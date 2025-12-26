English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 2025ன் மரண தோல்வி படம்! ரூ.100 கோடி வசூலித்தும் வேஸ்ட்டான டாப் ஹீரோ மூவி..எது தெரியுமா?

2025ன் மரண தோல்வி படம்! ரூ.100 கோடி வசூலித்தும் வேஸ்ட்டான டாப் ஹீரோ மூவி..எது தெரியுமா?

2025 First Box Office Flop Tamil Movie : 2025ஆம் ஆண்டை பொருத்தவரை பல தமிழ் படங்கள் ரசிகர்களை பெரிதாக ஏமாற்றியது. ஆனால் அதில் முதலாவதாக பிப்ரவரி மாதத்தில் வெளியான ஒரு படம்தான், ரசிகர்களுக்கு முதல் ஏமாற்றமாக இருந்தது.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 26, 2025, 02:55 PM IST
  • 2025ன் முதல் பெரிய தோல்வி படம்
  • ரூ.100 கோடி வசூலும் வேஸ்ட்
  • எந்த படம் தெரியுமா?

2025ன் மரண தோல்வி படம்! ரூ.100 கோடி வசூலித்தும் வேஸ்ட்டான டாப் ஹீரோ மூவி..எது தெரியுமா?

2025 First Box Office Flop Tamil Movie : தமிழ் திரையுலகை பொருத்தவரை 2025ஆம் ஆண்டு பெரிய ரோலர் கோஸ்டராக இருந்தது. ஜனவரி முதல் பிப்ரவரி மாதம் வரை பல படங்கள் வெளிவந்திருந்தாலும், அதில் ஒரு சில படங்கள் மட்டும்தான் மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வெற்றிப்பெற்றது. இந்த நிலையில், 2025ஆம் ஆண்டில், தமிழ் சினிமாவில் முதல் தோல்வியடைந்த படமாக கருதப்படும் அந்த படம், சுமார் ரூ.100 கோடிக்கும் மேல் கலெக்ட் செய்திருந்தது.

2025-ன் முதல் பெரிய தோல்வி படம்!

2025ஆம் ஆண்டின் பிப்ரவரி மாதத்தில்தான் அந்த படம் வெளியானது. அதில் நடித்திருந்ததும் ஒரு பெரிய ஸ்டார்தான். கிட்டத்தட்ட ஓராண்டுக்கும் மேலாக இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் நடந்த நிலையில் இதன் மீது ரசிகர்களுக்கு எக்கச்சக்க எதிர்பார்ப்புகள் எழுந்தது. இந்த நிலையில், படம் வெளியாகி சரவெடியாக வெடிக்கும் என்று பார்த்தால் கடைசியில் டம்மி டப்பாசாக மாறியது. இதனை எதிர்பார்த்து காத்திருந்த அந்த பெரிய ஹீரோவின் ரசிகர்களே படம் வந்த பின்பு அதற்கு நெகடிவான விமர்சனங்களை கொடுத்தனர். பிப்ரவரி மாதத்தில் வெளியான இந்த படம்தான், 2025-ன் முதல் தோல்வி படமாக கருதப்பட்டது.

எந்த படம்? 

அந்த படத்தின் பெயர் வேறு எதுவும் இல்லை, ‘விடாமுயற்சி’தான். இந்த படத்தை மகிழ் திருமேனி இயக்கியிருந்தார். அஜித்குமார் ஹீரோவாக நடித்திருந்த இந்த படத்தின் ஷூட்டிங்கானது அஜர்பைஜான், துபாய் என வெளிநாட்டில் படமாக்கப்பட்டிருந்தது. இதில் அஜித்திற்கு ஜோடியாக த்ரிஷா நடித்திருந்தார். கூடவே முக்கிய வேடங்களில் ஆரவ், ரம்யா உள்ளிட்டோர் நடித்தனர். வில்லனாக அர்ஜுன், ரெஜினா கசாண்ட்ரா உள்ளிட்டோர் தோன்றினர்.

