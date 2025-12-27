English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • 2025 தமிழ் சினிமா சந்தித்த சர்ச்சைகள்! ஒன்றா இரண்டா..எத்தனை இருக்கு பாருங்க..

2025 தமிழ் சினிமா சந்தித்த சர்ச்சைகள்! ஒன்றா இரண்டா..எத்தனை இருக்கு பாருங்க..

2025 Tamil Cinema Biggest Controversies : 2025ஆம் ஆண்டில் தமிழ் சினிமா பலவித சர்ச்சைகளை சந்தித்திருக்கிறது. அப்படி சந்தித்த சில வைரலான விஷயங்கள் குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 27, 2025, 03:52 PM IST
  • 2025ல் தமிழ் சினிமா சந்தித்த சர்ச்சைகள்!
  • மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் டு சமந்தா
  • முழு விவரம் இதோ!

2025 தமிழ் சினிமா சந்தித்த சர்ச்சைகள்! ஒன்றா இரண்டா..எத்தனை இருக்கு பாருங்க..

2025 Tamil Cinema Biggest Controversies : 2025ஆம் ஆண்டில், தமிழ் சினிமாவில் பல சர்ச்சையான விஷயங்கள் நிகழ்ந்தது. அப்படி நிகழ்ந்தவற்றில் ஒரு சில நிகழ்வுகள் நெடு நாட்களுக்கு மக்களால் பேசப்பட்டு வந்தது. அந்த சர்ச்சைகள் என்னென்ன என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.

ஸ்ரீகாந்த்-கிருஷ்ணா போதைப்பொருள் சர்ச்சை:

நடிகர்கள் ஸ்ரீகாந்த் மற்றும் கிருஷ்ணா, இந்த ஆண்டில் போதை பொருள் வழக்கில் சிக்கியது பெரும் சர்ச்சையாக பார்க்கப்பட்டது. சென்னை நுங்கம்பாகத்தில் உள்ள  ஒரு பாரில் நடந்த மோதல் தொடர்பான விசாரணையின் போது, அதிமுக நிர்வாகி பிரசாத் என்பவர் போதை பொருள் கடத்தல் மற்றும் விற்பனையில் ஈடுபட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து இவருடன் ஸ்ரீகாந்த், கிருஷ்ணாவிற்கு தொடர்பு இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இது குறித்த விசாரணைக்காக இருவரும் கைது செய்யப்பட்டனர். இந்த வழக்கு விசாரணையை இருவரும் எதிர்கொண்டு வருகின்றனர்.

“அவங்க நார்மல் பீப்பில் கிடையாது”

இந்த டைலாக்கை பலரும் மீம் டெம்ப்ளேட் ஆகவே மாற்றிவிட்டனர். நயன்தாரா, Femi 9 எனும் பிராண்டை வைத்திருக்கிறார். இந்த பிராண்டிற்கான ப்ரமோஷன் நிகழ்ச்சி, ஜனவரி மாதம் நடந்தது. அதில் கலந்து கொள்ள, நயன்தாராவும் விக்னேஷ் சிவனும் மிகவும் தாமதமாக வந்ததாகவும், அவருக்காக பல இன்ஃப்ளூவன்சர்களை காக்க வைத்ததாகவும் சர்ச்சை எழுந்தது. போதாக்குறைக்கு இந்த நிகழ்வில் எடுக்கப்பட்ட வீடியோவில் ஒருவர் ‘ப்ளீஸ் புரிஞ்சிக்கோங்க அவங்க நார்மல் பீப்பில் கிடையாது” என்று பேசியது பின்னாளில் சர்ச்சையானது. இதை இப்போது வைரலான மீம் டெம்ப்ளேட்டாக மாற்றிவிட்டனர்.

மொழி குறித்த கமல் பேச்சு:

தக் லைஃப் படத்தின் ப்ரமோஷன் விழாவின் போது, கன்னடம் தமிழில் இருந்து பிறந்த மொழி என்று கமல்ஹாசன் பேசியது பெரிய சர்ச்சைக்கு வழி வகுத்தது. இவர் மன்னிப்பு கேட்டால்தான் கர்நாடகாவில் படம் வெளியாகும் என்று அம்மாநிலத்தின் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. இதையடுத்து தன்னால் மன்னிப்பு கேட்க முடியாது என்றும் தனது கருத்து தவறாக புரிந்துகொள்ளப்பட்டது என்றும் அவர் கூறினார். இது, படம் வெளியாகும் முன்பு பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

கெளரி கிஷன் உருவகேலி:

