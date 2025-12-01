English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
2025ல் செம மொக்கை வாங்கிய டாப் ஹீரோ படங்கள்! லிஸ்டில் இத்தனையா..

2025 Flop Tamil Movies : 2025ல் ஓவர் சீன் போட்டு மொக்கை வாங்கிய சில படங்கள் இருக்கின்றன. அவை என்னென்ன தெரியுமா?  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 1, 2025, 01:18 PM IST
  • 2025ல் வெளியான படங்கள்
  • செம மொக்கை வாங்கியவை எது?
  • எல்லாமே டாப் ஹீரோக்கள் நடித்தது..

2025 Flop Tamil Movies : 2025-ஐ பொருத்தவரை, எதிர்பார்க்காத சில படங்கள்தான் பாக்ஸ் ஆபிஸில் வெற்றி பெற்றது. ஆனால் எதிர்பார்த்த பல திரைப்படங்கள் இறுதியில் செம மொக்கை வாங்கின. அந்த படங்கள் என்னென்ன என்பதை, இங்கு பார்ப்போம்.

விடாமுயற்சி:

2025ல் முதலாவதாக வெளியான டாப் ஹீரோ படம், விடாமுயற்சி. இந்த படத்தினை மகிழ் திருமேனி இயக்கியிருந்தார். இந்த படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக த்ரிஷா நடித்திருந்தார். இரண்டு ஆண்டுகளாக உருவாக்கப்பட்ட இந்த படம், மக்களை சரியாக சென்று சேரவில்லை. இதற்கு காரணம், வறட்சியான கதை என்று சொல்லப்பட்டது. கிட்டத்தட்ட ரூ.200 கோடி பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்டதாக கூறப்பட்டது. ஆனால், வசூல் என்னவோ ரூ.135 கோடிதான் என்று கூறப்படுகிறது.

வீர தீர சூரன் பாகம் 2:

விக்ரம் நடிப்பில், எஸ்.யு.அருண்குமார் இயக்கத்தில் உருவான படம், வீர தீர சூரன் பாகம் 2. இந்த படமும், பெரும் பொருட்செலவில் எடுக்கப்பட்டது. அதைத்தாண்டி, டிரைலரும் மக்களை கவர்ந்திருந்தது. மார்ச் மாதம் வெளியான இந்த படம், ரிலீஸ் நாளன்றே டிஜிட்டல் உரிமம் பெறாதது குறித்த பிரச்சனையை சந்தித்தது. இதையடுத்து, கொஞ்சம் நீளமான படமாக இருந்ததால் எதிர்மறையான விமர்சனங்களை இப்படம் சந்தித்தது. இப்படம் மொத்தம் 100 கோடிக்கும் மேல் செலவு செய்யப்பட்டு எடுக்கப்பட்ட இந்த படம், ரூ.62 கோடி வசூலித்ததாக கூறப்படுகிறது. 

ரெட்ரோ:

சூர்யாவிற்கு கம்-பேக் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட படம்தான், ரெட்ரோ. கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கியிருந்த இந்த படத்தில் சூர்யாவிற்கு ஜோடியாக பூஜா ஹெக்டே நடித்திருந்தார். கேங்க்ஸ்டர் டிராமாவாக உருவாகியிருந்த இந்த படம், விமர்சன ரீதியாக தோல்வியை தழுவியது. இருப்பினும் கிட்டத்தட்ட ரூ.100 கோடி வசூலை எட்டியது. 

தக் லைஃப்:

2025ஆம் ஆண்டிலேயே, மக்களை பெரிதும் ஏமாற்றிய படம் எது என்றால், கண்களை மூடிக்கொண்டு அனைவரும் “தக் லைஃப்” என்று கூறி விடுவர். மணிரத்னம் இயக்கத்தில், கமல், சிம்பு, த்ரிஷா உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்த இந்த படம் மக்களிடையே விமர்சன ரீதியாக பெரும் பின்னடைவை சந்தித்தது. கிட்டத்தட்ட ரூ.200 கோடிக்கும் மேற்கொண்டு செலவு செய்யப்பட்டு எடுக்கப்பட்ட இந்த படம், ரூ.90 கோடி வசூலை மட்டுமே எட்டியதாக கூறப்படுகிறது. 

கூலி:

ஒரே டெம்ப்ளேட் கதையை, கொஞ்சம் மிகைப்படுத்தி கூறினால் அதனை ரசிகர்கள் விரும்ப மாட்டார்கள் என்பதற்கு கூலி படம் சிறந்த உதாரணம். வெட்டு, குத்து, அதிரடி சண்டை, கஞ்சா, கடத்தல் என்று கைதி படம் முதல் கடைசியாக வந்த லியோ படம் வரை அதை சுற்றியே கதை எழுதியவர் லோகேஷ் கனகராஜ்.

ரஜினியை வைத்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ஏதாவது கதை எழுத முயற்சித்த இவர், கஞ்சாவிற்கு பதில் ஆள் கடத்தலை மையமாக வைத்து கதை எழுதினார். இப்படம், வசூல் ரீதியாக வெற்றிப்பெற்றாலும், விமர்சன ரீதியாக பெரும் தோல்வியை சந்தித்தது. 