Vidaamuyarchi

100 கோடி வசூலித்தும் தோல்வி!

விடாமுயற்சி திரைப்படம், பாக்ஸ் ஆபிஸில் ஆரம்பத்தில் இருந்தே மந்தமான நிலையைத்தான் சந்தித்தது. வெளிநாட்டு ஷூட்டிங், பல்வேறு ஸ்டண்ட் காட்சிகள், பல நட்சத்திரங்கள், முன்னணி இசையமைப்பாளர் அனிருத் என படத்தின் தரத்தை கூட்டும் பல விஷயங்கள் இருந்தன. இருப்பினும், ஏனோ இந்த படம் மிகப்பெரிய தோல்வியை சந்தித்தது. சுமார் ரூ.300 கோடிக்கும் மேல் செலவு செய்து எடுக்கப்பட்ட இந்த படம், உலகளவில் ரூ.135 கோடி வசூலை தாண்டியது. இருப்பினும் இது தோல்வி படமாகவே கருதப்படுகிறது.

தோல்வி பெற காரணம் என்ன?

தமிழ் சினிமாவை பொருத்தவரை, எந்த கதை, யாருக்கு பொருத்தமாக இருக்கும் என்பது குறித்த எழுதப்படாத ரூல் ஒன்று இருக்கிறது. எந்த படத்தில், கதை ஹீரோவாக இருக்கிறதோ, அதில் ரஜினி, விஜய், அஜித் போன்ற மாஸ் ஹீரோக்களை நடிக்க வைத்தால் அப்படம் வீணாய் போவதாக பலர் பேசிக்கொள்வதுண்டு. இதுதான், விடாமுயற்சி படத்திற்கும் நடந்தது. இப்படத்தின் கதை நன்றாக இருப்பினும் இதில் அஜித் ஹீரோவாக நடித்ததால், கதை அவருக்கு சூட் ஆகவில்லை என்றும், இதுதான் படத்தின் தோல்விக்கு காரணம் என்றும் பலர் கூறி வருகின்றனர். இதைத்தாண்டி, இப்படத்தின் ஒரிஜினல் ரிலீஸ் தேதி வேறு. ஆனால், தள்ளிப்போடப்பட்டு தேதிகளில் மாற்றம் வந்ததாலும் இப்படம் தோல்வி அடைந்திருக்கலாம் என்பது சினிமா ரசிகர்களின் கருத்தாக உள்ளது. 

கம்-பேக் படம்:

விடாமுயற்சியில் வீழ்ந்த அஜித்குமாருக்கு, ‘குட் பேட் அக்லி’ திரைப்படம் இந்த ஆண்டின் கம்-பேக் படமாக அமைந்தது. இந்த படத்தில் கதையே இல்லை என்றாலும் அஜித்தின் மாஸ் மொமன்ட்ஸை வைத்து ஒப்பேற்றி, ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இதனை ஹிட் ஆக்கி விட்டதாக படத்தை பாார்த்த பலர் கூறினர். இதன் பிறகு, அஜித்தின் சம்பளமும் பல மடங்காக உயர்ந்தது. இப்போது சினிமாவை கொஞ்சம் ஓரங்கட்டி வைத்துவிட்டு, கார் ரேஸ், பைக் டூரில் அஜித் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். 2025ஆம் ஆண்டு, அஜித்திற்கு சிறந்த தொடக்கத்தை தரவில்லை என்றாலும், அடுத்தடுத்து கார் ரேஸ் பந்தையத்தில் கிடைத்த வெற்றி, பத்ம பூஷன் விருது என அனைத்தும் அவரது மணிமகுடத்தில் ரத்தின கற்களாய் பதிந்தன.

மேலும் படிக்க | 2025ன் டாப் 10 படங்கள்! தமிழ்நாடு பாக்ஸ் ஆபிஸில் யார் கிங்? நம்பர் 1 படம் இதுவா?

மேலும் படிக்க | ‘பராசக்தி’ படத்தின் முதல் ஹீரோ..சிவகார்த்திகேயன் கிடையாது! யார் தெரியுமா?

