொடர்ந்து, பிரபல யூ-ட்யூபர் மாரிதாஸை சென்னை காவல்துறையினர் கைது செய்து காவல்துறை வாகனத்தில் சென்னைக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளனர். காவல் துறையினர் அடுத்த கட்ட விசாரணைக்கு பின்னர் முழுமையான விவரங்கள் தெரியவரும் என கூறப்படுகின்றது.