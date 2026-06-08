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மதுரையில் மாரிதாஸ் கைது... CM விஜய் அதிரடி - திடீர் நடவடிக்கை ஏன்?

Youtuber Maridas Arrest : சமீப காலமாகவே முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் தவெக அமைச்சர்களை தொடர்ந்து பல்வேறு விஷயங்களில் குற்றஞ்சாட்டி வந்த  பிரபல யூ-ட்யூபர் மாரிதாஸ், மதுரையில் இன்று (ஜூன் 8) திடீரென போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 08, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:40 AM IST
மதுரையில் மாரிதாஸ் கைது... CM விஜய் அதிரடி - திடீர் நடவடிக்கை ஏன்?
Image Credit: Image Credit : Youtuber Maridas Arrested | Image Source : Zee Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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