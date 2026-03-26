ரூ.1000 கோடி வசூலித்த இந்திய திரைப்படங்கள்! மொத்த லிஸ்ட் இதோ..

1000 Crore Box Office Collection Movies : இந்திய திரைப்படங்கள் சில, இதுவரை ரூ.1000 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்திருந்தன. அந்த படங்களின் லிஸ்டை இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Mar 26, 2026, 05:48 PM IST

1000 Crore Box Office Collection Movies : இந்திய திரைப்படங்களின் தரம், தற்போது ஹாலிவுட் தரத்திற்கும் மேல் உயர்ந்து வருகிறது. சொல்லப்போனால், இந்தியாவை தாண்டி வெளிநாட்டிலும் இந்திய படங்களின் வசூல் அதிகரித்துள்ளன. கடந்த சில ஆண்டுகளில்தான் இந்த மாற்றங்களும் நிகழ்ந்தது என்று கூறினால் மிகையாகாது. அப்படி, இதுவரை ரூ.1000 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்த படங்கள் என்னென்ன என்பதை இந்த லிஸ்ட் மூலம் தெரிந்து கொள்வோம் வாங்க.

பாகுபலி 2 :

ராஜமௌலி இயக்கத்தில், 2017ஆம் ஆண்டு வெளியான படம், பாகுபலி 2. இந்த படத்தில் பிரபாஸ், அனுஷ்கா, தமன்னா, ராணா, நாசர், ரம்யா கிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர். இந்த படம், ரூ. 1,810 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்திருந்தது. 
தங்கல்:

அமீர்கான் நடிப்பில் 2016ஆம் ஆண்டு வெளியான படம், டங்கல். இந்த படத்தை நிதேஷ் திவாரி இயக்கியிருந்தார். இந்த படம், உண்மை கதையை வைத்து எடுக்கப்பட்ட படமாகும். இந்த படம் உலகளவில் சுமார் ரூ.2,070 வரை வசூலித்ததாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், இதன் பட்ஜெட் என்னவோ ரூ.70 கோடிதான் என்று கூறப்படுகிறது.

புஷ்பா 2 :

அல்லு அர்ஜுன் நடிப்பில், 2024ஆம் ஆண்டு வெலியான படம், புஷ்பா 2. இந்த படத்தை சுகுமார் பண்ட்ரேட்டி இயக்கியிருக்கிறார். சந்தன மரக்கடத்தலை வைத்து எடுக்கப்பட்ட படம் இது. இந்த படம் உலகளவில் சுமார் ரூ.1,742 கோடி வரை வசூலித்தது. சுமார் 65 நாட்கள் தியேட்டரிலும் ஓடியது. 

பதான்:

ஷாருக்கான் நடிப்பில், 2023ஆம் ஆண்டு வெளியாகியிருந்த படம், பதான். இந்த படத்தில், ஷாருக்கானுக்கு ஜோடியாக தீபிகா படுகோன் நடித்திருக்கிறார். இந்த படம், ரிலீஸான சில நாட்களிலேயே சுமார் ரூ.1,055 கோடி வரை வசூலித்திருந்தது.

கேஜிஎஃப் 2 :

பிரசாந்த் நீல் இயக்கத்தில் யாஷ் நடித்திருந்த படம், கேஜிஎஃப் 2. இந்த படம், ரூ.1,190 கோடி வரை வசூலித்திருந்தது. இதில் யாஷிற்கு ஜோடியாக ஸ்ரீநிதி ஷெட்டி நடித்திருந்தார்.

கல்கி : 

நாக் அஷ்வின் இயக்கத்தில் வெளியாகியிருந்த படம் கல்கி. இந்த படத்தில் பிரபாஸ், தீபிகா படுகோன், பசுபதி, அமிதாப் பச்சன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர். இந்த படம், சுமார் 1,000 முதல் 1,200 கோடி வரை வசூலித்திருந்தது.

ஆர்ஆர்ஆர்:

ராம் சரண், ஜூனியர் என் டி ஆர் நடிப்பில் உருவாகியிருந்த படம், ஆர்ஆர்ஆர். இந்த படத்தை ராஜமௌலி இயக்கியிருந்தார். இந்த படத்தில் இடம் பெற்றிருந்த நாட்டு நாட்டு பாடல், நல்ல வரவேற்பை பெற்றிருந்தது. இதற்காக ஆஸ்கார் விருதும் கீரவாணிக்கு கிடைத்தது. உலகளவில், இப்படத்தின் வசூல், ரூ.1230 கோடிக்கும் மேலாக இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.

துரந்தர்:

துரந்தர் படத்தை, ஆதித்யா தார் இயக்கியிருந்தார். இந்த படத்தில், ரன்வீர் சிங் ஹீரோவாக நடித்திருந்தார். இவருக்கு ஜோடியாக சாரா அர்ஜுன் நடித்துள்ளார். இந்த படம், உலகளவில் சுமார் ரூ.1,300 கோடி வரை வசூலித்தது.

துரந்தர் தி ரிவெஞ்ச்:

துரந்தர் படத்தின் இரண்டாம் பாகம் சமீபத்தில் வெளியானது. இந்த படம், ரிலீஸான 7 நாட்களில் சுமார் ரூ.1000 கோடி பாக்ஸ் ஆபிஸ் கலக்ஷனை தாண்டியிருக்கிறது. இந்த படத்தை, வெப் தாெடராக மாற்றவும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது.

