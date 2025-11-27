2025 இல் வெளிநாட்டில் அதிக வசூல் செய்த தமிழ் படங்களின் பட்டியல்

2025 ஆம் ஆண்டு தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு திருப்புமுனையாக அமைந்தது. தமிழ் திரைப்படங்கள் வெளிநாடுகளில் (Overseas Market) வரலாறு காணாத வசூலை ஈட்டி, உலக அரங்கில் தங்கள் ஆதிக்கத்தை மீண்டும் நிலைநாட்டின. குறிப்பாக, முன்னணி நட்சத்திரங்களின் படங்கள், பாக்ஸ் ஆபிஸ் சாதனைகளை முறியடித்து, வெளிநாட்டு விநியோகஸ்தர்களுக்கு மிகப்பெரிய லாபத்தை ஈட்டித் தந்தன.
இந்த ஆண்டில் வெளிநாடுகளில் வசூல் சாம்ராஜ்ஜியத்தை நிறுவிய டாப் ஐந்து தமிழ் திரைப்படங்களின் ஆழமான பகுப்பாய்வு இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
கூலி (Coolie)
சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மற்றும் மாஸ்டர் இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் கூட்டணி இணைந்த 'கூலி' திரைப்படம், 2025 இன் ஒட்டுமொத்த பாக்ஸ் ஆபிஸ் வெற்றியாளராக மட்டுமின்றி, வெளிநாட்டு வசூலிலும் அசைக்க முடியாத முதலிடத்தைப் பிடித்தது.
உலகளாவிய மொத்த வசூல்: ₹510 – ₹525+ கோடி
அமெரிக்கா, மலேசியா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் சிங்கப்பூர் போன்ற பாரம்பரிய வெளிநாட்டுச் சந்தைகளில் ரஜினிகாந்தின் நட்சத்திர ஈர்ப்பு வரலாறு காணாத தொடக்க வசூலை (Opening Collection) உறுதி செய்தது. லோகேஷ் கனகராஜ் இந்தப் படத்திலும் LCUவின் தொடர்ச்சியைக் காட்டுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு, இந்தியாவிற்கு வெளியே உள்ள இளைஞர்கள் மற்றும் புதிய பார்வையாளர்களை அதிக அளவில் திரையரங்குகளுக்கு ஈர்த்தது. முதல் வார இறுதியில் பெரும் வசூல் செய்தது மட்டுமல்லாமல், வார நாட்களிலும் (Weekdays) அதிக எண்ணிக்கையிலான பார்வையாளர்களைத் தக்க வைத்துக் கொண்டது.
குட் பேட் அக்லி (Good Bad Ugly)
நடிகர் அஜித் குமாரின் மாஸ் ஆக்சன் திரைப்படமான 'குட் பேட் அக்லி', வெளிநாடுகளில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்ற படங்களில் இரண்டாவது இடத்தைப் பிடித்தது. அவரது ரசிகர்கள் வெளிநாடுகளில் உள்ள பாக்ஸ் ஆபிஸில் தங்கள் ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்டினர்.
உலகளாவிய மொத்த வசூல்: ₹247 – ₹274+ கோடி
அஜித் குமார் மூன்று வேடங்களில் நடித்தது ரசிகர்களுக்கு விருந்தாக அமைந்தது. துபாய், குவைத் மற்றும் ஆஸ்திரேலியா போன்ற மத்திய கிழக்கு மற்றும் ஓசியானியா சந்தைகளில் இந்தப் படம் மிக அதிக வசூல் ஈட்டியது. கமர்ஷியல் அம்சங்கள் நிறைந்த விறுவிறுப்பான திரைக்கதை, வார இறுதிகளில் குடும்பத்துடன் திரையரங்குகளுக்கு வரத் தூண்டியது.
டிராகன் (Dragon)
இயக்குநர் அஷ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன் நடித்த 'டிராகன்', பாக்ஸ் ஆபிஸில் ஒரு மிதமான எதிர்பார்ப்புடன் களமிறங்கி, திடீர் வெற்றியைப் பெற்ற படமாகும். படத்தின் புதுமையான அணுகுமுறை வெளிநாடு வாழ் இளைஞர்களை வெகுவாகக் கவர்ந்தது.
உலகளாவிய மொத்த வசூல்: ₹150 – ₹154 கோடி
விடாமுயற்சி (Vidaamuyarchi)
அஜித் குமார் மற்றும் இயக்குநர் மகிழ் திருமேனி கூட்டணியில் உருவான இந்த பிரம்மாண்டமான திரைப்படம், தரவரிசையில் நான்காவது இடத்தைப் பிடித்தது. படத்தின் தொழில்நுட்பத் தரம் மற்றும் ஆக்சன் காட்சிகள் வெளிநாட்டினரைக் கவர்ந்தது.
உலகளாவிய மொத்த வசூல்: ₹135 – ₹147 கோடி
சர்வதேச தரத்திற்கு இணையாக இருந்த படப்பிடிப்பு மற்றும் பட உருவாக்கத்தின் தரம், வெளிநாட்டுத் திரையரங்க அனுபவத்தை உயர்த்தியது. பல வெளிநாட்டுச் சந்தைகளில், குறிப்பாக மத்திய கிழக்கு நாடுகளில், மிகப்பெரிய எண்ணிக்கையிலான திரைகளில் வெளியிடப்பட்டது.
குபேரா (Kuberaa)
தனுஷ் மற்றும் தெலுங்கு சூப்பர்ஸ்டார் நாகார்ஜுனா இணைந்த 'குபேரா', ஒரு பான்-இந்தியா வெளியீடாக இருந்தது. பல மொழிகளில் வெளியிடப்பட்டதால், இதன் வசூல் பரந்த அளவில் இருந்தது, வெளிநாடுகளிலும் குறிப்பிடத்தக்க தொகையை ஈட்டியது.
உலகளாவிய மொத்த வசூல்: ₹115 – ₹138 கோடி
தெலுங்குப் பார்வையாளர்கள் அதிகமாக வாழும் அமெரிக்கா, கனடா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகளில் இதன் இருமொழி வெளியீடு வசூலை இரட்டிப்பாக்க உதவியது. நாகார்ஜுனாவின் இருப்பு வெளிநாடுகளில் உள்ள தெலுங்குத் திரையரங்குப் பார்வையாளர்களைக் கவருவதற்கும் உதவியது.
2025 ஆம் ஆண்டு தமிழ் சினிமாவுக்கு வெளிநாடுகளில் ஒரு பொற்காலமாக அமைந்தது. நட்சத்திர ஈர்ப்பு, தரமான உள்ளடக்கம் மற்றும் சரியான வெளியீட்டு உத்தி ஆகியவற்றின் கலவை, தமிழ் திரைப்படங்களை சர்வதேச சினிமா வரைபடத்தில் முன்னிறுத்தியது.