நடிகை கெளரி கிஷன், அதர்ஸ் என்கிற படத்தில் நடித்திருந்தார். இதன் பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பில் செய்தியாளர் ஒருவர் ஹீரோவிடம் “கெளரி கிஷன் எவ்வளவு வெயிட் இருப்பார்?” என்று கேட்க, இது சர்ச்சையாக வெடித்தது. பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பிலேயே கெளரி கிஷன் அப்படி பேசியது தவறு என்றார், அதற்கு அந்த செய்தியாளர் “நீங்கள் பேசியதுதான் தவறு மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்” என்றார். இப்படியே சென்று கொண்டிருந்த சமயத்தில், இந்த விஷயம் பெரும் சர்ச்சையாக மாறியது. இப்படி நடிகைகளை உருவகேலி செய்வதை பிறர் தவிர்க்க வேண்டும் என்று பிரபலங்கள் கெளரி கிஷனுக்கு ஆதரவாக திரும்பினர். அதன் பிறகு அந்த செய்தியாளர் பெயருக்கு மன்னிப்பு ஒன்றை கேட்டு வீடியோ வெளியிட்டார்.

மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் - ஜாய் கிரிஸில்டா: 

ஏற்கனவே ஸ்ருதி என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்ட மாதம்பட்டி ரங்கராஜ், ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜாய் கிரிஸில்டாவை இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொண்டதற்கு ஆதாரமாக சில போட்டோக்கள் வெளியானது. தன்னை திருமண மோசடி செய்து விட்டதாக ஜாய் கிரிஸில்டா மகளிர் ஆணையத்தில் அளித்த புகாரின் விசாரணை நடைப்பெற்றது. தன் குழந்தைக்கு மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் பொருப்பேற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதும், தனக்கு மாதாமாதம் ஜீவனாம்ச தாகையை ரங்கராஜ் வழங்க வேண்டும் என்பதும் ஜாயின் கோரிக்கையாக இருந்தது. ஆனால், இது எதற்கும் ரங்கராஜ் சந்திக்கவில்லை. அவரை எக்ஸ்போஸ் செய்யும் வகையில் ஜாய் தன்னுடன் எடுத்த போட்டோக்களையும் வீடியோக்களையும் பகிர்ந்து வருகிறார். இருப்பினும், ஜாய் உடனான திருமணம், தன்னிச்சையாக நடக்கவில்லை என்பது மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தரப்பு வாதமாக இருக்கிறது. இப்படி, இவர்களுக்குள்ளான பிரச்சனை இன்னும் தொடர்ந்து வருகிறது.

பேட் கேர்ள்:

அறிமுக இயக்குநர் வர்ஷா பரத் இயக்கத்தில் உருவான படம், பேட் கேர்ள். இந்த படத்தில் குறிப்பிட்ட சமூகத்தை இழிவாக காண்பித்திருப்பதாக ஒரு தரப்பில் இருந்து எதிர்ப்பு கிளம்பியது. இதனால், படம் வெளியாகும் முன்னரே இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பலரும் கிளம்பினர். இறுதியில் படம் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. இருப்பினும் இதில் கூறப்பட்ட சில கருத்துகள், சர்ச்சையை ஏற்படுத்தின.

சமந்தா 2வது திருமணம்:

நடிகை சமந்தா, இயக்குநர் ராஜ் நிடிமொருவை 2வது திருமணம் செய்து கொண்டார். ராஜ் ஏற்கனவே திருமணம் ஆனவர். ஆனால், இவர் முதல் மனைவியை விவாகரத்து பெறாமல்  சமந்தாவை மனம் முடித்ததாக சர்ச்சை எழுந்தது. அதே சமயத்தில், நாக சைதன்யா-சோபிதா திருமணம் ஆன போது சமந்தாவின் ரசிகர்கள் அவர்கள் இருவருக்கும் எதிராக பல எடிட்களை போட்டனர். ஆனால் சமந்தாவின் 2வது திருமணத்தின் போது கப்-சிப் என்றாகி விட்டனர்.

மேலும் படிக்க | 2025ன் மரண தோல்வி படம்! ரூ.100 கோடி வசூலித்தும் வேஸ்ட்டான டாப் ஹீரோ மூவி..எது தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | 2025ல் தமிழ் சினிமாவில் ஹிட் கொடுத்த அறிமுக இயக்குநர்கள்! லிஸ்டில் ஒரே ஒரு பெண்..

2025 Controversies2025 Tamil CinemaControversial MoviesKamal HaasanMadhampatty Rangaraj

